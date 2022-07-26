Не цензура, а ценз

Власти Свердловской области «направили рекомендацию» школам и библиотекам поднять возрастное ограничение на книгу «Полынная елка» детского писателя Ольги Колпаковой. Причина — «либеральное европейское направление», которое обнаружил в произведении доцент Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Иван Попп. Также он посчитал, что книга содержит «подтасовку исторических фактов» и «очернение руководителей и истории нашей страны». Теперь «Полынную елку», которая неоднократно входила в списки лучших детских книг, в регионе разрешено читать только с 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Компас Гид Фото: Компас Гид

Повесть Ольги Колпаковой «Полынная елка» вышла в 2017 году в издательстве «КомпасГид». Писательница переработала воспоминания своей учительницы, поволжской немки Марии Фитц, чью семью советская власть во время Второй мировой войны депортировала в Сибирь. Название книги отсылает к реальной истории о том, как ссыльные немцы отмечали Рождество, нарядив вместо елки кустик полыни. Возрастной ценз повести — 12+, с 2017 года она входит в школьную программу внеклассного чтения. «Полынная елка» отмечена премией конкурса имени Ершова как «лучшее военно-патриотическое произведение для юношества», она упоминается во многих подборках лучших современных детских книг в интернете. В 2019 году «Полынная елка» была опубликована в Германии на немецком языке.

В минувшие выходные госпожа Колпакова заявила, что библиотеки и школы Свердловской области получили негласное указание убрать ее книгу из фондов. Она ссылалась на информацию от библиотекарей. «Речь об изъятии книги не идет, она остается в фондах,— сообщили в понедельник “Ъ” в областном департаменте информационной политики.— По результатам проведенной экспертизы, которой, в частности, установлено искажение в тексте исторических фактов, в адрес учреждений образования и культуры была лишь направлена рекомендация о повышении возрастного ценза произведения».

Чиновники пояснили, что экспертизу провел сотрудник Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Иван Попп (доцент кафедры рекламы и связей с общественностью; в 2015 году был награжден почетной грамотой тогдашнего министра культуры Владимира Мединского «За успехи в патриотическом воспитании»). По мнению Ивана Поппа, автор повести «пытается в какой-то мере оправдать наступление фашистов». Такой вывод он делает из эпизода, где поволжские немцы рассуждают, смогли бы они «договориться» с армией Третьего рейха,— и вопроса «может, Сталин и Красная армия неправильно сделали, что приказали всем бросать свои дома и уезжать?». Также господин Попп увидел в книге «"либеральное европейское направление" по сравнению глав Советского Союза и фашистской Германии». Речь идет о фразе «Так же как и Гитлер, Сталин обладал ничем не ограниченной властью». «Подтасовка истории, очернение руководителей и истории нашей страны явно не способствуют позитивному воспитательному процессу,— делает вывод Иван Попп.— Попытка внушить читателю неуважительное отношение к власти не только через товарища Сталина, но и местных руководителей наводит на мысль о разрушительном влиянии этого "произведения" на умы подрастающего поколения». Наконец, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью сетует, что в книге «не удалось найти ни одного сюжета с позитивным мнением о представителях советской элиты». Также господин Попп заявил, что Ольга Колпакова пропагандирует эмиграцию — а это опровергает основные позиции «современной России по сбережению народа России и развитию человеческого потенциала». “Ъ” попросил вуз рассказать, кто запросил экспертизу, но не получил ответа.

Писательница заявила агентству ЕАН, что «КомпасГид» намерен заказать альтернативную экспертизу произведения. «Сейчас издательство готовит соответствующее обращение. Над ним уже работают юристы. Так как экспертиза Ивана Поппа нанесла ущерб и моей репутации, и издательства, то книгу отдадут независимым экспертам. Планируется привлечь профессоров в области истории, лингвистики и филологии»,— сказала она.

Александр Черных; Полина Хабарова, Екатеринбург