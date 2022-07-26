Предупрежден, значит не оштрафован

ФАС намерена внедрить риск-ориентированный подход при наказании заказчиков и поставщиков за нарушения при госзакупках. Так, служба предлагает ввести дифференцированные размеры штрафов за нарушения, а также предупреждения по ряду составов, что позволит снизить административное давление на бизнес. Подготовка поправок ФАС во многом объясняется масштабной реформой системы закупок государства и госкомпаний — из-за изменений контролеры столкнулись со сложностями при квалификации нарушений, тогда как количество дел и жалоб на нарушения продолжает расти. Для своевременного рассмотрения вала административных дел ФАС намерена расширить доступ к их рассмотрению для своих служащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемая Максимом Шаскольским ФАС пересмотрела всю систему санкций за нарушения при закупках государства и его компаний

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Возглавляемая Максимом Шаскольским ФАС пересмотрела всю систему санкций за нарушения при закупках государства и его компаний

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ФАС предлагает реформировать законодательство об административной ответственности заказчиков и поставщиков за нарушения при закупках по законам о закупках государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ). Так, служба предлагает сократить количество составов административных правонарушений с 56 до 31 состава и дифференцировать санкции по характеру нарушений — минимальные штрафы планируется назначать в случаях, когда нарушитель предотвратил последствия и добровольно возместил или устранил ущерб. При этом по ряду составов служба предлагает изначально выносить предупреждения вместо штрафов — например, при нарушениях закупочной процедуры, заключении и расторжении контрактов. В ФАС объясняют, что это позволит снизить уровень административного давления на бизнес.

Поправки к КоАП потребовались ФАС из-за многочисленных изменений в закупочное законодательство — из-за них контролеры столкнулись со сложностями в процессе привлечения виновных лиц к административной ответственности. В службе поясняют, что трудности возникают в связи с разной терминологией в диспозициях статей КоАП и закупочном законодательстве. Так, с 2017 года были приняты несколько законов (504-ФЗ и 505-ФЗ от 31 декабря 2017 года, 360-ФЗ от 2 июля 2021 года), которые в том числе перевели закупочные процедуры в электронный вид, сократили количество способов закупок. Эти изменения не позволяют привлекать виновных в нарушениях при осуществлении закупок лиц к административной ответственности в рамках действующего КоАП. Документ призван устранить правовые пробелы и унифицировать административные нормы — в результате в проектируемой версии закупочные статьи в КоАП выглядят более понятными.

Впрочем, попытка снизить административное давление на бизнес внедрением риск-ориентированного подхода будет сопровождаться усилением контроля. По данным ФАС, с 2016 года в службу ежегодно поступает около 80 тыс. жалоб от участников закупок, что указывает на наличие большого числа нарушений при их проведении. Также ФАС фиксирует рост количества дел об административных правонарушениях: в 2020–2021 годах вынесено более 20 тыс. постановлений ?о штрафах. В 2021 году большинство дел возбуждено по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП (нарушение требований при утверждении документации о торгах) — 9 тыс., а также по ч. 2 ст. 7.30 КоАП (необоснованное отклонение заявки на участие в закупке) — 5,4 тыс.

ФАС предлагает ускорить рассмотрение дел об административных правонарушениях, допустив к процессу начальников отделов ФАС и их заместителей, а также руководителей (и их замов) структурных подразделений территориальных органов службы. Сейчас такое право имеют глава ФАС, курирующие закупки руководители ФАС и руководители территориальных органов в субъектах РФ. Предполагается, что поправки оптимизируют процесс производства по таким делам и будут способствовать их оперативному рассмотрению и привлечению нарушителей к ответственности.

Член генсовета «Деловой России», эксперт в сфере защиты бизнеса Александр Хаминский признает, что проект призван бороться с коррупциогенными факторами в сфере госзакупок и при этом снизить административное давление на добросовестных предпринимателей. Но большинство административных составов могут иметь негативные правовые последствия уже с точки зрения уголовного законодательства. «Даже исправление нарушения и возмещение ущерба в рамках КоАП не освободит должностных лиц коммерческих организаций от уголовного преследования. Принятие поправок к КоАП не решает главный посыл — защиту предпринимателей в случае, если они исправили ошибки»,— считает он. По мнению эксперта, решением может быть четкое разграничение между уголовным и административным законом — критерий выражается в сумме причиненного ущерба и имеется по многим экономическим составам.

Диана Галиева