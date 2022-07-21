К столичным рельсам пристраивают бордюры

В столичной мэрии выделяют 763 млн руб. на «обособление» трамвайных путей в Москве бордюрами. За четыре месяца по 43 адресам в разных районах города должны быть смонтированы 68 погонных километров ограждений (в том числе 22 км гранитных) — это соответствует почти пятой части протяженности столичной трамвайной сети. Прежде пути отделяли от проезжей части для автомобилей дополнительными делиниаторами, но Москва отказалась от них из-за неудобства, говорит эксперт. Он считает практику «обособления» путей обычными бордюрами эффективной в отличие от штрафных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Москвы намерены защитить границы трамвайных путей бордюрным камнем

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Власти Москвы намерены защитить границы трамвайных путей бордюрным камнем

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тендер на выполнение работ «по обособлению трамвайных путей бортовым камнем» объявил столичный метрополитен (управляет трамвайной сетью Москвы с 2021 года). В документации упоминаются два вида ограждений — стандартные бетонные бордюры (марки БР 100.30.15) и более узкие гранитные камни (размером 300 х 150 х 10 мм). Подрядчикам следует смонтировать ограждения протяженностью от 250 м до 4,4 км по 43 адресам в разных районах города. Так, в списке адресов упоминаются Серпуховский Вал, Каланчевская, Делегатская, Абельмановская, Нижняя Красносельская, Кожевническая, Тимирязевская и другие улицы. К примеру, 250-метровое ограждение надлежит смонтировать на трамвайных путях Измайловского шоссе (на отрезке от Измайловского Вала до проспекта Буденного). Масштабные работы предстоят на Авиамоторной улице (4,4 км бордюров на отрезке от шоссе Энтузиастов до Госпитальной площади), Красноказарменной улице (4,2 км; от Лефортовского моста до Авиамоторной улицы) и улице Вавилова (3,3 км; между улицами Бардина и Орджоникидзе). Всего предполагается уложить 68,3 км таких ограждений, в том числе 22 км из гранита. Гранитное «обособление» путей, например, предлагается сделать на Щербаковской улице (3,4 км; от Измайловского Вала до Вернисажной улицы). Все работы должны быть закончены за четыре месяца. Заявки на тендер принимаются до 3 августа.

Столичные власти не первый год используют ограждения на путях для того, чтобы выезжающие на них автомобили не создавали помех для трамваев. К примеру, еще в 2015 году власти смонтировали такие бордюры вдоль части трамвайного маршрута на улице Свободы. «По правилам водители имеют право выехать на трамвайные пути, если все остальные пути заняты. Были попытки запретить движение по путям одной только разметкой, но люди все равно нарушают. Единственный способ прекратить такую практику даже не штрафы, а бордюры»,— говорит глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Господин Шумский считает, что в Москве должны быть «обособлены» вообще все трамвайные пути. «Это даст трамваям скорость, а движению — безопасность. Водители на трамвайных путях могут совершать наезды на пешеходов, попадать в ДТП, а машины — застревать в рельсах»,— перечисляет эксперт. Отметим, что зимой 2021 года депутаты Мосгордумы жаловались на увеличение интервалов движения трамваев в городе, тогда как в столичном департаменте транспорта объяснили это многочисленными ДТП на путях без участия трамваев. При этом в мэрии тогда заверяли, что в 2021 году на 75% участков сети интервалы движения трамваев составили менее четырех минут против восьми минут в Сиднее и девяти с половиной в Париже. В свою очередь, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов называл трамвай «самым современным видом наземного транспорта» и вторым по провозной способности после метрополитена.

По данным мэрии, в 2019 году протяженность трамвайной сети в Москве составляла 418 км (из них 44 км составляли служебные пути). Таким образом, объявленные в ходе нынешнего тендера работы (на установку 68 км бордюров) соответствуют почти пятой части протяженности этой сети.

В тендерной документации также говорится, что работы запланированы в рамках «благоустройства территории». В 2022 году столичные власти объявили 36 конкурсов на благоустройство («приведение в нормативное состояние») улиц и общественных пространств в разных районах города на общую сумму свыше 25 млрд руб. Всего в столичном законе о бюджете 2022 года на госпрограмму «Развитие городской среды» предусмотрены расходы в 106,9 млрд руб.

Отметим, вместе с бордюрами для огораживания трамвайных путей также использовались напоминающие флажки резиновые делиниаторы — такие конструкции смонтированы, например, на улице Свободы. Однако господин Шумский говорит, что от их использования Москва практически отказалась: «Делиниаторы тяжело убирать зимой, они гнутся, на них легко наехать. Нет ничего лучше обычного бортового камня. Желающих заехать на них мало».

Александр Воронов