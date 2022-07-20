ФАС ополчилась на спекулянтов

ФАС предложила ужесточить контроль над ценами — в случаях «необоснованного» их роста служба просит полномочий до 2024 года привлекать бизнес к ответственности при сговорах по упрощенной схеме. Де-факто это поможет государству оперативно вмешиваться в ценовое регулирование и сглаживать пики в условиях санкций и ухода с рынков иностранных поставщиков. Ожидается, что основанием для решения ФАС станет заключение Минэкономики об обоснованности роста цен — в министерстве, однако, не детализировали критерии такой оценки. Юристы и деловое сообщество отмечают наличие коллизий в проекте и предупреждают о рисках избыточного вмешательства государства в ценовую политику компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расширение полномочий службы замглавы ФАС Сергею Пузыревскому придется отстаивать в профильной рабочей группе «регуляторной гильотины»

Фото: Пресс-служба ФАС России Расширение полномочий службы замглавы ФАС Сергею Пузыревскому придется отстаивать в профильной рабочей группе «регуляторной гильотины»

Фото: Пресс-служба ФАС России

ФАС и Минэкономики намерены расширить контроль над ценообразованием на рынке — подготовленные службой со ссылкой на поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова поправки к ФЗ-46 от 8 марта 2022 года (о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций) направлены замглавы ФАС Сергеем Пузыревским в рабочую группу «регуляторной гильотины» по развитию конкуренции (есть у “Ъ”). Авторы в пояснительной записке сетуют, что ситуация с ростом цен зачастую определяется не экономическими процессами, а недобросовестным поведением спекулянтов — а документ позволит пресекать такое поведение.

Для этого ФАС предлагает запретить в 2022–2024 годах согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые приводят к установлению «экономически необоснованной цены» товара (существенным предлагается считать рост цен более чем на 30% за период не более 60 дней). Как поясняют в службе, в виду имеется рост цен, не обусловленный существенным изменением спроса или предложения, цен на сырье и материалы или тарифов. Оценивать обоснованность роста цен ФАС будет на основании заключения Минэкономики и поручения правительства. При этом ФАС предлагает распространить институт предупреждения на эти нарушения, освободив компании от административной ответственности при его исполнении. Социальную значимость товаров предлагается определять на основе анализа Минэкономики. В министерстве вчера сообщили “Ъ”, что принимали участие в подготовке законопроекта — но критерии обоснованности ценообразования рыночных игроков комментировать отказались.

В экспертном и деловом сообществах идеи ФАС вызывают скепсис. По словам руководителя экспертного центра «Деловой России» по антимонопольному регулированию Сергея Колесникова, «инициатива расширяет полномочия ФАС, облегчает условия вмешательства в ценообразование рыночных игроков — причем вопрос обоснованности ценовой политики будет приниматься на основе собственной аналитики ведомств. Поправки могли быть востребованы в условиях резкого роста цен весной, но теперь же мы наблюдаем дефляцию и видим риски избыточного контроля». Юрист BGP Litigation Илья Кожевников поясняет, что проект допускает ценовое регулирование не только организаций, занимающих доминирующее положение, но и неопределенного круга иных хозяйствующих субъектов. По его словам, задачей инициативы, очевидно, является создание легитимных механизмов массового ценового контроля. «Однако из законопроекта не представляется возможным установить, как антимонопольный орган планирует разграничивать составы коллективного злоупотребления доминирующим положением и согласованных действий»,— добавляет эксперт.

Партнер консалтинговой фирмы Kulik & Partners Law.Economics Кирилл Дозмаров разъясняет, что ранее для установления факта согласованных действий ФАС нужно было доказать согласованность. По проекту же достаточно установить только факт превышения цены, а также ее «необоснованность». «Из диспозиции нарушения убирают главную и сутевую часть нарушения — саму согласованность действий. Для ФАС это значительно упростит возможность быстро вмешиваться в бизнес-процессы и применять санкции»,— отмечает он. По словам эксперта, проект де-факто снижает стандарт доказывания нарушений — однако в службе c этим не согласны: «В настоящее время такой запрет не предусмотрен законом о защите конкуренции, в связи с чем невозможно говорить о снижении стандарта доказывания».

Впрочем, ряд опрошенных “Ъ” юристов рассчитывает на устранение части коллизий при обсуждении и доработке законопроекта.

Диана Галиева