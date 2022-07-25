Защита заместителя главы МЧС потеряла следователя

Как стало известно “Ъ”, арестованного бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении должностных полномочий при строительстве антиковидного госпиталя, поместили в так называемый Кремлевский централ, куда его защита не может попасть уже почти две недели. Адвокаты утверждают, что не только лишены возможности выработать со своим клиентом стратегию защиты, но и понять, в чем вообще заключается суть предъявленного бывшему высокопоставленному спасателю обвинения. Ответ на этот вопрос должен дать ведущий дело следователь, но он, по словам представителей Андрея Гуровича, от контактов пока уклоняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гурович находится в СИЗО около двух недель, но со своими адвокатами пока не увиделся

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Гурович находится в СИЗО около двух недель, но со своими адвокатами пока не увиделся

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О надуманности и неконкретности предъявленного бывшему заместителю главы МЧС Андрею Гуровичу обвинения в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), его защита говорила еще 13 июля, во время ареста в Басманном райсуде. Впрочем, избежать СИЗО Андрею Гуровичу это не помогло. Напомним, что ГСУ СКР обвиняет 48-летнего экс-спасателя (уволен в мае этого года) в том, что в 2020 году он курировал от МЧС проект по строительству в Мурманской области быстровозводимого антиковидного госпиталя.

По версии следствия, зная о том, что тогдашнему главе МЧС Евгению Зиничеву 9–10 июня 2020 года докладывать о выполнении поручения правительству и президенту, и «желая приукрасить действительное положение дел», Андрей Гурович сообщил своему непосредственному руководителю «заведомо недостоверные сведения о готовности быстровозводимого госпиталя к приему пациентов». При этом объект, как установили в СКР, тогда не мог использоваться для оказания медицинской помощи, поскольку не были подписаны акты приемки работ и не было получено заключение регионального управления Роспотребнадзора об использовании госпиталя.

В свою очередь, министр Зиничев доложил о готовности медучреждения выше, а его зам в августе 2020 года организовал оплату выполненных работ, акт приемки которых был подписан только в ноябре 2020 года. Однако уже 30 ноября того же года правительство Мурманской области прекратило эксплуатацию госпиталя, придя к выводу, что он не соответствует климатическим условиям региона и проектным характеристикам. 24 декабря 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой», действия которого при возведении госпиталя, как считает следствие, должен был контролировать заместитель главы МЧС, демонтировал так и не принявший ни одного пациента объект стоимостью 323 645 268 руб. 78 коп. Эта сумма и стала размером ущерба по делу. Оборудование, закупленное на 1,7 млрд руб., распределили по другим больницам, которые его сейчас и используют.

Защита Андрея Гуровича настаивает, что, возбуждая это уголовное дело, следствие не располагало всей полнотой информации о действиях и обязанностях их клиента, которые могут образовать состав преступления. «Непосредственно к строительству госпиталя МЧС отношения не имело. Ведомство лишь распределяло деньги из резервного фонда правительства. А в полномочия Андрея Гуровича входило проконтролировать, чтобы построили именно госпиталь, а не, например, аквапарк,— заявил “Ъ” один из адвокатов бывшего заместителя главы МЧС.— Незадолго до злополучного доклада министру он вместе с главой области посетил объект и, убедившись, что он возведен, сообщил об этом господину Зиничеву. Однако впоследствии, разбираясь в документах, связанных со строительством, он сам обнаружил в них серьезные недочеты, о чем сообщил в прокуратуру, инициируя соответствующую проверку».

Обо все этом адвокаты намерены сообщить следователю. Впрочем, тот, по их словам, уже в течение почти двух недель не только избегает с ними общения, но даже не дает разрешения на встречу с Андреем Гуровичем в «Матросской Тишине», чтобы начать вырабатывать стратегию защиты.

Олег Рубникович