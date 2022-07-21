Карстен Вархольм простился с неуязвимостью

Норвежец Карстен Вархольм, который на мировое первенство по легкой атлетике в американский город Юджин приехал в статусе единоличного короля барьерного бега на 400 метров, потерпел там самое сокрушительное поражение. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира лидировал вплоть до заключительного отрезка, но финишировал только седьмым. Победу между тем вырвал не его основной соперник — американец Рай Бенджамин, а выскочивший как будто из засады 22-летний бразилец Алисон Дос Сантос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Норвежские болельщики рассчитывали на очередной триумф Карстена Вархольма в беге на 400 м с барьерами, но поздравлять с победой им пришлось бразильца Алисона Дос Сантоса

Фото: Kai Pfaffenbach , Reuters Норвежские болельщики рассчитывали на очередной триумф Карстена Вархольма в беге на 400 м с барьерами, но поздравлять с победой им пришлось бразильца Алисона Дос Сантоса

Фото: Kai Pfaffenbach , Reuters

Очередной день чемпионата мира по легкой атлетике обернулся оглушительной сенсацией. В Орегоне прервалась одна из самых впечатляющих победных серий — норвежского легкоатлета Карстена Вархольма, специализирующегося в беге на 400 метров с барьерами.

Вархольм, удерживающий за собой статус короля дисциплины, никому не проигрывал с 2018 года. Именно он увез золото с двух последних чемпионатов мира — 2017 года в Лондоне и 2019 года в Дохе. Именно он прошлым летом, за пару недель до старта токийской Олимпиады, побил державшийся более четверти века рекорд американца Кевина Янга, показав на турнире в Осло результат 46,70 сек. И именно он затем взял в Японии золото с еще более впечатляющими цифрами — 45,94 сек.

Еще недавно 26-летнему Карстену Вархольму эксперты пророчили вторую подряд защиту чемпионского звания. Но подготовку к мировому первенству норвежцу существенно осложнила травма. Полтора месяца назад, в начале июня, на этапе Бриллиантовой лиги в столице Марокко Рабате он заработал разрыв подколенного сухожилия. Казалось, что если Вархольм не успеет восстановиться, то титул, вероятнее всего, перекочует к его главному сопернику — серебряному призеру токийской Олимпиады Раю Бенджамину из США, ожидавшему реванша на протяжении года.

Но сюжет у забега получился куда более неожиданным и закрученным. И главным его героем стал не Вархольм и даже не Бенджамин, а 22-летний бразилец Алисон Дос Сантос.

Вообще-то поначалу норвежец, который после уверенной победы в полуфинале утверждал, что травма его больше не беспокоит и чувствует он себя в целом отлично, вырвался вперед. И на протяжении первых 300 метров он, порхая над барьерами, в свойственной ему манере лидировал. Но у восьмого барьера Вархольм замешкался, вследствие чего потерял скорость и из числа сильнейших моментально выбыл.

Этим воспользовался бразилец Дос Сантос, который, напротив, по мере приближения к финишу начал «втапливать» еще сильнее. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и победитель четырех этапов Бриллиантовой лиги нынешнего сезона резко вырвался вперед и финишировал с рекордным для чемпионатов мира временем — 46,29 сек. (предыдущий принадлежал американцу Кевину Янгу и равнялся 47,18 сек.).

«Я знал, что Вархольм и Бенджамин быстрее меня и что их временные показатели лучше, но просто попытался сосредоточиться на моих препятствиях и на моей гонке. О времени я не думал»,— сказал бразилец после забега.

Норвежец же пришел только седьмым. Карстен Вархольм объяснил провал недостаточным количеством тренировок, которые пришлось уменьшить из-за травмы. Он признался: «Забег был очень тяжелым, но я сделал все, что смог. Надеюсь, что, оглядываясь назад, я буду гордиться этим, хотя, конечно, предпочитаю брать медали».

Не менее интересная борьба развернулась в тот день в Юджине и в еще одной легкоатлетической дисциплине — прыжках в высоту, где из-за введенных на фоне российско-украинского кризиса санкций не выступила главная на сегодняшний день звезда Мария Ласицкене.

Получившая в отсутствие россиянки статус лидера украинская легкоатлетка Ярослава Могучих за золото зацепиться не смогла. Оно отошло австралийке Элинор Паттерсон, которая взяла высоту 2,02 метра. Могучих показала такой же результат, но только со второй попытки и была вынуждена довольствоваться серебром.

Екатерина Ремизова