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Коммерсантъ FM
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2,569 триллиона рублей составлял на 1 июля объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 июля 2021 года, долг регионов был равен 2,512 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 57 млрд руб. Разбивка регионального долга по видам обязательств на 1 июля такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 756 млрд руб., на банковские кредиты — 82 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 1,689 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 24 млрд руб. и «иные долговые обязательства» на 80 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 июля 2022 года составлял еще 347 млрд руб.

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