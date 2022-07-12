Полноприводный прогноз

Российский авторынок может уже в 2024 году превысить уровень 2021 года — такой неожиданно оптимистичный прогноз выпустило бывшее российское подразделение PwC, компания «Технологии доверия». В 2022 году, по ее оценкам, продажи могут превысить 1 млн машин. Даже у Минпромторга и АвтоВАЗа ожидания гораздо скромнее, 750 тыс. машин, а в «Автостате» говорят только о 600 тыс. автомобилей в базовом сценарии. Аналитики сомневаются, что при текущих продажах менее 40 тыс. машин в месяц, отсутствии перспектив восстановления производства иностранных игроков в ближайшее время и слабом спросе рынок может рассчитывать на быстрое восстановление.

“Ъ” ознакомился с прогнозами развития авторынка РФ от аналитиков компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в России). Там отмечают, что в 2021 году продажи новых легковых автомобилей в стране выросли на 1,8%, до 1,5 млн штук, причем крупнейшим сегментом рынка, на долю которого пришлось 60% продаж, оставались иномарки локального производства. В 2022 году, по ожиданиям компании, рынок сократится всего на 28% (до 1,1 млн машин) при условии сохранения мер господдержки, в том числе льготного кредитования. При усилении санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, массовом уходе игроков, сокращении импорта и ухудшении логистики компонентов продажи могут упасть на 50%, до 760 тыс. штук. В дальнейшем рынок будет восстанавливаться примерно на 6% ежегодно, достигнув 1,32 млн машин в 2023 году и 1,58 млн в 2024 году.

По данным АЕБ, в первом полугодии продажи легковых и легких коммерческих автомобилей рухнули на 57,5%, до 370,2 тыс. штук. «Автостат» дает оценку в 351,9 тыс. легковых машин (без учета LCV). «Технологии доверия» в базовом прогнозе на 2022 год закладывают, что в РФ будет выпущено и реализовано 668 тыс. иномарок и 227 тыс. машин традиционно отечественных брендов (всего 895 тыс.). По итогам января—мая, по данным Росстата, в РФ было выпущено только 268 тыс. легковых автомобилей, причем основная масса — за январь—февраль. Основной игрок рынка АвтоВАЗ за полгода произвел 74,7 тыс. машин, план на год — 184,7 тыс. УАЗ выпустил около 13 тыс. машин за шесть месяцев, основную долю которых составили LCV, сказали “Ъ” в компании, воздержавшись от прогнозов.

Директор автомобильной практики компании «Технологии доверия» Виктория Синичкина, объясняя прогноз, сказала лишь, что авторынок РФ «переживает структурную перестройку, но пока не было массового ухода игроков, остановлены только поставки». Официально российский рынок покинули Renault и General Motors.

Базовый прогноз «Технологий доверия» оптимистичнее даже ожиданий Минпромторга: замминистра Альберт Каримов надеется на продажи автомобилей на уровне 750–800 тыс. штук, в том числе 80 тыс. за счет господдержки, писал «Интерфакс». В легковом сегменте единственный инструмент господдержки — льготное автокредитование, с помощью которого можно купить только марку Lada, так как остальные локализованные на достаточном уровне автомобили стоимостью до 1,5 млн руб. сейчас не выпускаются. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов давал «РИА Новости» схожий с Минпромторгом прогноз: «Падение рынка чуть более 50%, общий объем — около 750 тыс. автомобилей с учетом уже произведенных и проданных в 2022 году».

У «Автостата» еще более скромные надежды. В базовом сценарии продажи легковых автомобилей упадут на 60%, до 600 тыс. машин по итогам года, рассказал исполнительный директор агентства Сергей Удалов. Пессимистичный прогноз — 505 тыс. машин, оптимистичный — 690 тыс. штук. Эксперт обращает внимание, что сейчас в месяц продается около 37 тыс. машин, а склады дилеров на начало июля составляли около 120 тыс. автомобилей: «То есть активного спроса нет, как и ожиданий, что дилеры будут резко снижать цены и быстро избавляться от складов».

Сергей Удалов не видит предпосылок возобновления производства иностранных марок в РФ, за исключением тех, что выпускаются сегодня (часть моделей Kia и Hyundai на «Автоторе», китайский Haval в Туле). При этом параллельный импорт не может обеспечить большой приток предложения. Перспектив быстрого восстановления рынка в «Автостате» тоже не видят, в том числе из-за ажиотажного спроса на автомобили в 2020–2021 годах. «В итоге спрос был во многом удовлетворен, покупатели могут еще долго занимать выжидательную позицию,— поясняет Сергей Удалов.— Рост спроса может быть только со стороны юрлиц, но на такие продажи приходилось в норме около 10–15% рынка».

Ольга Никитина