Банкиры нажаловались на новые сроки

Как стало известно “Ъ”, увеличением сроков завершилось рассмотрение апелляционных жалоб бывших директора департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирины Кукарской и ее подчиненного Сергея Зыкова. По решению Замоскворецкого райсуда Москвы за хищение 11 млрд руб. из своего кредитного учреждения они получили 3,5 и 4,5 года колонии соответственно. В Мосгорсуде они надеялись на оправдательный приговор, но тот признал решение суда первой инстанции чрезмерно мягким и добавил каждому из осужденных еще по 1,5 года.

Вынесенным банкирам приговором в сентябре прошлого года Замоскворецким райсудом Москвы остались недовольны как подсудимые, так и прокуратура. Гособвинитель в ходе прений требовал отправить обвиняемых в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Сергея Зыкова в колонию на девять лет, а Ирину Кукарскую — на восемь. Однако первый получил вдвое меньше, а его сообщница — лишь 3,5 года.

Поскольку своей вины ни в ходе предварительного расследования, ни в судебном заседании 53-летний Сергей Зыков и 55-летняя Ирина Кукарская не признали, то обжаловали вынесенный приговор, надеясь на оправдание.

Внесла апелляционное представление на приговор и прокуратура. Ее представитель Анна Севрюгина, по данным “Ъ”, напротив, сочла назначенное подсудимым наказание чрезмерно мягким и не соответствующим содеянному.

Выслушав доводы сторон, Мосгорсуд согласился с госпожой Севрюгиной. Правда, каждому из осужденных апелляция добавила всего по 1,5 года, тогда как прокурор просила гораздо больше.

Адвокат Игорь Кострица, защищающий Сергея Зыкова, заявил “Ъ”, что он и его клиент обжалуют и это решение Мосгорсуда. «Первая инстанция рассматривала дело более восьми месяцев и пришла к выводу, что корыстный мотив подсудимых заключался в получении зарплаты и нежелании быть уволенными, в результате вполне обоснованно и решила, что больших сроков они не заслуживают. Апелляционная же инстанция уложилась в два часа, фактически не став разбираться в этом деле. По моему мнению, на суд просто произвела впечатление якобы похищенная сумма»,— добавил господин Кострица.

Как уже рассказывал “Ъ”, экс-банкиры были признаны районным судом виновными в выдаче заведомо невозвратных кредитов на 11 млрд руб. Между тем поскольку в общей сложности из обанкротившегося СБ-банка (лицензия отозвана 16 февраля 2015 года) могло быть выведено более 37 млрд руб., то фигурантами расследования являются и другие топ-менеджеры. Правда, все они успели скрыться и сейчас находятся кто в федеральном, кто в международном розыске.

В частности, речь идет о бывших президенте банка Андрее Егорове, а также и. о. председателя правления Алексее Парфенове. Совсем недавно к этой компании присоединился и проживающий в Канаде бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко, обвиняемый в серии фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения, включая само основное здание банка в Москве на Садовнической улице. Нанесенный экс-бенефициаром ущерб следствие оценивает почти в 6 млрд руб.

Одновременно с этим Генпрокуратура добивается выдачи из Латвии еще одного бывшего и. о. председателя правления СБ-банка Василия Мельникова. Еще в 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал его виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) и приговорил к уплате штрафа в размере 300 тыс. руб. После этого господин Мельников решил не дожидаться более серьезных обвинений и покинул страну, обосновавшись в Прибалтике. Теперь следственный департамент МВД подозревает его в причастности и к многомиллиардным хищениям из СБ-банка.

Отметим также, что бывший председатель совета директоров этого кредитного учреждения Леонид Тюхтяев, который, по информации правоохранительных органов, якобы может быть основным выгодоприобретателем в хищении из банка средств, фигурантом уголовного дела пока не является. Впрочем, еще в сентябре 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению АСВ взыскал с него, Андрея Вовченко и еще шести бывших контролирующих СБ-банк лиц более 27,3 млрд руб. в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности.

Олег Рубникович