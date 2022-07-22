Госорганы отрейтинговали по лайкам

АНО «Диалог» в третий раз оценила работу федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в интернете. Критерии оценки были заранее согласованы с правительством, а на итоговые баллы могли повлиять, например, уместность использования эмодзи и участие представителей ведомств в подкастах по сериалам. Самую низкую среднюю оценку ФОИВ получили по критерию активности аудитории, который зависит от числа лайков, репостов и комментариев к постам. Сказался в том числе и запрет Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Сторонний эксперт считает, что реальную открытость ведомств правильнее оценивать по тому, как они реагируют на неудобные вопросы граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как пояснили “Ъ” в «Диалоге», оценка ФОИВ напрямую не зависела от объема распространяемого контента или количества подписчиков: эксперты скорее оценивали общее качество работы ведомств. Для этого были разработаны 11 критериев, утвержденных правительством. Девять из них касаются общих принципов ведения официальных пабликов: представленность в соцсетях, активность аудитории, контентная политика, живость языка, интерактивные форматы, оптимальная периодичность, качество видео, качество фото и инфографики, дизайн и оформление. Хотя язык пабликов и должен быть «живым», слишком вольный стиль общения тоже мог понизить оценку: например, эмодзи, по мнению экспертов «Диалога», должны использоваться ведомствами умеренно и обоснованно.

Согласно общим усредненным оценкам, хуже всего у ФОИВ дело обстоит с активностью аудитории. Этот критерий вычислялся как отношение суммы просмотров постов к сумме реакций их читателей, выражаемых в репостах, лайках и комментариях, и составил всего 39,87 балла из 100. Неплохим этот параметр оказался у Минтруда за счет большого числа репостов «полезного контента — например, по правилам выплат», поясняет руководитель департамента «Диалога» по работе с органами власти и партнерами Юлия Полетаева. А самый высокий средний показатель зафиксирован по представленности в соцсетях — 68,75 балла. При этом хуже всего министерства и ведомства представлены в «Одноклассниках», отмечает госпожа Полетаева.

Средняя оценка работы в официальных пабликах составила 57 баллов (на восемь баллов больше, чем в прошлом году). Работу ФОИВ над спецпроектами эксперты оценили в 33 балла (+9), планирование контента — в 52 балла (+4). Да и в целом показатели ведомств улучшились по сравнению с прошлым годом: к примеру, в «зеленой» зоне (от 70 до 100 баллов) оказались 15 ФОИВ против пяти в предыдущем рейтинге, а в «оранжевой» (менее 20 баллов) — лишь пять против прежних девяти.

Что же касается индивидуальных результатов, то в первую тройку рейтинга вошли Ростуризм (85 баллов), Минпросвещения (84) и Росмолодежь (82). За ними расположились Федеральная таможенная служба (80), Минприроды (79), Минтруд (77), Минпромторг и Минобрнауки (по 74), Минсельхоз, Минспорт и Роспотребнадзор (по 73 балла). По сравнению с прошлым годом из первой десятки вылетели Росреестр, Минэкономики и Росстат, а лидер рейтинга-2021 Роспотребнадзор опустился в конец топ-10. Многие ведомства пострадали от запрета Instagram (например, у Роспотребнадзора там было более 1 млн подписчиков), что привело к падению уровня вовлеченности пользователей в контент, поясняет Юлия Полетаева. В то же время в плюс Роспотребнадзору эксперты записали участие его сотрудника в записи подкаста для «Кинопоиска» по сериалу «Нулевой пациент».

Жертвой запрета Instagram стала и Росмолодежь, которая вполне могла бы рассчитывать на первое место в рейтинге. «Они столкнулись со сложностями доставки своего контента до целевой аудитории. Молодежь продолжает сидеть в Instagram через VPN»,— отмечает госпожа Полетаева. По ее словам, в целом ведомства смогли переориентироваться на российские «ВКонтакте» и «Одноклассники», а в большинстве случаев улучшить свои показатели им мешают не проблемы с соцсетями, а недостаток профильных специалистов. «Пресс-службы ФОИВ ссылаются на высокую загрузку и недоукомплектованность штата для работы в новых медиа: СММ-специалистов, дизайнеров, видеомонтажеров. Про аналитиков, социологов и таргетологов на данном этапе не приходится и говорить»,— сетует представитель «Диалога».

Между тем директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин выражает скептицизм по поводу самой методологии рейтинга: по его мнению, для оценки открытости ведомств надо анализировать не их работу в соцсетях, а «цельную политику по публичному присутствию». «Открытость госорганов — это не только соцсети, но и корректная отработка некомфортных для них случаев. В том числе и ответы на вопросы, на которые они бы очень не хотели отвечать,— подчеркивает эксперт.— Например, по поводу спорных контрактов или проваленных поручений президента или правительства. По тому, насколько адекватно органы реагируют на такие запросы, и можно судить о качестве их работы». Смысла в сравнении разных ведомств господин Бегтин тоже не видит, так как они слишком отличаются с точки зрения значимости, полномочий и интереса со стороны общества.

Андрей Винокуров