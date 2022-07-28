Конвейер тронулся

Выпуск легковых автомобилей в России за полугодие оказался более чем на 60% ниже, чем годом ранее, на фоне простоя заводов иностранных брендов и проблем с комплектующими у российских предприятий. За счет возобновления полноценного производства Lada Granta на АвтоВАЗе в июне общий выпуск оказался лучше майского результата, хотя и составил скромные 13,4 тыс. машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Производство легковых автомобилей в РФ в первом полугодии упало на 61,8%, до 281 тыс. штук, сообщил Росстат. Выпуск показал худшую динамику, чем продажи: так, по данным «Автостата», в январе—июне было реализовано 352,1 тыс. автомобилей, что на 56% меньше, чем годом ранее. Агентство оценивает рынок, основываясь на данных «Электронного паспорта» транспортных средств. Согласно этим данным, во всех странах ЕАЭС было выпущено 257,4 тыс. машин исключительно для российского рынка и падение этого сегмента (не включает экспорт из РФ) составило 60,5%.

Отметим, Ассоциация европейского бизнеса, которая собирает данные автоконцернов, оценивала падение авторынка РФ по итогам полугодия в 57,5%, до 370,2 тыс. машин. Эти данные включают также легкие коммерческие автомобили, однако их объемы реализации традиционно исчисляются десятками тысяч. В 2022 году за шесть месяцев LCV продано 54,5 тыс., подсчитывал «Автостат».

На сегодня все собственные автозаводы иностранных автоконцернов в РФ, за исключением площадки китайского Haval в Туле, простаивают. Приостановка деятельности продолжается с конца февраля — начала марта сначала из-за логистического кризиса на фоне военных действий на Украине, а затем и санкционных ограничений. Традиционно отечественные автозаводы также сталкиваются с проблемами с выпуском из-за недопоставок компонентов: к примеру, АвтоВАЗ только в июне вернулся к полноценному производству готовых автомобилей после почти двухмесячного простоя.

Вероятно, на фоне рестарта сборки Granta на АвтоВАЗе выпуск легковых машин в июне, по данным Росстата, вырос по сравнению с маем в 3,6 раза, до 13,4 тыс. машин. Впрочем, он все еще на 89% ниже, чем годом ранее. Глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам мая констатировал, что худшая точка по объемам выпуска пройдена и по мере восстановления, в том числе на АвтоВАЗе, объем предложения на рынке увеличится.

Министерство и АвтоВАЗ прогнозировали, что по итогам года в РФ может быть продано около 750 тыс. новых легковых автомобилей. Из них не менее 50 тыс. машин должно быть реализовано с помощью программы льготного автокредитования, запущенного в июле на новых условиях. Скидка на аванс по кредиту выросла вдвое — до 20% от стоимости автомобиля, а максимальная цена приобретаемой машины — с 1,5 млн руб. до 2 млн руб., однако технику иностранных брендов с господдержкой приобрести больше нельзя (см. «Ъ-Онлайн» от 14 июля). «Автостат» и автомобильный эксперт Владимир Беспалов солидарны в базовом прогнозе и ожидают падения авторынка РФ до 600 тыс. машин по итогам года.

Динамика производства, исходя из отсутствия планов иностранных игроков в ближайшее время возобновлять выпуск, будет зависеть от темпов сборки Lada. При этом глава АвтоВАЗа Максим Соколов указывал, что объем выпуска «должен быть в балансе с потребностями рынка»: «Мы не должны ни в коей мере производить автомобили на склад. Они все должны быть востребованы и приобретены» (цитата по «РИА Новости»). Сейчас спрос остается слабым: в месяц продается около 40 тыс. машин, причем наиболее активно реализация растет в конце каждого месяца, сообщает «Автостат». Это связано с тем, что дилеры «придерживают» имеющиеся склады автомобилей из-за неопределенности по новым поставкам, но «сливают» часть машин в рынок для покрытия расходов. Аналитики ожидают, что уровень продаж примерно в 40 тыс. машин в месяц сохранится до конца года. Исходя из этого, за второе полугодие выпуск вряд ли превысит объемы января—июня, а по итогам года, по оценкам “Ъ”, производство просядет более чем на 60%.

Ольга Никитина