Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энергетики сбились со счетчика

Сбытовым компаниям не хватает «умных» систем

Как выяснил “Ъ”, сбытовые компании просят не наказывать их за срыв программ по установке «умных» электросчетчиков в многоквартирных домах. В 2022 году энергетики хотели потратить на установку счетчиков 28,5 млрд руб., однако опасаются дефицита приборов. Цены на счетчики выросли на 30–50% из-за санкций и логистических проблем, говорят производители приборов, но отрицают нехватку.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гарантирующие поставщики (ГП, основной энергосбыт региона) могут не выполнить планы по установке «умных» электросчетчиков в многоквартирных домах. Проблема в возможной нехватке приборов, устройств сбора и передачи данных (УСПД), а также других составляющих, следует из письма Ассоциации ГП и энергосбытовых компаний в Минэнерго (“Ъ” видел письмо от 22 марта). В министерстве подтвердили получение документа.

По закону ГП обязаны устанавливать «умные» счетчики в многоквартирных домах за свой счет в рамках утвержденной инвестпрограммы, эти затраты включаются в сбытовую надбавку (7% конечной цены электроэнергии). Общие расходы ГП на установку счетчиков в 2022 году составляют около 28,5 млрд руб., причем в сбытовых надбавках учтены только 16,4 млрд руб., говорится в письме ассоциации. Дополнительных источников финансирования нет, «учитывая высокий риск возникновения дополнительных кассовых разрывов на исполнение основных обязательств ГП перед производителями и сетевыми организациями в гораздо большем размере».

Ассоциация просит «исключить ответственность за физическое неисполнение объемов инвестпрограмм» по установке счетчиков, а неосвоенный объем перенести на 2023–2024 годы. Счетчики должны быть произведены в РФ и иметь определенный набор функций. ГП же предлагают на 2022 и 2023 годы сократить перечень обязательных требований, чтобы использовать имеющиеся на рынке приборы. Мера также позволит «снизить рост стоимости на дефицитные приборы учета». Например, предлагается исключить требование удаленного ограничения потребителей: эта функция «наиболее подвержена риску внешнего воздействия», что чревато «массовыми отключениями».

До санкций стоимость однофазного прибора учета составляла до 14 тыс. руб., трехфазного — от 24 до 38 тыс. руб. с учетом монтажа и наладки, отмечает член набсовета ассоциации «Инсист энерго» (объединяет производителей счетчиков) Денис Коваль. По его оценкам, приборы подорожали не менее чем на 30–50%, но дефицита пока нет, на складах есть запасы. Источник “Ъ” в отрасли утверждает, что запасов может хватить на два месяца.

Еще один существенный риск для ГП — снижение платежей розничных потребителей, в частности, граждан, предприятий ЖКХ бюджетных организаций (33% выручки). Тогда ГП придется брать кредиты на исполнение обязательств перед генкомпаниями и сетями, хотя лимит расходов на обслуживание ссуд в сбытовых надбавках ограничен. При росте кредитных ставок «в годовом исчислении масштаб возможного привлечения кредитов составит 100–120 млрд руб.».

ГП при задержке платежей на оптовом рынке обязаны предоставлять финансовые гарантии, а также платить штрафы, которые привязаны к текущей ключевой ставке ЦБ. Для граждан и юридических лиц уже сделано послабление: расчет размера пени за просрочку платежей за ЖКХ происходит исходя из ставки в 9,5%. По мнению авторов письма, изменить расчет штрафов нужно «по всей цепочке платежей» исходя из ставки ЦБ от 27 февраля.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что такие предложения обсуждаются на отраслевых площадках. По сведениям регулятора, соответствующий проект нормативно-правового акта разрабатывается.

Вместе с тем энергосбыты, имеющие нарушения по оплате, обязаны также предоставлять финансовые гарантии под угрозой лишения статуса оптового рынка. Для сглаживания этого риска ассоциация предлагает изменить основания по системе финансовых гарантий и временно не лишать компании статуса субъекта оптового рынка за нарушения по платежам. «В условиях кризиса любые инициативы по лишению статуса приведут к мгновенному отзыву кредитных линий»,— говорится в письме. Кроме того, ассоциация также предлагает до конца года приостановить выход новых потребителей на оптовый рынок для обеспечения финансовой устойчивости ГП. Однако такое предложение, по мнению «Сообщества потребителей энергии», «не стыкуется с задачей максимально упрощать условия и снимать ограничения для развития бизнеса».

Полина Смертина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...