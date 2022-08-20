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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 70 лет генеральному директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову

Сергей Чемезов

Сергей Чемезов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Чемезов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

— Уважаемый Сергей Викторович! Примите мои самые искренние поздравления с юбилеем! Энергия, профессионализм, стратегическое мышление, ответственность и многолетний упорный труд помогли Вам претворить в жизнь множество важных проектов. Под Вашим руководством «Ростех» внес большой вклад в сохранение и развитие ключевых для отечественной промышленности предприятий — а сегодня госкорпорация играет серьезную роль и в выполнении гособоронзаказа, и в противостоянии санкционному давлению на гражданские отрасли. Я убежден, что Ваша работа на благо России и ее граждан и в дальнейшем будет такой же плодотворной. Желаю Вам здоровья, успехов во всех делах, удачи и благополучия!

Поздравление передает губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Уважаемый Сергей Викторович! Поздравляю Вас с юбилеем! Ваша жизнь — достойный пример служения Отечеству. Современный стиль управления и талант организатора помогают Вам вносить большой вклад в решение масштабных задач по развитию самых разных сфер. В том числе оборонно-промышленного комплекса России, который сегодня имеет особое значение. Высоко ценю наши отношения, сотрудничество и неизменную поддержку, которую Вы оказываете Тульской области. Уверен, что под Вашим руководством госкорпорация «Ростех» будет и впредь служить укреплению оборонного потенциала страны, созданию новейшего вооружения и высокотехнологичной инновационной продукции, реализовывать социально значимые проекты. Желаю Вам, родным и близким крепкого здоровья! Энергии, сил и успехов Вам во всех делах на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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