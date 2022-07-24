Одесский порт зерна не испортил

Россия нанесла ракетный удар по военной инфраструктуре Одесского порта: как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, «уничтожены украинский военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon». По версии Киева, удару подверглась гражданская инфраструктура порта. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил о недоговороспособности России, а США и руководство ООН обвинили Москву в нарушении подписанного в пятницу в Стамбуле соглашения о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Впрочем, как заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подготовка к выполнению стамбульских договоренностей идет полным ходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии Минобороны РФ, российский ракетный удар пришелся по военной инфраструктуре Одесского порта, в результате чего были уничтожены украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет типа Harpoon

Фото: South Defence / Reuters По версии Минобороны РФ, российский ракетный удар пришелся по военной инфраструктуре Одесского порта, в результате чего были уничтожены украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет типа Harpoon

Фото: South Defence / Reuters

Российскую версию инцидента в порту Одессы, вызвавшего в минувшую субботу громкий международный резонанс, изложил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков: «В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon». По его словам, в ходе удара были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

Незадолго до этого инцидент в Одесском порту прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры Одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу»,— написала Мария Захарова в ответ на слова Владимира Зеленского о том, что ракеты «Калибр» уничтожили возможность мирного диалога с Россией.

В то время как российская сторона делает акцент на том, что в Одесском порту произошло уничтожение именно военной инфраструктуры, украинская сторона излагает кардинально иную версию. По этой версии, российской ракетной атаке была подвергнута именно гражданская инфраструктура.

При этом ни украинский военный катер, ни американские противокорабельные ракеты Harpoon в заявлениях официальных лиц не упоминаются.

«По Одессчине был нанесен ракетный удар. Очевидно, что задачей врага было именно поражение Одесского торгового морского порта, поскольку выпушенные из акватории Черного моря ракеты типа "Калибр" были нацелены в этом направлении. Две ракеты были сбиты силами ПВО, две ракеты попали в объекты инфраструктуры самого порта. Пострадавших нет. Во время попадания ракет возник пожар. Он был незначительным, оперативно локализован, а потом потушен силами спасателей. Ударной волной повреждены близлежащие дома, есть выбитые окна»,— заявила журналистам начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Как следует из ее разъяснений, пожар возник после того, как ракеты попали в насосную станцию, при этом зернохранилище затронуто не было.

Министр агрополитики Украины Николай Сольский в интервью газете The New York Times попытался напрямую связать нанесенный российской стороной удар ракетами «Калибр» с возможностью выполнения подписанного в минувшую пятницу в Стамбуле Россией, Турцией, ООН и Украиной пакета документов, получившего название «продуктовая сделка». Достигнутые четырехсторонние договоренности предусматривают создание условий для безопасного вывоза за рубеж украинского зерна из трех черноморских портов — Одессы, Черноморска и Южного.

«Если вы атакуете порт, вы атакуете все. Вы используете одну и ту же инфраструктуру для нефти, для зерна. Это влияет на все — неважно, во что вы попали»,— пояснил Николай Сольский.

Как заявил «РИА Новости» источник в ООН, цель стамбульских договоренностей — обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений из черноморских портов. При этом подразумевается, что все стороны соглашения «предоставят максимальные гарантии создания безопасной и надежной обстановки для всех судов, участвующих в этой инициативе».

Уже после инцидента в Одесском порту его прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерриш, который ранее назвал подписанный в Стамбуле пакет соглашений своим «самым значительным достижением за все время пребывания на своем посту». «Генеральный секретарь ООН безоговорочно осуждает сообщения об ударах в порту Одессы. Все стороны взяли ясные обязательства по обеспечению безопасного движения украинского зерна и соответствующих продуктов на мировые рынки. Эти продукты жизненно необходимы для решения мирового продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей»,— заявил в субботу заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Однако самое жесткое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, прямо обвинивший Россию в нарушении взятых на себя обязательств в рамках стамбульских договоренностей. «Соединенные Штаты решительно осуждают российский ракетный удар по порту украинской Одессы. Спустя всего 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства, атаковав порт, из которого, согласно достигнутым договоренностям, вновь будут транспортировать зерно и сельскохозяйственную продукцию»,— заявил Энтони Блинкен. По его словам, российская сторона «лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир — поставок продовольствия».

«Эта атака вызывает серьезные сомнения в надежности обязательств России выполнять заключенную сделку и подрывает работу, проведенную ООН, Турцией и Украиной, чтобы обеспечить доставку на мировые рынки продуктов питания, имеющих жизненно важное значение»,— резюмировал Энтони Блинкен.

В этой ситуации выполнение стамбульских договоренностей стало одной из ключевых тем состоявшихся в воскресенье в Каире переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его египетским коллегой Самехом Шукри. Как заявил Сергей Лавров, в портах Украины пока остаются заблокированными 70 иностранных судов, одно из которых должно было везти зерно в Египет. «По украинскому зерну уже более двух месяцев Россия призывала воспользоваться гуманитарными коридорами, которые мы создавали в Черном море»,— напомнил российский министр.

Готовность к реализации соглашения о транспортировке украинского зерна выразила и Анкара. Как заявил агентству Anadolu президент Турции Тайип Эрдоган, он гордится тем, что его страна играет «ключевую роль в инициативе, направленной на разрешение мирового продовольственного кризиса». Турецкий лидер выразил уверенность, что коридор для перевозки по Черному морю украинского зерна начнет функционировать уже в ближайшие дни.

Сергей Строкань