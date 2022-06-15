Кризис требует тренировки

Почти половине российских фитнес-клубов пока не удалось адаптировать работу к условиям санкций. У них возникают сложности с ремонтом импортных тренажеров из-за осложнившейся поставки запчастей, а рентабельность снижается из-за роста текущих расходов. В сложившихся реалиях, по прогнозам экспертов, с рынка начнут уходить наименее рентабельные клубы бюджетных сетей, в то же время на премиальный сегмент кризис повлияет в меньшей степени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным опроса, проведенного Национальным фитнес-сообществом (НФС) среди участников рынка, 47,8% фитнес-клубов так и не удалось перестроить бизнес, чтобы адаптировать его к санкциям. Более трети респондентов указывают на то, что санкции в целом серьезно затронули поставщиков спортивного оборудования и фитнес-клубы; 21,7% считают, что ситуация повлияла на предпринимательскую деятельность в целом. По оценкам НФС, у 56,5% фитнес-клубов бизнес стагнирует либо балансирует около нуля, 30,4% наблюдают спад показателей, и только 13% — рост.

Глава НФС Елена Силина поясняет, что из-за кризиса у фитнес-клубов возникли проблемы с поставками тренажеров: кардиооборудование и детали для него многие завозили из стран ЕС. Сейчас осложнившаяся логистика не позволяет клубам оперативно обеспечивать техническое обслуживание. Пока ситуация решается за счет сформированных запасов, но в перспективе нехватка запчастей может стать ключевой проблемой, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Ремонт кардиотренажеров осложняется тем, что некоторые его производители отказывают в гарантийном обслуживании, а также нехваткой комплектующих из-за нарушения цепочек поставок, подтверждает директор по качеству фитнес-продукта и развитию франчайзинга XFIT Ирина Троска.

Дополнительной проблемой Елена Силина называет увеличение текущих расходов на 17% из-за роста стоимости расходных материалов, необходимых клубам. Это само по себе ведет к снижению рентабельности бизнеса на фоне того, что цены на услуги клубов остались прежними: если в 2019 году она составляла 10–12%, сейчас — 2–4%, говорит Ольга Киселева. Затраты клубов растут на фоне снижения общей покупательской способности в стране.

По данным НФС, у 27% участников рынка снизился средний чек, а у 12,3% — выручка. Клиенты стали чаще приобретать краткосрочные клубные карты, отказываясь от продления долгосрочных абонементов из-за стремления сэкономить, поясняют в НФС. Ирина Троска отмечает, что в ее сети показатели по продажам и продлению абонементов пока остаются удовлетворительными, но клиенты отказываются от персональных занятий и платных услуг.

Кроме того, 87% фитнес-предприятий в рамках опроса НФС отметили отсутствие условий для ускоренного развития производств и импортозамещения. 43,5% респондентов считают проблемой отсутствие необходимых компетенций, 60,8% — высокие издержки, 60,9% — отсутствие доступных кредитов, 65,2% — проблемы с закупками технологического оборудования, 31,4% — невозможность долгосрочного инвестирования на фоне постоянных кризисов. Ольга Киселева считает основной сложностью, возникающей при открытии новых клубов, неопределенность. Это объясняется, с одной стороны, сложностями с заказом нового оборудования, с другой — с непредсказуемым поведением потребителей. «С началом высокого сезона в августе—сентябре станет понятно, остался ли фитнес в структуре расходов россиян»,— рассуждает она.

Партнер компании «Деловые решения и технологии» Егор Метелкин предполагает, что фитнес-клубы высокого ценового сегмента в меньшей степени столкнутся со сложностями, в то время как многие клиенты сетей экономкласса откажутся от посещений залов, переориентировавшись на самостоятельные занятия. Это может привести к закрытию наименее рентабельных клубов, оборудование из которых будет перераспределено в пользу более успешных той же сети, не исключает эксперт. Хотя Елена Силина считает, что частично преодолеть последствия кризиса всей отрасли могла бы помочь господдержка поставщиков спортивного оборудования: снижение НДС на ввозимый товар из «дружественных» стран с 20% до 10% и тарифов на таможенное оформление, а также льготное кредитование под 6% годовых.

Александра Мерцалова