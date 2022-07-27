С маркетплейсами сыграли в бутылочку

Российские маркетплейсы, и так ежегодно показывавшие кратный рост по всем показателям, в новый кризис начали еще активнее подключать продавцов к своим площадкам, рассчитывая избежать дефицита некоторых товаров. Но экстенсивный рост приводит к резкому падению качества – уследить за продавцами непросто, на проверки не хватает ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Щуренков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никита Щуренков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Последствия предсказуемы: вот, например, только 26 июля Telegram-каналы бурно обсуждали претензии покупателей, получивших от одного из продавцов маркетплейсов пустые бутылки вместо заказанных ими интимных товаров. Мошенничество выглядит почти идеальным: вряд ли найдется много желающих оказаться в ситуации, когда надо будет лично возвращать деликатную покупку в людном пункте выдачи заказов онлайн-площадки. После шумихи маркетплейсы заблокировали продавца, пообещав покупателям вернуть деньги.

Менее линейная схема — продажа контрафакта. Последний занимательный случай произошел у Wildberries, которой в конце июня присудили выплатить 20 млн руб. за нарушение исключительных прав на колоду карт Таро, разработанную Артуром Уэйтом в 1910 году. Всего же к этому маркетплейсу с начала года подано 268 исков, в том числе из-за претензий по авторским правам, что вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Потребители тоже не гнушаются использовать сниженное внимание маркетплейсов на фоне высокой нагрузки. По словам моего собеседника на рынке fashion-ритейла, одной из распространенных проблем становится мошенничество со стороны покупателей. Во время курьерской доставки или при посещении пункта выдачи заказов потребитель берет с собой заранее подготовленную подделку, меняет ее местами с оригиналом и возвращает товар. Найти такого злоумышленника зачастую непросто, как и доказать факт подмены. К тому же эти случаи повышают риски для маркетплейсов, которые невольно могут быть вовлечены в торговлю контрафактом.

Маркетплейсы, конечно, пытаются бороться с недобросовестными торговцами, вычисляют и блокируют их, а также следят за покупателями. Однако нынешних усилий явно недостаточно.

Исправить ситуацию призваны новые правила саморегулирования и специальная комиссия при Минпромторге, о которой “Ъ” рассказывал 26 июля. Участники рынка настаивают на своей искренней вовлеченности в процесс нормализации отношений со всеми контрагентами. Однако став в последнее время антигероями в информационном поле, как в случае с подменой интимных товаров или продажей поддельных карт, онлайн-ритейлеры с каждым новым скандалом неизбежно приближаются к невыгодному им госрегулированию.