«Фиорентина» хочет избавиться от Александра Кокорина

Итальянская «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с российским футболистом Александром Кокориным, сообщает портал Fiorentina.it со ссылкой на Corriere dello Sport. По информации источника, «Фиорентина» сможет расторгнуть договор с россиянином только после выплаты всей причитающейся ему зарплаты. Соглашение Кокорина с «фиалками» истекает в конце лета 2024 года. По оставшемуся сроку контракта итальянский клуб должен заплатить форварду €3,6 млн.

В среду Кокорин не получил вызов на предсезонные сборы «Фиорентины» в рамках международного турне в Австрии и Испании. В связи с этим россиянин рискует остаться вне состава команды в новом сезоне, который стартует 13 августа.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Контракт 31-летнего игрока с клубом рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне он провел шесть матчей в чемпионате Италии, при этом ни разу не выходил в стартовом составе.

«РИА Новости»