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Коммерсантъ FM
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Закрытость стала более открытой

СП обновила рейтинг прозрачности ведомств

Счетная палата с участием экспертов оценила открытость федеральных органов власти РФ — из 70 министерств, служб и агентств в высокую категорию открытости попали 15, в низкую — 6, 49 ведомств оказались в «середняках» рейтинга. Произошедшее после начала военной операции закрытие части официальных данных от общественности, а также ограничения для ряда соцсетей, по мнению госаудиторов, хотя и снизили общий уровень открытости, но на результаты исследования 2022 года повлияли в «незначительной степени».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доклад «Открытость государства в России» Счетная палата совместно с АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений выпускает четвертый год подряд. Достижения всех 70 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по части прозрачности оцениваются по трем направлениям: открытость информации (оценка сайтов, реагирования на запросы граждан и СМИ), открытые данные (наборы сведений от государства), открытый диалог (соцсети, общественные советы, электронные приемные и прочее).

Отметим, что в условиях 2022 года доклад о росте открытости ведомств выглядит неоднозначно — как минимум в части доступности государственных данных о состоянии экономики, которые после начала военной операции стали закрываться от общественности. Напомним, среди ограничивших предоставление сведений — Федеральная таможенная служба (цифры по экспорту-импорту), Минэнерго (по добыче и экспорту нефти), ЦБ (по внешнему долгу, внешней торговле и банковской отчетности), Минфин (данные о структуре расходов).

Авторы доклада считают, что «новый контекст (после февраля 2022 года) в незначительной степени повлиял на результаты нашего исследования». Они объясняют это тем, что критерии открытости не изменились и по-прежнему позволяют ведомствам развивать функциональную открытость. «При этом, например, ограничение доступа граждан и бизнеса к большим и востребованным наборам данных, таким как реестр субсидий и ЕГРН, а также усложнение доступа к некоторым социальным сетям, конечно, снижают общий уровень открытости»,— признают в Счетной палате, отмечая, что это обстоятельство «выходит за рамки» доклада.

Так что в целом результаты этого года от прошлогодних радикально не отличаются. Из 70 ФОИВ к числу ведомств с высокой степенью открытости (по трем направлениям минимум две оценки А) отнесены 15. В сравнении с прошлым годом число «отличников» сократилось — тогда к ним было причислено 21 ведомство. Тройка «призеров» в 2022 году (ААА) — Росавтодор, Росреестр, Росстат. В этой же группе — Минцифры, ФАС, ФТС, Минтруд, Минэкономики. Последние два министерства перешли из средней категории открытости в высокую. Из низкой в среднюю поднялись Минобороны, управделами президента и Россотрудничество.

12 же ФОИВ из категории ведомств с высоким уровнем открытости опустились в среднюю группу (всего в ней 49 ФОИВ). Среди них: Минфин, Казначейство, Минздрав и Минстрой. Число закрытых ведомств (низкая категория открытости) сократилось с девяти до шести — в Счетной палате отмечают, что это ФОИВ, «работа которых преимущественно связана с закрытостью информации» (Росморречфлот, Федеральная пробирная палата, ФСБ, ФСО, Главное управление специальных программ, СВР). Отметим, госаудиторы отдельно оценивает ведомства, которыми руководит правительство (51 ФОИВ) и президент (19),— из-за специфики «президентских» ведомств, работа которых почти во всех случаях связана с нацбезопасностью, обороной или международной деятельностью. В итоге «президентские» службы в лучшем случае находятся в средней категории открытости.

Среди тенденций этого года, отмеченных СП: госорганы стали менее качественно отвечать на запросы журналистов; при этом они начали активнее присутствовать в социальных сетях, в том числе завели аккаунты на российских площадках; заседания общественных советов ведомств в очном формате с завершением пандемии стали регулярнее.

Вадим Вислогузов

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