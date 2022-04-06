Энергетики сбились со счетчика

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Как выяснил “Ъ”, сбытовые компании просят не наказывать их за срыв программ по установке «умных» электросчетчиков в многоквартирных домах. В 2022 году энергетики хотели потратить на установку счетчиков 28,5 млрд руб., однако опасаются дефицита приборов. Цены на счетчики выросли на 30–50% из-за санкций и логистических проблем, говорят производители приборов, но отрицают нехватку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гарантирующие поставщики (ГП, основной энергосбыт региона) могут не выполнить планы по установке «умных» электросчетчиков в многоквартирных домах. Проблема в возможной нехватке приборов, устройств сбора и передачи данных (УСПД), а также других составляющих, следует из письма Ассоциации ГП и энергосбытовых компаний в Минэнерго (“Ъ” видел письмо от 22 марта). В министерстве подтвердили получение документа.

По закону ГП обязаны устанавливать «умные» счетчики в многоквартирных домах за свой счет в рамках утвержденной инвестпрограммы, эти затраты включаются в сбытовую надбавку (7% конечной цены электроэнергии). Общие расходы ГП на установку счетчиков в 2022 году составляют около 28,5 млрд руб., причем в сбытовых надбавках учтены только 16,4 млрд руб., говорится в письме ассоциации. Дополнительных источников финансирования нет, «учитывая высокий риск возникновения дополнительных кассовых разрывов на исполнение основных обязательств ГП перед производителями и сетевыми организациями в гораздо большем размере».

Ассоциация просит «исключить ответственность за физическое неисполнение объемов инвестпрограмм» по установке счетчиков, а неосвоенный объем перенести на 2023–2024 годы. Счетчики должны быть произведены в РФ и иметь определенный набор функций. ГП же предлагают на 2022 и 2023 годы сократить перечень обязательных требований, чтобы использовать имеющиеся на рынке приборы. Мера также позволит «снизить рост стоимости на дефицитные приборы учета». Например, предлагается исключить требование удаленного ограничения потребителей: эта функция «наиболее подвержена риску внешнего воздействия», что чревато «массовыми отключениями».

До санкций стоимость однофазного прибора учета составляла до 14 тыс. руб., трехфазного — от 24 до 38 тыс. руб. с учетом монтажа и наладки, отмечает член набсовета ассоциации «Инсист энерго» (объединяет производителей счетчиков) Денис Коваль. По его оценкам, приборы подорожали не менее чем на 30–50%, но дефицита пока нет, на складах есть запасы. Источник “Ъ” в отрасли утверждает, что запасов может хватить на два месяца.

Еще один существенный риск для ГП — снижение платежей розничных потребителей, в частности, граждан, предприятий ЖКХ бюджетных организаций (33% выручки). Тогда ГП придется брать кредиты на исполнение обязательств перед генкомпаниями и сетями, хотя лимит расходов на обслуживание ссуд в сбытовых надбавках ограничен. При росте кредитных ставок «в годовом исчислении масштаб возможного привлечения кредитов составит 100–120 млрд руб.».

ГП при задержке платежей на оптовом рынке обязаны предоставлять финансовые гарантии, а также платить штрафы, которые привязаны к текущей ключевой ставке ЦБ. Для граждан и юридических лиц уже сделано послабление: расчет размера пени за просрочку платежей за ЖКХ происходит исходя из ставки в 9,5%. По мнению авторов письма, изменить расчет штрафов нужно «по всей цепочке платежей» исходя из ставки ЦБ от 27 февраля.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что такие предложения обсуждаются на отраслевых площадках. По сведениям регулятора, соответствующий проект нормативно-правового акта разрабатывается.

Вместе с тем энергосбыты, имеющие нарушения по оплате, обязаны также предоставлять финансовые гарантии под угрозой лишения статуса оптового рынка. Для сглаживания этого риска ассоциация предлагает изменить основания по системе финансовых гарантий и временно не лишать компании статуса субъекта оптового рынка за нарушения по платежам. «В условиях кризиса любые инициативы по лишению статуса приведут к мгновенному отзыву кредитных линий»,— говорится в письме. Кроме того, ассоциация также предлагает до конца года приостановить выход новых потребителей на оптовый рынок для обеспечения финансовой устойчивости ГП. Однако такое предложение, по мнению «Сообщества потребителей энергии», «не стыкуется с задачей максимально упрощать условия и снимать ограничения для развития бизнеса».

Полина Смертина