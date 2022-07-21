Заемщики совсем отпустились

Участники микрофинансового рынка наблюдают значительное снижение суммы возврата займов. В июле она достигла 6,7 тыс. руб., минимального значения с весны 2020 года. С одной стороны, снижаются и размеры займов, но влияет и сезон отпусков, когда заемщики откладывают погашение долга. Пока уровень просрочки в сегменте находится на приемлемом уровне. Но микрофинансисты готовятся в росту дефолтов на фоне усиления кризисных явлений и продолжают ужесточать скоринг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным платежного сервиса CloudPayments (входит в группу «Тинькофф», объединяет платежные решения для бизнеса), с которыми ознакомился “Ъ”, в июле средняя сумма возврата в сегменте онлайн-микрозаймов снизилась до 6,7 тыс. руб. Это минимальное значение с весны 2020 года. Для сравнения: в феврале средний возврат был в два раза больше (12,6 тыс. руб.), а годом ранее показатель находился на уровне 8,3 тыс. руб.

«Это связано с сезоном отпусков: россияне предпочитают тратить деньги на отдых, а не на возврат кредитов, но при этом по возможности закрывают долги меньшими суммами»,— поясняют тренд авторы исследования. Сказывается и общее снижение выдаваемых сумм, добавляют аналитики. Так, средняя сумма выдачи в июле текущего года составляла 8,5 тыс. руб., тогда как в июне почти 9 тыс. руб., а мае превышала 10 тыс. руб.

По данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 млн «займов до зарплаты» (PDL, размер до 30 тыс. руб., сроком до 30 дней) на сумму 21,59 млрд руб. Это максимальный объем с декабря прошлого года и на 16% выше, чем годом ранее. По данным Банка России, в первом квартале 2022 года доля онлайн-займов в выдачах PDL составила 86%. В целом по сегменту физлиц доля онлайн-займов достигла максимального значения за все время наблюдений — 65%.

Участники микрофинансового рынка пока заметного ухудшения возвратности займов не наблюдают. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля просроченной задолженности в сегменте МФО находится в пределах 25–30% портфеля и пока не вызывает опасений. «Хотя люди стараются в кризис брать деньги на целевые нужды и в объеме, по которому могут нести обязательства, за первые пять месяцев 2022 года уровень просрочки в компании вырос на 3,3%»,— отмечает председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.

Более того, по словам председателя совета СРО МиР Эльмана Мехтиева, после ужесточения компаниями скоринга рынок наблюдает рост качества портфеля и улучшение платежной дисциплины заемщиков. «Из-за ужесточения требований со стороны банков, роста ставок по потребительским кредитам некоторым людям становится удобнее обратиться в МФО. А это хорошая платежеспособная аудитория»,— поясняет сохранение качества портфеля гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Однако последствия санкций еще не в полной мере проявились на экономике России, и на фоне грядущего кризиса можно ожидать ухудшения финансового положения населения — на фоне роста безработицы и в случае нового взлета инфляции, говорят участники рынка. Именно поэтому микрофинансисты продолжают сохранять жесткий скоринг и ориентироваться преимущественно на повторных клиентов, подчеркивают в НАПКА. Следует ожидать ухудшения платежеспособности граждан уже осенью, полагает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. В такой ситуации, добавляет он, «нет возможности ослаблять требования к заемщикам, по крайней мере до Нового года».

Полина Трифонова