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Коммерсантъ FM
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Будет Маше Вохминой трансплантат из-за рубежа

29 июля на rusfond.ru, в «Коммерсанте» и в эфире ГТРК «Пермь» мы рассказали историю пятимесячной Маши Вохминой из Пермского края («Маша хочет домой», Оксана Пашина). У девочки острый миелобластный лейкоз — очень агрессивный рак крови. Чтобы спасти Машу, нужно провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора из-за рубежа. Но подбор и активация донора, а также доставка трансплантата в клинику не оплачиваются государством. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 023 602 руб.) собрана. Родители Маши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 29 июля 26 358 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Пермь», «Саратов», «Кострома», «Красноярск», а также 153 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 25 детям на 27 130 245 руб.

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