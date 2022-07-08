Льгота требует основания

Белый дом нашел компромиссный вариант расширения поддержки резидентов территорий опережающего развития, которой требует Совет федерации,— по данным “Ъ”, правительство готово согласиться на продление ставки соцвзносов в 7,6% для тех, кто пришел в ТОР в первые три года после их запуска. Однако фронтальное расширение льготной ставки на всех резидентов в Белом доме не поддерживают, настаивая на адресной и обоснованной поддержке тех территорий, где это объективно необходимо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минэкономики Дмитрию Вахрукову предстоит отстаивать сегодня в Совете федерации тезис о том, что льготы «для всех» дорогостоящи и малоэффективны

Фото: Совет Федерации РФ Замглавы Минэкономики Дмитрию Вахрукову предстоит отстаивать сегодня в Совете федерации тезис о том, что льготы «для всех» дорогостоящи и малоэффективны

Фото: Совет Федерации РФ

Сегодня в Совете федерации будет обсуждаться конфигурация господдержки резидентов территорий опережающего развития, недавно вызвавшая неожиданную критику Минэкономики со стороны главы верхней палаты Федерального собрания Валентины Матвиенко. 8 июня тема вызвала неожиданно бурную дискуссию, в ходе которой госпожа Матвиенко заявила о недостаточности усилий министерства по поддержке резидентов ТОР — и о том, что «если льготный режим заканчивается, то в особых условиях, связанных с проведением специальной военной операции, с беспрецедентными санкциями, нужно его продлевать».

Основной льготный режим ТОР — льгота по соцвзносам по ставке 7,6% на десять лет (до окончания срока существования самих ТОР) для компаний, ставших их резидентами в первые три года с их запуска. Но трехлетний период закончился для 87 из 92 территорий, у пяти — завершится в 2022–2023 годах, успевшие в это окно юрлица будут пользоваться льготой до 2027–2029 годов, но для новых резидентов она уже не применяется. Также в перечне льгот — нулевая ставка федеральной части налога на прибыль на пять лет и обнуление или снижение налога на имущество и на землю. В свою очередь, наиболее массовый вид ТОР — это моногорода, получившие этот статус для поддержки экономической активности. По данным “Ъ”, в Минэкономики считают, что за счет этих мер цель стабилизации моногородов уже де-факто достигнута — создано 89 ТОР в моногородах и три в ЗАТО, в них зарегистрировано 1,2 тыс. резидентов, создано 67 тыс. рабочих мест и привлечено 192 млрд руб. частных инвестиций, причем более половины резидентов и 137 млрд руб. частных денег «пришли» в такие ТОР в ковидные 2020–2022 годы.

По данным источников “Ъ” в Белом доме, вопрос расширения льгот ТОР обсуждался — и на некоторые уступки правительство готово согласиться. В последней версии — это фронтальное продление льготы по соцвзносам для «успевших» в стартовый трехлетний период (около 800 резидентов), но лишь на два года сверх положенных им десяти — в Минэкономики готовы компенсировать инвесторам «ковидную паузу» 6 млрд руб. дополнительных расходов в год. При этом, по словам источника “Ъ”, по грубой оценке, полное возвращение льготы для новых резидентов стоит около 20 млрд руб. в год. Поэтому министерство, по словам собеседников “Ъ”, настаивает на необходимости только «точечных» и адресных уточнений льгот и внедрении критериев оценки потребности в поддержке — этого требуют и принятые в мае 2022 года поправки к закону о ТОР, ФЗ-121.

Сам по себе ФЗ-121 разработан по поручению президента для продления льготного периода регистрации для резидентов ТОР Кузбасса до 2024 года — в силу тяжелого экономического положения региона. Критерии для оценки «бедственного» положения отдельных ТОР в Минэкономики описывают как рост регистрируемой безработицы вдвое выше среднероссийской при положительной динамике на горизонте полугода — и наличие верифицированных данных о масштабном сокращении работников. При этом мониторить эти показатели в ведомстве предлагают Минтруду — он не заинтересован в завышении показателя безработицы, так как это увеличивает расходы подведомственного ему ФСС.

Использование этих критериев к фронтальному расширению льготного режима для ТОР не приведет: на 1 мая им соответствовала только одна ТОР — Дагестанские Огни, а «при общем существенном ухудшении ситуации», по оценкам Минэкономики, таких территорий может стать 8–10. Логику, в которой правительство не готово жечь ресурсы до оценки потребности в этом резидентов ТОР, несмотря на транслируемый через Совет федерации интерес губернаторов к расширению круга получателей льгот, “Ъ” вчера подтвердил знакомый с темой источник “Ъ” в министерстве. «Многие ТОР в моногородах уже превратились в региональные точки роста. В целом можно поддержать селективный подход Минэкономики. Ведь любая льгота — это выпадающие бюджетные доходы, и применять их стоит осмотрительно»,— соглашается и глава экспертного совета по промышленной политике профильного комитета РСПП Моисей Фурщик.

Олег Сапожков