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Коммерсантъ FM
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В деле Тесака наступил особый порядок

Осуждены два националиста, давшие показания на своего лидера

В Московской области в особом порядке вынесены сразу два приговора бывшим соратникам известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Товарищи, давшие на него показания как на организатора убийств, совершенных на почве межнациональной вражды, проведут 17 и 16 лет в колониях строгого режима. Защита самого Тесака рассчитывает доказать присяжным его невиновность.

Член ультраправой организации «Скинс легион» Сергей Маршаков

Член ультраправой организации «Скинс легион» Сергей Маршаков

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Член ультраправой организации «Скинс легион» Сергей Маршаков

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Мытищинский городской суд Московской области в особом порядке рассмотрел уголовные дела в отношении Сергея Маршакова и Максима Аристархова, обвиняемых ГСУ СКР в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «д», «ж», «п» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группировкой с особой жестокостью по мотивам расовой или национальной вражды) УК. Ранее оба националиста, признавшие свою вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой, дав показания на своих соратников, поэтому их уголовные дела суд рассмотрел без судебного следствия. По итогам разбирательства, уложившегося в четыре заседания, Маршаков получил 17 лет строгого режима. Чуть позже, но уже после трех слушаний, на 16 лет сел Аристархов. Причем фамилия последнего даже не значилась в судебной базе, а о том, что именно он является подсудимым, можно было догадаться по набору пунктов вменяемой статьи. Правда, впоследствии представители суда сами сообщили о приговоре националисту, воздержавшись от иных комментариев.

Между тем источник “Ъ”, близкий к следствию, отметил, что в соответствии с соглашением националистам к прежним наказаниям, назначенным за другие преступления, добавили относительно небольшие сроки. Например, Маршаков к моменту вынесения нового приговора еще не отбыл 16-летний срок, полученный за ранение из пистолета задерживавшего его сотрудника ФСБ в 2011 году. Позднее, находясь под следствием, он ранил ножницами надзирателя в СИЗО Красноярска.

На этот раз Маршаков и Аристархов были осуждены за преступление, совершенное в 2007 году в парке «Лосиный Остров». Там националисты под видеозапись убили двух мужчин, отрезав одному голову.

Одну из жертв, приехавшего в Москву на заработки уроженца Дагестана Шамиля Удаманова, родственники опознали потом по видеокадрам. Помог следствию и Маршаков, рассказавший, что это была не инсценировка, как предполагалось ранее, а настоящее преступление. Позднее Тесак писал, что от того же Маршакова правоохранители могли узнать о его причастности к убийствам в Мытищах.

Лидер националистов, покончивший с собой в СИЗО в 2020 году, также оформил несколько явок с повинной. В основном деле, с которым продолжается ознакомление других обвиняемых националистов, сейчас шесть эпизодов убийств, в том числе в Смоленске, поэтому неизвестно, где оно будет рассматриваться по существу. Осужденные Маршаков и Аристархов выступят на этом процессе в качестве свидетелей обвинения.

Признания Тесака всё изучают посмертно в материалах расследования против его сообщников

Как сообщил “Ъ” адвокат Алексей Михальчик, представляющий семью националиста, Тесака будут судить посмертно. Он и ряд других обвиняемых будут настаивать на рассмотрении дела с участием присяжных. Готовится к этому и обвинение. В материалах дела, например, в качестве соучастника убийств фигурирует Сергей Коротких (Малюта), которого нет среди подсудимых. При этом Малюта, перебравшийся на Украину, является одним из участников боевых действий в Донбассе и идеологом украинских националистов.

Николай Сергеев

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