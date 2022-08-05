Будет Маше Вохминой трансплантат из-за рубежа

29 июля на rusfond.ru, в «Коммерсанте» и в эфире ГТРК «Пермь» мы рассказали историю пятимесячной Маши Вохминой из Пермского края («Маша хочет домой», Оксана Пашина). У девочки острый миелобластный лейкоз — очень агрессивный рак крови. Чтобы спасти Машу, нужно провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора из-за рубежа. Но подбор и активация донора, а также доставка трансплантата в клинику не оплачиваются государством. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 023 602 руб.) собрана. Родители Маши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 29 июля 26 358 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Пермь», «Саратов», «Кострома», «Красноярск», а также 153 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 25 детям на 27 130 245 руб.