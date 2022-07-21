В ЕГЭ хотят добавить родного языка

Идею дать возможность школьникам получать образование на родных языках вплоть по 11-го класса, а затем сдавать по ним единый госэкзамен (ЕГЭ) уже поддержали депутаты Госсовета Коми и власти Татарстана. Ранее Курултай Башкирии внес в Госдуму соответствующие поправки к закону «Об образовании». Авторы инициативы уверены, что законопроект устранит «неопределенность в части реализации прав на получение школьного образования на родном языке», а также поможет воспрепятствовать возможному росту социальной напряженности в некоторых республиках в составе РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Госдума рассмотрит в осеннюю сессию поправки к закону «Об образовании», разработанные Курултаем Башкирии. Речь идет, в частности, о наделении регионов правом создавать этнокультурные государственные и муниципальные детсады и школы. По мнению авторов инициативы, это позволит избежать ситуации, когда в школах с родным языком обучения родители детей отказываются от него и выбирают другие языки — чаще всего русский. Какие именно родные языки (из числа языков народов РФ) будут изучаться в таких школах наряду с русским, закрепят в уставе организаций. Учеников намерены включать в родную этнокультурную среду и посвящать в национальные традиции с одновременным изучением российской истории и культуры, а также мировых культурных ценностей.

Обучение по программам этнокультурной направленности будет вестись в соответствии с федеральными государственными стандартами, подчеркивают башкирские депутаты. Выпускники школ 9-х и 11-х классов при этом смогут сдать ЕГЭ по родному языку и родной литературе. Баллы будут учитываться при поступлении в вузы на специальности, где такие знания необходимы.

В настоящее время школьники могут получать образование на родных языках только с первого по девятый класс. Предметы «Родной язык» и «Родная литература» остаются единственными, по которым не проводится единый госэкзамен, а результаты единых региональных экзаменов по ним не учитываются при поступлении в вузы даже на профильные специальности. В пояснительной записке отмечается, что документ, помимо устранения неопределенности в части реализации прав на получение школьного образования на родном языке, вносится для профилактики возможного роста социальной напряженности в республиках в составе РФ.

Председатель комитета по образованию Курултая Башкирии Раиль Асадуллин сообщил “Ъ”, что вторая редакция законопроекта внесена в Госдуму в июне. «Первый законопроект, который мы внесли в прошлом году, в своих формулировках не соответствовал концепции федерального закона об образовании,— рассказал он.— Мы внесли три принципиальные поправки: понятие этнокультурных образовательных программ, возможность изучения родных языков старшеклассниками и сдачи выпускных экзаменов по программам этнокультурной направленности в форме ЕГЭ. Это очень взвешенный законопроект, который на фоне сохранения единого образовательного пространства в РФ даст возможность готовить кадры на основе этнокультурных образовательных программ». Депутат уточнил, что речь, к примеру, идет о подготовке будущих учителей родных языков и литературы, переводчиков с родных языков, театральных деятелей, артистов национальных театров.

Запрос на разработку законопроекта, по его словам, поступил от граждан во время предвыборной кампании в Курултай в 2018 году. Инициатива прошла масштабные обсуждения в кругах профессионалов и экспертов, подчеркнул господин Асадуллин: «Мы провели не один круглый стол совместно с министерством образования и науки Башкирии, Ассоциацией учителей родных языков республики, директорами школ, где преподаются родные языки, принимали участие в обсуждениях в Госдуме и в Совете федерации».

Из информации на сайте Госдумы следует, что инициативу башкирского парламента поддержал Госсовет Коми. Ранее в поддержку документа выступили и в Татарстане. «Если результаты (экзамена по родным языкам.— “Ъ”) будут признаны на всей территории нашей страны, я думаю, желающие (сдавать.— “Ъ”) найдутся,— заявил накануне министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.— Проблем и ограничений у нас нет». При этом ранее он заявлял, что лишь 3% выпускников девятых классов в регионе выбрали сдавать ОГЭ по татарскому языку в качестве экзамена по выбору. В Казани и Набережных Челнах эта доля была еще ниже республиканской — 1,3% и 1,6% соответственно.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сообщил “Ъ”, что пока незнаком с поправками, о которых идет речь. «Необходимо расширять возможности изучения родных языков, но исключительно на добровольной основе»,— добавил он.

“Ъ” отправил запрос в Минобрнауки с просьбой прокомментировать законопроект и ожидает ответа.

Влада Шипилова, Уфа