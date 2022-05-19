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Коммерсантъ FM
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Токены пронесли в Госдуму

У NFT может появиться определение в законодательстве

Депутаты предложили закрепить понятие технологии NFT в Гражданском кодексе, распространив на них законодательство по охране интеллектуальной собственности. Это позволит защитить авторов и владельцев виртуальной собственности от интернет-мошенничеств, считают авторы инициативы. Однако эксперты и участники рынка подчеркивают, что NFT начинают использоваться в разных сферах — от игр до идентификации — и текущие формулировки законопроекта могут ограничить развитие рынка.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владислав Даванков (партия «Новые люди») внесли законопроект о регулировании интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена (non-fungible token, NFT). Он предполагает внесение изменений в ст. 1225 ч. 4 ГК РФ «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», которые включат в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности «невзаимозаменяемые токены».

NFT является криптографическим цифровым ключом, который не подлежит изменениям или обмену. Сама технология NFT появилась в 2017 году и была создана на основе смарт-контрактов в криптовалюте Ethereum. Они представляют собой цифровой сертификат, в котором содержится зашифрованная информация о любом товаре, его владельце и сделках. Для создания своего невзаимозаменяемого токена нужно завести криптокошелек и загрузить на специальную площадку цифровой контент: например, картинки, музыку, 3D-модели и т. д.

В силу того, что NFT никак не урегулированы государством, рынок «сталкивается со спектром проблем», пишут авторы законопроекта в пояснительной записке: от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков. В этой связи предлагается закрепить термин «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе блокчейн» в ГК РФ. Это позволит защитить правообладателей NFT-токенов, считают депутаты. Ранее в Госдуме уже задумывались о регулировании рынка NFT, но в контексте закона «О приземлении» иностранных IT-компаний (см. “Ъ” от 2 февраля).

Ландшафт NFT-угроз включает как классические проблемы, связанные с фишингом и безопасностью на стороне торговой площадки или биржи, так и уникальные для цифрового искусства, говорит руководитель группы информационной безопасности «Крок» Антон Голубков, например, возможность приобретения «подделки». Еще одна угроза связана с ограниченным размером блокчейн-токена, добавляет он: его не всегда достаточно, чтобы полностью зашифровать файл с оригинальным активом.

Самый перспективный рынок криптоактивов NFT может обернуться пузырем

У NFT есть одно главное свойство — он не может одновременно принадлежать разным лицам, говорит зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. И это не делает его интеллектуальной собственностью, считает эксперт: «Если говорить о тексте законопроекта, то его авторы даже не указали, к какому из видов результатов интеллектуальной деятельности они предлагают отнести NFT, что не позволяет понять, как именно они собираются его защищать».

NFT скорее объект авторского права, и это влияет на правовые конструкции, использующиеся при защите прав, считает управляющий партнер ЭБР Александр Журавлев. Он отметил, что токены могут представлять не только цифровые произведения, но и материальные результаты интеллектуальной деятельности.

В последнем случае принятие поправок приведет к тому, что передача должна быть оформлена лицензионным договором либо договором отчуждения: «Как это должно быть обеспечено на иностранных площадках с собственными политиками, не ясно».

Основатель NFT Academy Ольга Дворецкая считает, что законопроект в текущем варианте принимать нельзя: «Он показывает некомпетентность агентов законотворчества. NFT начались с искусства, но сейчас это универсальная форма цифрового товара, ценности, другими словами универсальный цифровой контейнер для социального договора». Сейчас развиваются сферы игр, бизнеса, благотворительности, идентификации, отмечает она: «Попытки загнать NFT в сферу культуры ограничат рынок и нанесут непоправимый ущерб России как цифровому государству в виде недополученной выгоды».

Татьяна Исакова, Ксения Куликова

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