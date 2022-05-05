Кто о чем, а Украина мечтает

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Хотя признаки скорого завершения боевых действий на Украине пока не просматриваются, власти страны уже активно работают над сценариями ее послевоенного восстановления. В этом они рассчитывают на помощь всего мирового сообщества. Выступая в четверг на масштабной донорской конференции в Варшаве, премьер Украины Денис Шмыгаль призвал сообща построить «страну мечты» — процветающую и технологичную. А президент Владимир Зеленский выступил с конкретным предложением: сочувствующие страны могут взять шефство над городами и областями Украины. Впрочем, пока перед союзниками Киева стоят более неотложные задачи — например, оказать всю необходимую помощь миллионам украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. По итогам конференции было объявлено: доноры собрали для Украины $6,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Украины Денис Шмыгаль

Фото: Michal Dyjuk / AP Премьер Украины Денис Шмыгаль

Фото: Michal Dyjuk / AP

«На пути к общей победе»

В самом начале международной донорской конференции, состоявшейся в гибридном формате (часть участников приехала в Варшаву, а часть выступила по видеосвязи), было объявлено, что у мероприятия есть две основные цели. Во-первых, собрать средства для удовлетворения экстренных потребностей Киева и украинских граждан (они, как было заявлено, сейчас нуждаются в 12 тыс. тонн гуманитарной помощи в день, но получают только четвертую часть этого объема). А во-вторых, провести дискуссии о том, что делать после восстановления мира.

Тон дискуссиям задал хозяин конференции — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Назвав происходящее «жестокой, несправедливой войной, сопровождающейся геноцидом», он дал понять: самый важный сигнал, который посылают миру участники встречи,— это единство их позиции.

Все последующие выступления глав государств и правительств, министров и послов этот тезис подтверждали: слова об «агрессии России» и нарушении ею международных норм звучали из уст практически каждого высокопоставленного спикера.

Господин Моравецкий обрисовал картину широкими мазками, сказав: «Ситуация продолжает ухудшаться. Больше четверти украинского населения — внутренне перемещенные лица или те, кто был вынужден покинуть страну...».

Представитель страны—соорганизатора конференции — премьер Швеции Магдалена Андерссон подхватила пафос выступления своего польского коллеги, зачитав слова 11-летнего мальчика Ильи из Одессы, который рассказал сотрудникам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ): «Мне было страшно. Звучали взрывы, я хорошо их слышал. В любом момент ракета могла бы попасть в мой дом, и тогда все бы умерли». «Это одно из многих подобных свидетельств. Ни один ребенок не должен через такое проходить»,— констатировала госпожа Андерссон.

Затем пришло время для выступлений главных гостей — президента Украины Владимира Зеленского (по видеосвязи) и премьера Дениса Шмыгаля (лично, из зала заседаний). Первый заверил, что Украина и ее союзники находятся «на пути к общей победе», после чего подробно рассказал, как эту победу можно было бы приблизить. «То, как закончится эта война, определяется не только на поле боя. Есть такие факторы, как экономика и финансы, гуманитарная поддержка, способность обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях, восстановление всего разрушенного российской армией»,— перечислил президент Зеленский.

По словам украинского лидера, сейчас нужен новый «план Маршалла»: «Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой». При этом господин Зеленский призвал союзников распределить между собой области и города Украины, взять над ними патронаж и заняться их восстановлением. «Такое шефство может стать новым и историческим примером взаимодействия и партнерства между странами»,— добавил он.

Выступавший вслед за этим премьер Шмыгаль уточнил: речь должна идти не просто о восстановлении разрушенного, а о строительстве «новой европейской страны, с зелеными технологиями, с европейскими стандартами». «Нужно построить новую Украину, страну мечты»,— резюмировал он. Трансляция выступления Дениса Шмыгаля сопровождалась видеороликом, который, видимо, должен был дать ориентиры всем присутствовавшим: слева демонстрировались кадры разрушенных и сгоревших домов в украинских городах (Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове), справа — фотографии сияющих огнями небоскребов и знаковых мест европейских столиц (Лондона, Варшавы, Парижа, Амстердама).