Гривна подешевела на четверть

Нацбанк Украины принял решение девальвировать украинскую гривну на 25%. Курс гривны к доллару был зафиксирован в марте 2022 года, и украинский Центробанк пошел на девальвацию только после стабилизации ситуации в финансовом секторе в результате получения отсрочек по обслуживанию внешнего госдолга. Снижение курса гривны улучшит ситуацию в бюджете страны, облегчит положение экспортеров, несколько усилит инфляцию и усложнит положение украинских беженцев в ЕС, ускорив возвращение части их в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Как сообщил вчера Нацбанк Украины, официальный курс украинской гривны к доллару США снижен с 21 июля на 25% — с 29,2549 до 36,5686 гривны за $1. Курс остается фиксированным, существенных изменений в режиме работы украинской финансовой системы Нацбанк не объявлял, практически все другие объявленные решения касаются операций физлиц и банков с наличной валютой или ограниченных трансграничных операций физлиц.

Девальвация украинской гривны — событие, ожидавшееся достаточно давно. Напомним, после начала российской военной операции на Украине Нацбанк Украины сменил модель денежно-кредитной политики, ввел капитальные ограничения и фиксированный курс для внешнеторговых операций, в отличие от Банка России, формально сохранившего плавающий курс рубля при введении против РФ санкций со стороны ее международных партнеров — США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ряда других стран. Валютные сделки с гривной и безналичной валютой должны осуществляться внутри однопроцентного коридора к фиксированному курсу. Движение в сторону ослабления украинской валюты естественно: в условиях падения ВВП Украины во втором квартале на 40% (прогноз падения ВВП страны по итогам 2022 года в правительстве Украины — 30–35%) и резкого сокращения экспортных и налоговых доходов снижение курса увеличит возможности финансирования бюджетных расходов, поддерживаемых в том числе внешними донорами. Тем не менее Нацбанк Украины последовательно удерживал мартовский курс во избежание дестабилизации финансовых рынков и валютной паники. Решение о девальвации гривны было принято только после того, как Украина договорилась с консорциумом стран-держателей ее внешнего госдолга о двухлетней отсрочке по его обслуживанию и после одобрения гранта на $4,5 млрд от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

Судя по комментариям Нацбанка Украины ко вчерашнему решению, ситуация в финсекторе считается стабилизированной и откладывать девальвацию далее было невозможно. Напомним, правительство Украины финансирует военные расходы в противостоянии с Россией, что вызывает существенный дефицит бюджета, преимущественно покупкой облигаций военного займа в первую очередь на баланс Центробанка — поддержка со стороны МВФ, ЕС и других доноров для бюджета страны второстепенна.

Тем не менее изменение фиксированного курса позволит увеличить номинальные расходы украинского бюджета за счет как конвертации внешней помощи, так и роста поступлений от украинского экспорта. В нем с марта 2022 года не существует «российской» составляющей в товарах (хотя сохраняется экспорт услуг Украины в РФ за счет транзита газа по газопроводам в ЕС), однако страна продолжает экспорт продовольствия, стали и сталепроката, удобрений и других товаров. С начала войны украинский экспорт и импорт сократился, по данным июньского обзора Центра экономической стратегии Украины и Немецкой экономической группы, примерно вдвое, платежный баланс стал значимо отрицательным. По существу, решение украинского Центробанка девальвировать гривну — попытка после стабилизации финансовой ситуации улучшить состояние платежного баланса.

Очевидные последствия решения — рост инфляционного давления в украинской экономике, которая сейчас зависит от импорта сильнее, чем ранее. Впрочем, оценки масштаба инфляции, вызванной девальвацией, разнятся: по нижней границе это два-три процентных пункта к текущим темпам роста цен (оценка замглавы Нацбанка Украины Сергея Николайчука). Сама украинская инфляция сейчас сопоставима с российской — около 20% годовых (21,5% в июне 2022 года, более поздних данных нет), но показатель будет расти: украинские денежные власти ожидают по итогам 2022 года инфляцию выше 30% годовых с последующим снижением к 5% в 2025 году. Впрочем, в военных условиях, предупреждают экономисты Нацбанка, какие-либо точные оценки почти невозможны, в них приходится прогнозировать слишком много сильных разнонаправленных факторов, среди которых курс гривны не главный. Так, ожидаемое деблокирование украинского зернового экспорта через Черное море также называется в числе факторов, от которых зависит ситуация с инфляцией.

Значимое влияние девальвация украинской гривны окажет на положение украинских беженцев преимущественно в Европе — они в значительной степени зависят от переводов с Украины, и, видимо, обесценение гривны усилит их обратный поток в страну — в первую очередь из Польши, Венгрии, Молдавии и Румынии, где их число особенно велико. Отметим, Нацбанк Украины вчера предпринял действия, которые дополнят это «подталкивание к возвращению». Ежемесячный лимит на переводы с карт украинских банков за пределы Украины сокращен втрое, со 100 тыс. гривен до 30 тыс., лимит на траты по картам в гривнах за пределами Украины установлен в те же 100 тыс., а коммерческим банкам страны ограничены возможности конвертации наличной гривны в безналичную валюту. Отметим также, что решение о девальвации осложнит работу черного рынка наличной валюты на Украине, где курс вплотную приближался к новому официальному. Наконец, Нацбанк Украины разрешил (с лимитом в 50 тыс. гривен в месяц) трехмесячные депозиты в безналичной валюте для физлиц, но без права досрочного расторжения.

Дмитрий Бутрин