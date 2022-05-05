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Кто о чем, а Украина мечтает

Киев призвал союзников дать денег на процветание и технологии

Хотя признаки скорого завершения боевых действий на Украине пока не просматриваются, власти страны уже активно работают над сценариями ее послевоенного восстановления. В этом они рассчитывают на помощь всего мирового сообщества. Выступая в четверг на масштабной донорской конференции в Варшаве, премьер Украины Денис Шмыгаль призвал сообща построить «страну мечты» — процветающую и технологичную. А президент Владимир Зеленский выступил с конкретным предложением: сочувствующие страны могут взять шефство над городами и областями Украины. Впрочем, пока перед союзниками Киева стоят более неотложные задачи — например, оказать всю необходимую помощь миллионам украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. По итогам конференции было объявлено: доноры собрали для Украины $6,5 млрд.

Премьер Украины Денис Шмыгаль

Премьер Украины Денис Шмыгаль

Фото: Michal Dyjuk / AP

Премьер Украины Денис Шмыгаль

Фото: Michal Dyjuk / AP

«На пути к общей победе»

В самом начале международной донорской конференции, состоявшейся в гибридном формате (часть участников приехала в Варшаву, а часть выступила по видеосвязи), было объявлено, что у мероприятия есть две основные цели. Во-первых, собрать средства для удовлетворения экстренных потребностей Киева и украинских граждан (они, как было заявлено, сейчас нуждаются в 12 тыс. тонн гуманитарной помощи в день, но получают только четвертую часть этого объема). А во-вторых, провести дискуссии о том, что делать после восстановления мира.

Тон дискуссиям задал хозяин конференции — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Назвав происходящее «жестокой, несправедливой войной, сопровождающейся геноцидом», он дал понять: самый важный сигнал, который посылают миру участники встречи,— это единство их позиции.

Все последующие выступления глав государств и правительств, министров и послов этот тезис подтверждали: слова об «агрессии России» и нарушении ею международных норм звучали из уст практически каждого высокопоставленного спикера.

Господин Моравецкий обрисовал картину широкими мазками, сказав: «Ситуация продолжает ухудшаться. Больше четверти украинского населения — внутренне перемещенные лица или те, кто был вынужден покинуть страну...».

Представитель страны—соорганизатора конференции — премьер Швеции Магдалена Андерссон подхватила пафос выступления своего польского коллеги, зачитав слова 11-летнего мальчика Ильи из Одессы, который рассказал сотрудникам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ): «Мне было страшно. Звучали взрывы, я хорошо их слышал. В любом момент ракета могла бы попасть в мой дом, и тогда все бы умерли». «Это одно из многих подобных свидетельств. Ни один ребенок не должен через такое проходить»,— констатировала госпожа Андерссон.

Затем пришло время для выступлений главных гостей — президента Украины Владимира Зеленского (по видеосвязи) и премьера Дениса Шмыгаля (лично, из зала заседаний). Первый заверил, что Украина и ее союзники находятся «на пути к общей победе», после чего подробно рассказал, как эту победу можно было бы приблизить. «То, как закончится эта война, определяется не только на поле боя. Есть такие факторы, как экономика и финансы, гуманитарная поддержка, способность обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях, восстановление всего разрушенного российской армией»,— перечислил президент Зеленский.

Еврокомиссия представила шестой с начала российской спецоперации на Украине пакет санкций

По словам украинского лидера, сейчас нужен новый «план Маршалла»: «Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой». При этом господин Зеленский призвал союзников распределить между собой области и города Украины, взять над ними патронаж и заняться их восстановлением. «Такое шефство может стать новым и историческим примером взаимодействия и партнерства между странами»,— добавил он.

Выступавший вслед за этим премьер Шмыгаль уточнил: речь должна идти не просто о восстановлении разрушенного, а о строительстве «новой европейской страны, с зелеными технологиями, с европейскими стандартами». «Нужно построить новую Украину, страну мечты»,— резюмировал он. Трансляция выступления Дениса Шмыгаля сопровождалась видеороликом, который, видимо, должен был дать ориентиры всем присутствовавшим: слева демонстрировались кадры разрушенных и сгоревших домов в украинских городах (Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове), справа — фотографии сияющих огнями небоскребов и знаковых мест европейских столиц (Лондона, Варшавы, Парижа, Амстердама).

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Краматорска

Жительница Краматорска

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Фото: Reuters / Roman Baluk

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители во время эвакуации в Харькове

Жители во время эвакуации в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Город Рубежное после обстрелов

Город Рубежное после обстрелов

Фото: ТАСС

Собака выглядывает из автомобиля

Собака выглядывает из автомобиля

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Медработники несут раненого в Харькове

Медработники несут раненого в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Убежище в Харьковском метро

Убежище в Харьковском метро

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым после обстрелов в Луганской области

Дым после обстрелов в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Genya Savilov / AFP

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Фото: Reuters

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Фото: Reuters / Igor Tkachenko

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Левобережный район Мариуполя

Левобережный район Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Фото: Sergey Bobok / AFP

Останки автомобиля в Чернигове

Останки автомобиля в Чернигове

Фото: Petros Giannakouris / AP

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Беженцы из Мариуполя

Беженцы из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Улицы Харькова

Улицы Харькова

Фото: Sergey Bobok / AFP

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Фото: Philip Crowther / AP

Дым над домами во Львове

Дым над домами во Львове

Фото: Reuters / Vladyslav Sodel

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача еды на станции метро в Харькове

Раздача еды на станции метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариуполь после обстрелов

Мариуполь после обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пожарные работы в Харькове

Пожарные работы в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Фото: Reuters / Marko Djurica

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Фото: Felipe Dana / AP

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горящий магазин в Харькове

Горящий магазин в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Пожарные тушат завод в Харькове

Пожарные тушат завод в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Фото: Andrew Marienko / AP

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Фото: Fadel Senna / AFP

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Уничтоженная бронетехника в Буче

Уничтоженная бронетехника в Буче

Фото: Vadim Ghirda / AP

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Фото: Reuters / Marko Djurica

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Фото: Vadim Ghirda / AP

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Раздача хлеба в Мариуполе

Раздача хлеба в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Фото: Petros Giannakouris / AP

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Фото: Vadim Ghirda / AP

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Фото: Александр Река / ТАСС

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Фото: Reuters

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы с Донбасса в Казани

Беженцы с Донбасса в Казани

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Антонов

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Фото: emre caylak / AFP

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Мариупольский драматический театр

Мариупольский драматический театр

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Военнослужащие в Мариуполе

Военнослужащие в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Фото: Reuters / Hannah McKay

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Фото: Reuters

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Thomas Peter

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Фото: Reuters / Marko Djurica

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела

Фото: Reuters / Thomas Peter

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Военнослужащий на блок-посту при въезде в Мелитополь

Фото: РИА Новости

Эвакуация из Мариуполя

Эвакуация из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Укрытие в метро Харькова

Укрытие в метро Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters