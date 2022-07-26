Токенам перебирают режим

Минэкономики разрабатывает регулирование рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT). Для защиты их приобретателей предлагается внести изменения в Гражданский кодекс (ГК) РФ и закон «О цифровых финансовых активах». Законодательство по охране интеллектуальной собственности на NFT уже предложили распространить депутаты от партии «Новые люди». Однако участники рынка опасаются, что предлагаемые изменения могут сузить функционал токенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Carlo Allegri / Reuters

На прошедшем 21 июля заседании рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика» обсуждались изменения в законодательство в части правового определения NFT (неизменяемый токен, non-fungible token, NFT). Заседание прошло по инициативе Минэкономики с участием ЦБ и бизнес-сообщества, в том числе представителей «ВКонтакте». Министерство, в частности, предложило внести изменения в нормативно-правовые акты в части регулирования режима NFT, следует из презентации, представленной на заседании (есть у “Ъ”).

NFT появились в 2017 году и были основаны на технологии блокчейн, отличаясь от других токенов тем, что не подлежали взаимообмену, в отличие, например, от криптовалюты. NFT-токены уникальны и создаются под конкретный цифровой объект: картину, ценную бумагу, билеты на мероприятия или предметы в компьютерной игре. По оценке аналитической группы Chainalysis, в конце 2021 года объем мирового NFT-рынка составил $40,9 млрд.

Действующее законодательство РФ не проясняет возможность выпуска NFT, вопросы их регулирования и обращения, а также защиты приобретателей токенов и соотношение последних с интеллектуальными правами, говорится в презентации. Минэкономики хочет внести поправки в ГК РФ и закон «О цифровых финансовых активах», а также и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» до конца 2024 года. Предлагается установить правовой статус NFT, прояснить возможность выпуска токена, его регулирование и обращение, защиту приобретателей токенов от повторного выпуска и иные вопросы, уточнили “Ъ” в Минэкономики. «В ходе обсуждения инициативу в целом поддержали»,— сказали там. Представители «ВКонтакте» отметили, что правовая неопределенность не способствует развитию проектов в этой сфере. В мае соцсеть занялась разработкой маркетплейса для NFT-токенов (см. “Ъ” от 13 мая).

Однако инициатива может встретить сопротивление других регуляторов. В письме замдиректора департамента финансовых технологий ЦБ Екатерины Вихаревой от 21 июля, с которым ознакомился “Ъ”, подчеркивается, что вопрос находится в компетенции Минфина и ЦБ. Комментариев в ЦБ не предоставили. В Минфине “Ъ” сказали, что регулирование NFT «в настоящее время не прорабатывается».

Это не первая попытка отрегулировать рынок. В конце весны депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владислав Даванков (партия «Новые люди») также предложили закрепить понятие технологии NFT в ГК, распространив на них законодательство по охране интеллектуальной собственности (см. “Ъ” от 19 мая). Проект запланирован к рассмотрению на октябрь.

Минэкономики идет «по более корректному пути», полагает руководитель направления разрешения IT&IP-споров «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Сейчас оборот NFT регулирует закон о краудфандинге (ФЗ №259-ФЗ), он предусматривает выпуск на инвестплатформах утилитарных цифровых прав, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности и их использование, уточняет преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов. Второй документ — закон «О цифровых финансовых активах (ЦФА)», который в первую очередь запрещает российским резидентам принимать ЦФА в качестве оплаты за товары, работы или услуги, и в том числе за утилитарные цифровые права, добавляет эксперт.

Сами участники рынка NFT относятся к идее изменения его регулирования настороженно. «Функционал NFT давно не ограничивается предметами цифрового искусства, они могут выступать и в роли билетов на мероприятия, как форма закрепления права собственности на виртуальное имущество, как ценная бумага»,— поясняет управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Изменения могут сильно сузить функционал NFT, сведя его фактически только как к предметам искусства, опасается он, подчеркивая, что «отрасли требуется более гибкое и конкретное правовое регулирование».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев, Ксения Куликова