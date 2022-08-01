Остановка фуры по требованию

Яркие дискуссии о госполитике в России с ее «вертикальным» госуправлением — явление редкое. Все, казалось бы, определено: вот национальные цели, вот нацпроекты, вот одобренный наверху перечень реформ, вот поток нормативных актов и скучная работа министерств по их исполнению. Но встречаются ситуации, позволяющие обнаружить в мелких деталях вполне концептуальные споры о серьезных вещах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Например, таможенная реформа потребовала от Минфина усиления полномочий ФТС в части контроля грузовиков на всей территории РФ. Так появился 313-ФЗ, дающий таможенникам право останавливать фуры не в строго отведенных для этого местах (как это устроено сейчас), а в любых. Дело остается за малым — внести поправки в правила дорожного движения: сам по себе закон о таможенном регулировании водителям грузовиков не указ, они ездят по знакам и правилам.

Или контрольно-надзорная реформа: борьба с избыточным контролем властей над бизнесом выявила законы, осложняющие работу компаний, но отменить их одним движением «регуляторной гильотины» нельзя, нужно полностью переписывать. Их внесли в так называемые белые списки: такие законы нельзя править юридическими «заплатками» — только жить по ним, пока не будет принята новая, полностью пересмотренная редакция. Стоп, стоп. Правила дорожного движения в «белом списке», в них нельзя внести поправки.

Казалось бы, пустяки. Но невозможность с ходу выяснить, что выиграет,— хороший индикатор того, что проблема серьезнее, чем кажется. Как удалось выяснить, преодолеть запрет на правку ПДД уже несколько месяцев пытается МВД, которому хотелось бы внести в правила положения о борьбе с самокатами и еще ряд правок,— но пока успеха не добилось, по данным “Ъ”. «Доклад готовится»,— говорят собеседники “Ъ” в правительстве. «Формально предложения не поступало, мы не можем ничего комментировать. Минфин к нам тоже не обращался»,— говорят курирующие реформу КНД чиновники Минэкономики. «МВД начало раньше, и, если оно добьется исключения ПДД из "белых списков", вопрос Минфина решится автоматически. Какая-то логика в этом есть: МВД аргументирует, что ПДД — это не про бизнес, это про безопасность граждан»,— говорит собеседник “Ъ” в Белом доме.

Решение в ближайшее время придется принимать главе подкомиссии по КНД, руководителю аппарата правительства и вице-премьеру Дмитрию Григоренко: доклад о том, что ПДД — это «не про бизнес, это про граждан», ляжет на его стол. Вспомнит ли чиновник, что ПДД — это не только про граждан, но и про автомобильные перевозки (половина из 2,8 млрд тонн грузооборота в РФ) и что «белые списки» для того и вводились, чтобы оградить бизнес от бессистемной правки законов, станет понятно по принятому решению. Как и то, что для правительства сейчас важнее: гоняться за фурами с контрабандой или защитить бизнес от ежедневной правки законов.