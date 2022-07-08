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Коммерсантъ FM
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Льгота требует основания

Правительство не готово простить соцвзносы всем ТОР

Белый дом нашел компромиссный вариант расширения поддержки резидентов территорий опережающего развития, которой требует Совет федерации,— по данным “Ъ”, правительство готово согласиться на продление ставки соцвзносов в 7,6% для тех, кто пришел в ТОР в первые три года после их запуска. Однако фронтальное расширение льготной ставки на всех резидентов в Белом доме не поддерживают, настаивая на адресной и обоснованной поддержке тех территорий, где это объективно необходимо.

Замглавы Минэкономики Дмитрию Вахрукову предстоит отстаивать сегодня в Совете федерации тезис о том, что льготы «для всех» дорогостоящи и малоэффективны

Замглавы Минэкономики Дмитрию Вахрукову предстоит отстаивать сегодня в Совете федерации тезис о том, что льготы «для всех» дорогостоящи и малоэффективны

Фото: Совет Федерации РФ

Замглавы Минэкономики Дмитрию Вахрукову предстоит отстаивать сегодня в Совете федерации тезис о том, что льготы «для всех» дорогостоящи и малоэффективны

Фото: Совет Федерации РФ

Сегодня в Совете федерации будет обсуждаться конфигурация господдержки резидентов территорий опережающего развития, недавно вызвавшая неожиданную критику Минэкономики со стороны главы верхней палаты Федерального собрания Валентины Матвиенко. 8 июня тема вызвала неожиданно бурную дискуссию, в ходе которой госпожа Матвиенко заявила о недостаточности усилий министерства по поддержке резидентов ТОР — и о том, что «если льготный режим заканчивается, то в особых условиях, связанных с проведением специальной военной операции, с беспрецедентными санкциями, нужно его продлевать».

Основной льготный режим ТОР — льгота по соцвзносам по ставке 7,6% на десять лет (до окончания срока существования самих ТОР) для компаний, ставших их резидентами в первые три года с их запуска. Но трехлетний период закончился для 87 из 92 территорий, у пяти — завершится в 2022–2023 годах, успевшие в это окно юрлица будут пользоваться льготой до 2027–2029 годов, но для новых резидентов она уже не применяется. Также в перечне льгот — нулевая ставка федеральной части налога на прибыль на пять лет и обнуление или снижение налога на имущество и на землю. В свою очередь, наиболее массовый вид ТОР — это моногорода, получившие этот статус для поддержки экономической активности. По данным “Ъ”, в Минэкономики считают, что за счет этих мер цель стабилизации моногородов уже де-факто достигнута — создано 89 ТОР в моногородах и три в ЗАТО, в них зарегистрировано 1,2 тыс. резидентов, создано 67 тыс. рабочих мест и привлечено 192 млрд руб. частных инвестиций, причем более половины резидентов и 137 млрд руб. частных денег «пришли» в такие ТОР в ковидные 2020–2022 годы.

По данным источников “Ъ” в Белом доме, вопрос расширения льгот ТОР обсуждался — и на некоторые уступки правительство готово согласиться. В последней версии — это фронтальное продление льготы по соцвзносам для «успевших» в стартовый трехлетний период (около 800 резидентов), но лишь на два года сверх положенных им десяти — в Минэкономики готовы компенсировать инвесторам «ковидную паузу» 6 млрд руб. дополнительных расходов в год. При этом, по словам источника “Ъ”, по грубой оценке, полное возвращение льготы для новых резидентов стоит около 20 млрд руб. в год. Поэтому министерство, по словам собеседников “Ъ”, настаивает на необходимости только «точечных» и адресных уточнений льгот и внедрении критериев оценки потребности в поддержке — этого требуют и принятые в мае 2022 года поправки к закону о ТОР, ФЗ-121.

Сам по себе ФЗ-121 разработан по поручению президента для продления льготного периода регистрации для резидентов ТОР Кузбасса до 2024 года — в силу тяжелого экономического положения региона. Критерии для оценки «бедственного» положения отдельных ТОР в Минэкономики описывают как рост регистрируемой безработицы вдвое выше среднероссийской при положительной динамике на горизонте полугода — и наличие верифицированных данных о масштабном сокращении работников. При этом мониторить эти показатели в ведомстве предлагают Минтруду — он не заинтересован в завышении показателя безработицы, так как это увеличивает расходы подведомственного ему ФСС.

Использование этих критериев к фронтальному расширению льготного режима для ТОР не приведет: на 1 мая им соответствовала только одна ТОР — Дагестанские Огни, а «при общем существенном ухудшении ситуации», по оценкам Минэкономики, таких территорий может стать 8–10. Логику, в которой правительство не готово жечь ресурсы до оценки потребности в этом резидентов ТОР, несмотря на транслируемый через Совет федерации интерес губернаторов к расширению круга получателей льгот, “Ъ” вчера подтвердил знакомый с темой источник “Ъ” в министерстве. «Многие ТОР в моногородах уже превратились в региональные точки роста. В целом можно поддержать селективный подход Минэкономики. Ведь любая льгота — это выпадающие бюджетные доходы, и применять их стоит осмотрительно»,— соглашается и глава экспертного совета по промышленной политике профильного комитета РСПП Моисей Фурщик.

Олег Сапожков

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