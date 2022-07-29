Марат Хуснуллин расстроил Россию

29 июля президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Ново-Огарево. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что, может, и хорошо, что не все умеют так разговаривать с президентом. Потому что если бы умели все, то что бы было?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин всегда на своем месте

Фото: пресс-служба президента РФ Марат Хуснуллин всегда на своем месте

Фото: пресс-служба президента РФ

Когда вице-премьер Марат Хуснуллин получает слово в присутствии президента Владимира Путина, заранее испытываешь особое стилистическое удовлетворение.

— Несмотря на все сложности, мы все планы выполняли и перевыполняли, как вы сказали,— произносит, например, вице-премьер.

И попробуйте еще так произнесите. А главное, выполните.

Он продолжает говорить, и ты убеждаешься, что набор формулировок, описывающих позитивное состояние строительной отрасли, совершенно неисчерпаем.

— Мы подготовили целый ряд системных решений, которые, во-первых, уже выполнили и которые нам помогут и в будущем выполнять планы,— замечает Марат Хуснуллин.

То есть, с одной стороны, еще только подготовили, а с другой — уже выполнили.

А в будущем — тем более выполнят.

Если говорить про жилищное строительство, то «идем по итогам полугодия с превышением, у нас хороший объем ввода!».

А если сомнения в том, что жилищное строительство на небывалом взлете, еще отчего-то не развеялись, то вот что:

— Что меня еще больше радует: на 21% выдано разрешений на строительство больше, чем в первом полугодии 2021 года! — добавляет вице-премьер.

Марат Хуснуллин просто не в состоянии, кажется, выполнить план. Он может его только перевыполнить:

— Градостроительный потенциал… то, что мы отрабатываем с регионами… это возможность строить на земельных участках…— продолжает господин Хуснуллин.— Мы уже план этого года перевыполнили! Почти 400 млн квадратных метров у нас есть градостроительной документации! То есть вперед возможность работать!

— Только вперед! — хочется кричать вместе с ним.

— Задел сделали…— сдерживает себя Владимир Путин.

Но ведь нельзя же просто сделать задел.

— Задел сделали,— согласен вице-премьер,— и продолжаем этот задел увеличивать!

С ипотекой сейчас только на первый взгляд все не очень хорошо. Это лишь до тех пор, пока про нее не заговорил Марат Хуснуллин:

— Здесь огромное спасибо за ваше решение на Петербургском форуме — серьезно рынок оживило! Непростая ситуация: люди живут в ожидании… Да, мы пока не набрали нужного темпа, но могу сказать, что мы уверенно по семейной ипотеке движемся!

Я уже говорил и снова скажу: история Марата Хуснуллина поучительна тем, что все это — правда. То, что он говорит. Он ведь не сгущает краски. Он пишет картину маслом:

— По семейной ипотеке мы на 220% больше выдали денег, чем в первом полугодии 2021 года, а в количественном выражении по кредитам — на 133%! И вот сейчас мы видим: за июль набирает уверенный темп!

Но про ипотеку говорит не долго: козырей маловато. А то, что надо, сказал.

— Следующий блок вопросов. Огромное спасибо, Владимир Владимирович, за утвержденную пятилетнюю программу! — рад вице-премьер.— Мы никогда в истории новейшей пятилетних программ не утверждали!

Это про дороги.

— Здесь цифры просто радуют глаз! — признается он.— Мы по второму полугодию уже 75,5% имеем в крупнейших агломерациях, план — до конца года будет 79% (приведенных в порядок.— А. К.)! Мы за 2023–2024-й должны дойти до 85%! Это национальная цель в вашем указе! Мы ее достигнем!

— До конца года будет 79%?! — на первый взгляд с недоверием в голосе переспрашивает президент.

На самом деле он так хочет поверить… Надо только еще раз подтвердить…

— Да, уже будет…— подтверждает Марат Хуснуллин.

Эти слова только на первый взгляд даются ему непросто. На самом деле они просто веские. Это же ведь и про ответственность.

— Хотелось несколько слов сказать о трассе Европа—Западный Китай,— продолжает вице-премьер.

Ну да, не очень понятно, при чем тут теперь Европа, но, может, он имеет в виду под Европой, например, Москву. Ведь еще недавно она и правда была ею.

— Эту дорогу,— рассказывает господин Хуснуллин,— мы начали строить полтора года назад. Владимир Владимирович, я вам предварительно докладывал, что у нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим!

— Очень хорошо! — уже больше не скрывает своих чувств Владимир Путин.

— Это будет такой транснациональный коридор почти в 7 тыс. километров! — своих чувств не скрывает и Марат Хуснуллин.

Стоило ему по поручению президента взять под контроль безопасность на дорогах, как «суммарно аварийность на дорогах снизилась на 7%. Аварийность на дорогах, где были плохие дороги, снизилась на 22%, а аварийность с водителем в состоянии опьянения снизилась на 22%! Это очень высокий показатель!»

— Это связано еще и с ужесточением наказания,— отчего-то пытается снять с себя ответственность господин Путин.

— Да,— признает Марат Хуснуллин, но привычка говорить правду в лицо берет свое.— То есть мы системно этим занимаемся!

Самый чувствительный вопрос — строительство в ЛНР и ДНР (Луганской и Донецкой народных республиках.— “Ъ”).

— Хотел вам предложить вот эту концепцию — мастер-план развития города Мариуполя,— заявляет он.— Мы по вашему поручению отработали полностью. Здесь выжимка, на самом деле уже на 100 страницах прописанный такой труд, где мы очень подробно расписали по годам, как будем восстанавливать Мариуполь. Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение трех лет мы можем полностью город восстановить. Из новых вещей: мы несколько изменили границы плана — предлагаем включить в него аэропорт. Мы сейчас тоже приступаем к его восстановлению.

То, что он сейчас сказал, все, между прочим, запомнят. Да ведь к этому и стремится Марат Хуснуллин.

— Мы сделали совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем хотим задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Мы планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будут железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии! — говорит он.— Мы отработали совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, с благоустройством. Мы отработали полностью историческую часть города и планируем проводить конкурс с участием известных наших архитекторов. Отработали всю инженерную инфраструктуру полностью в городе, отработали набережную!

В таком духе про эти объекты до сих пор выражались только те, кто их уничтожал.

— Посмотрели развитие промышленности,— продолжает вице-премьер.— Посмотрели возможность, что будет с судьбой «Азовстали», много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там вообще 40 млн тонн отходов — экологическая проблема. Его надо зачищать

40 млн тонн — это то, что не укладывается в голове.

— Они не занимались этим,— расстроен Владимир Путин.

— Они не занимались, они все оттуда выжимали,— переживает Марат Хуснуллин.— И сейчас мы хотим сделать совершенно новый облик города, со своим лицом. Цветовые решения, архитектурные решения — мы все подробно расписали!

— Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке — перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий,— продолжает господин Путин.— Думаю, что в течение пары лет точно и то и другое может быть построено, тем более что в Мариуполе — что касается многопрофильного медицинского центра — это можно сделать с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством.— “Ъ”). Я с руководством этой структуры разговаривал: они готовы, у них есть, как вы знаете, соответствующие планы, заранее утвержденные. Они такой же центр, по-моему, в Ялте делали, да?

Владимир Путин бьет по живому: Крым вот получил уже свое.

— Сколько это займет времени, как вы думаете? — прямо спрашивает он.

— Владимир Владимирович, я думаю, что мы в 2023 году запустим уже в действие!

Ну тут даже и сам российский президент не верит наконец-то:

— Уже будут работать?!

— Да,— просто пожимает плечами Марат Хуснуллин.

— И то и другое? И в Донецке тоже?! — на всякий случай недоумевает российский президент.

— По Мариуполю могу совершенно точно сказать, потому что проект уже готов,— на мгновение притормаживает Марат Хуснуллин.— Мы его адаптируем к месту и оперативно начнем строить. По Донецку еще немножко отработаем, но тоже будем стремиться уже полноценно запустить к концу 2023 года!

То есть и то и другое.

Но что-то еще не дает покоя Владимиру Путину.

— Как вы думаете… теперь вернемся в Россию… какой ваш прогноз будет по жилищному строительству? — спрашивает президент.

— Владимир Владимирович, в этом году у нас будет не меньше! — воодушевляется Марат Хуснуллин.— Более того, заделы, которые мы сделали, мы и в следующем году будем стараться все-таки планы выполнить!

— Это будет 92? — в предвкушении услышать цифру переспрашивает Владимир Путин.

— Я думаю, что это будет 92–93 млн квадратных метров,— с чувством, смакуя каждое слово, отзывается Марат Хуснуллин.

— Хорошо! — отзывается президент.

И можно не сомневаться: ему сейчас и правда хорошо.

Андрей Колесников