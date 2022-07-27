Российского супертяжа вернут в Сербии

Один из самых интересных российских боксеров Мурат Гассиев в августе вернется на ринг после годичного перерыва. Гассиев, который, выйдя в 2018 году в финал World Boxing Super Series в первом тяжелом весе (90,7 кг), решил, как и его соперник по решающему бою проекта украинец Александр Усик, перейти в супертяжелую категорию, встретится в августе с американским ветераном Карлузом Уэлчем. Уэлч — вряд ли такой соперник, победа над которым позволит россиянину взлететь вверх в рейтингах. Но по крайней мере абсолютно проходным его, видимо, не назовешь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своем последнем бою в июле прошлого года Мурат Гассиев (слева) нокаутировал слишком явно уступавшего ему в классе немца Михаэля Валлиша

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В своем последнем бою в июле прошлого года Мурат Гассиев (слева) нокаутировал слишком явно уступавшего ему в классе немца Михаэля Валлиша

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О том, что Мурат Гассиев 26 августа проведет в Белграде в рамках шоу, организованного промоутерскими компаниями «Урал бокс промоушен» и «Патриот» совместно с Федерациями бокса России и Сербии, бой против Карлуза Уэлча, сообщил ресурс 1obl.ru. Сам Гассиев, комментируя новость, сказал, что «с нетерпением ждет поединка», поскольку «соскучился по боксу».

Этот матч надо рассматривать как попытку все-таки придать импульс профессиональной карьере Мурата Гассиева. Она начиналась чрезвычайно ярко. На излете прошлого десятилетия Гассиев заработал репутацию одного из наиболее ярких спортсменов нового поколения в отечественном боксе. Известность боец, которому сейчас 28 лет, получил, когда в 2016 году, будучи совсем молодым, неожиданно одолел знаменитого соотечественника Дениса Лебедева в чемпионском бою в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 кг). Затем Гассиев был отобран для выступления в масштабном проекте World Boxing Super Series, объединившем сильнейших представителей категории. Он дошел до финала, выбив высоко котировавшихся поляка Кшиштофа Влодарчика и кубинца Юньера Дортикоса. В решающем бою Гассиев уступил по очкам украинцу Александру Усику, признанному потом лучшим бойцом 2018 года вне зависимости от весовой категории. И это поражение остается единственным в его послужном списке при 28 победах.

Но вот продолжение карьеры у Гассиева пока выходит совсем не таким, на какое намекал ее громкий старт. Особенно если сравнивать ее с карьерой соперника россиянина по решающему матчу World Boxing Super Series.

Мурат Гассиев и Александр Усик практически одновременно приняли решение о переходе из первого тяжелого веса в более заметный супертяжелый. И украинцу он уже принес колоссальную славу и колоссальные гонорары. В сентябре 2021 года Усик сенсационно отнял у считавшегося королем супертяжелой категории британца Энтони Джошуа принадлежавшие тому чемпионские пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). 20 августа он будет драться с Джошуа в вызывающем колоссальный ажиотаж матче-реванше в Саудовской Аравии, призовой фонд которого может превысить $100 млн.

У Мурата Гассиева быстрого прорыва в супертяжелом весе не случилось. В этой категории он до сих пор выступил всего дважды, и это были бои из разряда таких, которым ни при каких обстоятельствах не превратиться в хиты. В них Гассиев отправлял в нокаут слишком явно уступавших ему в классе албанца Нури Сефери и немца Михаэля Валлиша. Еще несколько поединков россиянина оказались сорваны из-за проблем у оппонентов или у самого Мурата Гассиева. Так случилось с назначенным на декабрь прошлого года сочинским матчем против опытного украинского боксера Андрея Руденко: Гассиеву выйти на ринг помешала травма руки.

Карлуз Уэлч также едва ли относится к разряду тех противников, успех в столкновении с которыми обеспечивает стремительный взлет в рейтинге. 42-летний ветеран никогда не приближался к по-настоящему ценным титулам. При этом и абсолютно проходным этот поединок все же называть не стоит. Во всяком случае, биография Уэлча достаточно плотно насыщена боями с непростыми боксерами. И над некоторыми из них, например над колумбийцем Эдисоном Мирандой, американец, которого Гассиев охарактеризовал как бойца с «неплохим послужным списком» и «поставленным ударом», брал верх.

Алексей Доспехов