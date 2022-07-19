Должников поставят на умные счетчики

Должников по счетам за электроэнергию попросят за свой счет устанавливать умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Такой аппарат, по оценкам аналитиков, стоит до 40 тыс. руб. за штуку. Участники рынка отмечают, что мера коснется только самых злостных должников и позволит «повысить платежную дисциплину». В этом году долги конечных потребителей за электроэнергию растут, уже превысив 315 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Должников по счетам за электроэнергию могут заставить оплачивать установку умных электросчетчиков в своих квартирах и домах. Речь идет о потребителях, которые в течение года неоднократно получали уведомления об ограничении электроснабжения из-за долгов. Они должны будут компенсировать стоимость аппарата с функцией дистанционного ограничения электроснабжения. Такие поправки к законодательству разработало Минэнерго (проект постановления опубликовал Telegram-канал «СоветБезРынка», источники “Ъ” подтвердили его подлинность). В Минэнерго “Ъ” не ответили.

Гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии и сетевые компании обязаны устанавливать умные электросчетчики в многоквартирных домах и в частном секторе. Расходы на их покупку и установку включаются в сбытовую надбавку (7% от конечной цены) и в тариф за услуги по передаче энергии.

Если должник получил уведомление об установке умного счетчика до конца 2023 года, то ГП и сетевая компания обязаны поставить аппарат в течение полугода. Если должника выявили после 1 января 2024 года, то на установку прибора отводится три месяца. Должник обязан предоставить доступ в помещение. Затем ГП и сетевая компания с помощью прибора смогут дистанционно ограничивать электроснабжение потребителя, если он снова не будет платить по счетам. Если должник отказывается установить счетчик, ему грозит штраф.

Энергосбытовые компании (ЭСК) весной просили Минэнерго на 2022-2023 годы сократить набор функций в счетчиках, чтобы снизить их цену (см. “Ъ” от 6 апреля). Они предлагали полностью исключить требование удаленного ограничения, поскольку эта функция «наиболее подвержена риску внешнего воздействия». По оценкам собеседников “Ъ”, стоимость умного счетчика составляет 14–40 тыс. руб. с учетом установки.

Предложение выглядит как способ воздействия на злостных неплательщиков для избирательного применения в особо вопиющих случаях, считает Сергей Роженко из Kept. При среднем чеке за электроэнергию около 1 тыс. руб. в месяц стоимость умного счетчика эквивалентна как минимум цене электроэнергии за два-три года, поэтому вряд ли эта мера будет применяться к социально незащищенным слоям населения, отмечает он.

В Ассоциации ГП и ЭСК сообщили “Ъ”, что новые правила — «не столько карательная мера для потребителя, сколько способ упростить субъектам энергетики введение ограничения в отношении злостных неплательщиков». «Действительно, в некоторых случаях (если потребитель не сможет своевременно заплатить) расходы становятся дебиторской задолженностью ГП и сетей, поэтому и были предусмотрены такие критерии, как неоднократность уведомлений об ограничении электроснабжения в течение одного года, чтобы ограничить круг неплательщиков, к которым такие меры применяются»,— говорят в ассоциации.

В «Россетях» сказали “Ъ”, что с начала года умные счетчики с возможность дистанционного отключения устанавливаются за счет энергокомпаний взамен вышедших из строя или по истечении срока эксплуатации. Обсуждаемый документ дает возможность внеочередной установки приборов у неплательщиков за их счет. «Такая мера будет способствовать повышению платежной дисциплины, а также способствовать соблюдению баланса интересов как энергокомпаний, так и добросовестных потребителей»,— считают в компании.

Между тем конечные потребители постепенно увеличивают долги за электроэнергию: средний уровень расчетов за январь—апрель снизился до 98% (против 98,7% годом ранее).

Общая задолженность на розничном энергорынке на конец апреля составила 315,3 млрд руб., из которых 75,6 млрд руб. (24%) пришлось на население. Средний уровень расчетов населения в январе—апреле текущего года составил 96,5% против 97% годом ранее. Хуже всего платят за электроэнергию непромышленные потребители (управляющие компании, предприятия ЖКХ, ТСЖ): уровень расчетов по этой группе упал до 97,8% (против 98,7% год назад), а задолженность достигла 173,7 млрд руб.

Полина Смертина