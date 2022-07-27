Помочь и покарать

Думская фракция «Справедливой России — За правду» (СРЗП) подготовила и направила на отзыв в правительство два законопроекта, посвященных украинской тематике. Первый предлагает завести в России список террористических государств (начиная с Украины) и стран—спонсоров терроризма и конфисковывать имущество у их граждан. Вторая инициатива предусматривает введение целого ряда льгот для волонтеров, работающих на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представители «Единой России» инициативы в целом одобряют, но не гарантируют их принятия. Тем не менее эксперт считает, что шансы на прохождение у законопроектов есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отличие от военных волонтеры отправляются в зону боевых действий не по приказу, поэтому и льготы им пока не положены

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В отличие от военных волонтеры отправляются в зону боевых действий не по приказу, поэтому и льготы им пока не положены

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Закон «О противодействии терроризму» СРЗП (конкретные авторы в проекте не указаны) предлагает дополнить новой ст. 24.1 «Признание государства ответственным за терроризм (террористическим государством)». Среди оснований для этого — организация незаконного вооруженного формирования, призывы к отчуждению части территории России или «иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ». К проекту прилагается перечень террористических государств с пока единственным пунктом — «Украина». «В настоящее время Украина осуществляет на приграничных территориях с РФ, на территориях ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины действия, которые имеют все признаки террористических актов»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Страны, поставляющие вооружения «террористическому государству», по мнению авторов, следует признать спонсорами терроризма. Их перечень будет вести правительство. Имущество, принадлежащее такому государству или его гражданам, как считают депутаты, должно подлежать конфискации для возмещения ущерба лицам, пострадавшим от их действий.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») назвал поднятый эсерами вопрос «очень непростым», хотя и отметил, что государственная политика в сфере борьбы с терроризмом будет совершенствоваться. «Надо смотреть сам законопроект, чтобы изучить все плюсы и минусы. Думаю, эта тема будет обсуждаться на разных площадках. Хотя само идейное решение понятно, поскольку помимо физического уничтожения людей в ДНР и ЛНР мы сталкиваемся с продовольственным терроризмом, с идеологическим терроризмом. Но вопрос требует тщательного обсуждения»,— заявил единоросс.

Другой законопроект СРЗП подписали ее лидер Сергей Миронов, депутаты Дмитрий Кузнецов и Яна Лантратова. Они предлагают внести в законы «О благотворительной деятельности и добровольчестве» и «О страховых пенсиях» поправки, предоставляющие специальные меры социальной защиты россиянам, осуществлявшим волонтерскую деятельность в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Среди таких мер — компенсация стоимости проезда на городском транспорте, оплата 50% стоимости поездок на железнодорожном и водном транспорте и 50% стоимости ремонта и содержания жилья, льготы по квартплате и ЖКХ.

«Наш законопроект касается всех людей доброй воли, которые по собственному решению отправились в зону спецоперации помогать военным и мирным жителям. Они рискуют своими жизнями, чтобы доставить в обстреливаемые районы еду, воду, лекарства,— пояснил “Ъ” Дмитрий Кузнецов.— Государство должно воздать им должное за этот волевой выбор, отметить их заслуги. Ведь их никто не заставлял это делать, и никто не обещал им вообще ничего. Часто добровольцы вообще ездят на свой страх и риск». По словам депутата, действующее законодательство не предполагает социальной поддержки таких «героев гуманитарного фронта»: поскольку они не проживают на территории боевых действий, не состоят в военных структурах и никто их не направляет в командировки, они не подпадают под статус ветеранов боевых действий.

Напомним, что 5 июля Дума приняла поправки к закону «О ветеранах», распространившие статус ветерана боевых действий на гражданских лиц, направленных «для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года». Правда, перечень положенных им льгот гораздо короче, чем у военнослужащих: если военным полагается, в частности, повышенная пенсия, 50-процентная компенсация расходов на ЖКХ и бесплатное жилье, то гражданским гарантированы лишь приоритетные путевки в санатории, первоочередное право на приобретение садового участка и установку телефона, а также «использование ежегодного отпуска в удобное для них время». Впрочем, регионы могут вводить для ветеранов и иные льготы, например в Москве они бесплатно пользуются общественным транспортом.

Соавтор поправок к закону о ветеранах Дмитрий Вяткин («Единая Россия») весьма осторожно прокомментировал “Ъ” законопроект эсеров. По его словам, в отличие от сотрудников гражданских служб, точное количество волонтеров, работающих на территории Украины, ДНР и ЛНР, неизвестно, а значит, надо вначале «посчитать и посмотреть», на какое количество людей будут распространяться предложенные СРЗП льготы. «Каждая история должна быть реализуема. Коллеги — молодцы, проявили хорошую здоровую инициативу. А как сложится ее дальнейшая судьба — посмотрим, будем консультироваться, в том числе и с правительством»,— заключил господин Вяткин.

Председатель профильного комитета Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) тоже считает, что к этому вопросу нужно подходить аккуратно. «Что касается волонтеров, надо понимать, что это общественная работа. Конечно, никто не откажется от дополнительных мер соцподдержки, но одновременно у тех, кто непосредственно принимал участие в операции, может возникнуть вопрос, насколько это справедливо. И не надо забывать о тех, кто участвовал в военных конфликтах по поручению государства в советское время и не имеет права на звание ветерана, потому что советская власть так все оформляла. В Думе постоянно рассматриваются законопроекты на эту тему и, к сожалению, отклоняются»,— напомнил депутат.

Политолог Алексей Макаркин полагает, что волонтеров государство в том или ином формате будет поддерживать. А законопроект о «государствах-террористах» он считает «пиаровским ответом» на обсуждение в Конгрессе США вопроса о признании России спонсором терроризма. «Это сигнал, что может быть, если Конгресс примет такое решение. В случае развития конфликта могут быть самые разные варианты, в том числе и принятие подобных инициатив. Но для СРЗП этот законопроект еще и способ показать, какие они патриоты, а то им до сих пор припоминают участие в протестах 2011–2012 годов»,— резюмирует эксперт.

Ксения Веретенникова