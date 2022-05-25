Выборы проверили на устойчивость

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Основной темой предвыборной повестки перед единым днем голосования (ЕДГ) 2022 года станет специальная военная операция на Украине, которая окажет влияние и на все другие предвыборные вопросы. Такой прогноз дал во вторник социолог Виктор Потуремский на круглом столе, где обсуждались вызовы, стоящие перед избирательной системой России в новых реалиях. Несмотря на то что, по данным “Ъ”, вопрос об отмене выборов из-за спецоперации уже не стоит, участники мероприятия несколько раз повторили, что избирательная система стабильна и устойчива и выборы непременно должны состояться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ключевой темой, которая будет интересовать россиян в ходе грядущей предвыборной кампании, станет военная спецоперация на Украине, считает директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Этим выводом, основанным на собственных исследованиях, он поделился 24 мая с участниками круглого стола в пресс-центре «Россия сегодня» на тему «Избирательные процессы в РФ: ответы на вызовы».

По мнению господина Потуремского, ситуация на Украине будет оказывать влияние и на другие темы предвыборной повестки. «Мы увидим особый интерес к экономике именно в разрезе импортозамещения и сохранения рабочих мест. Мы будем видеть, безусловно, интерес к социальной сфере, помощи населению и конкретным социальным группам»,— пояснил социолог. Важными для всех партий и кандидатов, по его словам, будут оставаться вопросы семьи. Кроме того, для избирателей будут актуальны темы малого и среднего бизнеса (как маркера стабильности и развития экономики), а также технологического развития России. Завершая выступление, Виктор Потуремский особо подчеркнул, что выборы — это важная часть политической системы страны, поэтому они обязательно должны состояться.

Напомним, ранее в администрации президента допускали, что в некоторых регионах губернаторов могут избрать не на прямых выборах, а голосованием в парламентах, однако позже источники “Ъ” сообщили, что от этой идеи решено отказаться. А лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и вовсе предложил отложить ЕДГ до окончания спецоперации на Украине, но «Единая Россия» не поддержала эту инициативу.

Не видит поводов для переноса ЕДГ и член президентского Совета по правам человека, глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Законодательная система устойчива, все выборные институты и партии начали подготовку к выборам, поэтому все должно состояться, отметил он.

На тему обязательного проведения выборов высказался и член Общественной палаты Максим Григорьев. По его мнению, избирательная система РФ показала свою устойчивость и готовится к ЕДГ, как и система общественного контроля за выборами. Господин Григорьев также пообещал поддержку жителям ЛНР и ДНР с российским гражданством в части соблюдения их избирательных прав: «В нашем координационном совете готовится отдельное прошение в ЦИК по этому вопросу, и мы будем серьезно за этим следить». В ответ на просьбу “Ъ” уточнить суть этой помощи общественник лишь пояснил, что речь идет об информировании таких граждан, но только если они имеют прописку в РФ и в их регионе проводятся выборы. Отметим, что, по данным «Независимого общественного мониторинга», с конца февраля по май 2022 года на территорию России въехало более 1,2 млн жителей Украины, ДНР и ЛНР.

Некоторый диссонанс в стройный хор оптимистов внесла гостья из Франции, доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко, увидевшая риск для российских выборов в применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По ее словам, голосование — это особый ритуал, и любое его упрощение грозит ослаблением авторитета власти. К тому же в ходе ДЭГ встает вопрос безопасности с точки зрения личности избирателя и оказания давления на его выбор, именно поэтому Франция отказалась от электронного голосования на важных выборах, подчеркнула госпожа Беше-Головко. Также, по ее мнению, для любой страны очень важен вопрос честности выборов, а с внедрением ДЭГ «приходится просто верить в механизм» без возможности пересчитать бюллетени. «То есть без возможности для власти доказать честность голосования, причем такая возможность отсутствует принципиально,— пояснила эксперт.— Сейчас Россия живет, мягко говоря, в недружественной обстановке, мне кажется, что бессмысленно искусственно создавать себе проблемы, когда их и так уже хватает. Сейчас государственной власти гораздо важнее повысить свою легитимность, укрепить сознательность людей, а не создавать обманчивые удобства избирателям». Кроме того, очень важно, чтобы люди «почти физически» почувствовали связь с государством, то есть пришли и совершили обряд волеизъявления с настоящим бюллетенем, добавила Карин Беше-Головко: «Это может быть как-то неудобно, но не все должно быть всегда удобно».

Елена Рожкова