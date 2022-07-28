Бенефициар ушел в розыск

Как стало известно “Ъ”, заочно арестован известный предприниматель Сергей Эскин. Бенефициар одного из крупнейших российских производителей и поставщиков компьютеров и серверов компании DEPO Computers ранее был объявлен в розыск после также заочных обвинений от СКР в особо крупном мошенничестве. О чем именно идет речь пока неясно, но, по некоторым данным, дело в отношении владельца компании может быть связано с расследованием, которое еще четыре года назад начало МВД о махинациях при закупке по завышенным ценам для Минобороны ноутбуков и компьютерных флеш-карт. Его фигурантами являлись гендиректор и владелец небольшого пакета акций DEPO Computers, а также руководитель фирмы-посредника при заключении якобы невыгодного для бюджета договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергея Эскина ждут дома в СИЗО

Фото: Смоляков Владимир / Zerkalo / PhotoXpress Сергея Эскина ждут дома в СИЗО

Фото: Смоляков Владимир / Zerkalo / PhotoXpress

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оперативно удовлетворила прямо в день регистрации пришедших из ГСУ СКР бумаг судья Басманного райсуда Наталья Дударь. Согласно ее постановлению, ранее объявленный в розыск за хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 58-летний бизнесмен, сейчас числящийся официально неработающим, должен быть помещен в СИЗО как минимум на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции на родину из другой страны. Стоит отметить, что местонахождение господина Эскина доподлинно правоохранительным органам неизвестно. Хотя еще год назад предприниматель, будучи не только известным финансистом, но и медийной фигурой, давал интервью СМИ посредством интернет-мессенджеров, высказывая свое мнение о перспективах развития российского компьютерного рынка. Какие доводы приводила против его ареста адвокат, осталось неизвестным: женщина-защитник была предоставлена государством по назначению в рамках ст. 51 УПК РФ, а после заседания она была недоступна для комментариев.

При этом нельзя исключать, что уголовное дело Сергея Эскина может быть как отголоском, так и вполне логичным продолжением другого громкого расследования. Как рассказывал “Ъ”, еще в 2018 году Следственный департамент (СД) МВД возбудил уголовное дело о масштабных хищениях, которые выявили оперативники ФСБ. Речь шла о заключении крупного контракта о поставках для нужд Минобороны партии ноутбуков и USB-носителей. Его фигурантами тогда стали младший компаньон Сергея Эскина и одновременно гендиректор DEPO Computers Алексей Ирисов, который владел 1% акций компании, а также бывший руководитель ООО «Антей» Александр Курочкин. Изначально их взяли под стражу и домашний арест соответственно, но потом меры пресечения были смягчены. По некоторой информации, это было связано с тем, что обвиняемые активно сотрудничали со следствием, давали показания, предоставляли нужные документы и т. д.

Напомним, что в июне 2016 года конкурс на исполнение военного госконтракта, в котором участвовало несколько фирм, выиграл именно «Антей» господина Курочкина. Оборонное ведомство получило около 106 тыс. «ноутбуков и устройств внутренней памяти для хранения информации для служебного пользования» на 367 млн руб. В частности, их направили в 33 организации (вузы, академии, училища и учебные центры). Среди них, например, Военная академия Генштаба (Москва), Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова (Владивосток), Военная академия РВСН имени Петра Великого (Московская область) и другие. Однако сотрудники ФСБ посчитали, что непосредственным производителем и поставщиком компьютеров и USB-носителей для Минобороны являлось возглавляемое Алексеем Ирисовым ООО «Депо электроникс» (торговая марка DEPO Computers.— “Ъ”), а ООО «Антей» является его «дочкой». Как считали в МВД, за счет этого произошло завышение стоимости поставки, а кроме того, не были соблюдены «условия по стране производства одной из позиций произведенного оборудования». Материалы расследования были направлены для утверждения в Генпрокуратуру, но потом СД МВД сам же отозвал свои документы по неизвестным причинам. Куда материалы были направлены впоследствии, пока неясно. Их вполне могли передать для дальнейшего расследования и выявления новых фигурантов в СКР или выделить часть материалов. Адвокаты прежних обвиняемых, отрицавших свое участие в хищениях, сейчас от комментариев категорически отказываются. Стоит отметить, что свидетелем по этому делу проходил бывший руководитель управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженных сил РФ (УЗС ТОСУ ВС РФ) полковник Павел Кутахов. Как недавно сообщал “Ъ”, недавно материалы по причастности к другим многомиллиардным хищениям в отношении него и бывшего заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, а также сотрудника военной приемки Игоря Яковлева были направлены в военный суд для рассмотрения по существу.

Надо отметить, что DEPO Computers господина Эскина работает как российский производитель систем хранения данных, серверов, компьютеров (в том числе тех, что входят в реестр Минпромторга РФ), коммутаторов, принтеров и др. на рынке IT-технологий еще с 1995 года. За последние годы она заключила сотни госконтрактов на десятки миллиардов рублей. Среди клиентов компании числились ФНС, правительство Москвы, «Газпром», структуры «Ростеха» и т. д. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году прибыль компании составила 440 млн руб. (147 млн руб.— чистая прибыль). В 2017 году доля в 99% в DEPO стала принадлежать Сергею Эскину, а до этого — британскому юридическому лицу, зарегистрированному на острове Мэн,— ООО «НЕКСТГЕН СЕЙЛЗ ЛИМИТЕД» (NEXTGEN SALES LIMITED). В самой DEPO Computers от комментариев воздержались.

Сергей Сергеев, Тимофей Корнев