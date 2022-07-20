Потусторонние полномочия

Конституционный суд (КС) не нашел противоречий в том, что полномочия покойного депутата не прекращались и после его смерти, для того чтобы отсрочить новые выборы. При этом КС сослался на конституционную целесообразность и накопленный положительный опыт совмещенных выборов. Речь скорее следует вести о бюрократической целесообразности, возражает эксперт: ситуации, когда депутата или губернатора не могут выбрать целый год, а то и больше,— не редкость в современных реалиях.

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Перенос даты дополнительных выборов на единый день голосования «должен быть признан конституционно целесообразным»: как показывает накопленный опыт проведения совмещенных выборов, это приводит к заметным позитивным результатам, которые выражаются в упорядочении электоральных циклов, экономии бюджетных средств, повышении явки избирателей. Об этом говорится в отказном определении КС по жалобе главы Гагаринского муниципального округа Москвы Елены Русаковой, опубликованном на сайте суда.

Госпожа Русакова оспаривала нормы федерального закона о гарантиях избирательных прав и столичного закона о статусе депутатов Мосгордумы (МГД) в той части, в которой они позволяют назначать дополнительные выборы в связи с кончиной депутата в срок, исчисляемый не от даты его смерти, а от дня принятия решения о прекращении депутатских полномочий. Поводом для жалобы стали действия МГД, которая, по сути, продлила на полтора месяца полномочия умершему коммунисту Николаю Губенко (был избран по округу № 37, куда входит и Гагаринский район), оттягивая дату назначения дополнительных выборов с тем, чтобы они пришлись на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Губенко

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Николай Губенко

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Господин Губенко скончался 16 августа 2020 года, и по закону довыборы должны были пройти в течение года после того, как освободился мандат, то есть до 15 августа 2021 года. Назначить дату выборов должна была МГД, а если она этого не сделает — Мосгоризбирком. Но постановление о прекращении полномочий Николая Губенко гордума приняла только 30 сентября. Момент прекращения полномочий в этом документе не был определен, но постановление вступало в силу с момента принятия, и это позволило сместить дату выборов на сентябрь 2021 года.

Елена Русакова, которая выдвинулась на довыборы по 37-му округу, но не смогла собрать нужное для регистрации число подписей, в своей жалобе в КС доказывала, что отсроченные выборы сократили бы время действия ее мандата, который она могла получить в случае победы. Кроме того, в течение года она, как и все жители округа, оставалась без «своего» депутата в МГД. Такая ситуация привела к нарушению ее конституционного права на участие в делах государства непосредственно или через своего представителя, подчеркивала заявительница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Но КС с ней не согласился. При этом суд сослался на свое постановление от 2015 года, где он признал «конституционно оправданным» незначительное сокращение сроков полномочий Госдумы, если оно обусловлено однократным переносом даты выборов на единый день голосования, и на накопленный с тех пор опыт проведения совмещенных выборов. Таким образом, спорные положения закона о гарантиях не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявительницы, говорится в определении. Что же касается постановления МГД о прекращении полномочий Николая Губенко, то его проверка не входит в компетенцию КС, отметил суд. Ранее Мосгорсуд пришел к выводу, что решение о продлении полномочий коммуниста было принято «в пределах установленной законом компетенции, без нарушения сроков его принятия, в соответствии с федеральным и региональным законодательством». Суд также учел позицию представителя Мосгоризбиркома, который утверждал, что сроки и порядок назначения дополнительных выборов не были нарушены.

Елена Русакова полагает, что в отказе КС сыграл роль «политический фактор»: по-видимому, сработала общая установка — однажды принятые решения госорганов не пересматривать. И это не частный случай, мы это постоянно наблюдаем, добавляет депутат.

Политолог Александр Кынев отмечает, что общепринятые демократические стандарты подразумевают периодичность выборов и гарантии исполнения депутатами полномочий в течение всего срока. В разных странах это решается по-разному: где-то максимально оперативно назначают довыборы, где-то депутата избирают вместе с заместителем или даже назначают временно. Российские же практики — это дань скорее бюрократической, чем конституционной целесообразности, считает эксперт. До 2011 года довыборы назначались достаточно оперативно, а потом их стали все чаще сдвигать к единому дню голосования, который к тому же начал проводиться только раз в году, напоминает господин Кынев. И сейчас возникают ситуации, когда регион в течение года и даже больше остается без избранного главы, а округ — без депутата, резюмирует политолог.

Анастасия Корня