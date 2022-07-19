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Коммерсантъ FM
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Десять лет за дискредитацию COVID-19

Суд отправил в колонию организаторов митинга против эпидемиологических ограничений

В Ростове-на-Дону завершился судебный процесс по делу о массовых беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года. Тогда в столице Северной Осетии прошел антиковидный бунт, закончившийся сражением с полицией. Суд признал, что организаторами событий, в которых приняли участие более 2 тыс. человек, были оперный певец Вадим Чельдиев, индивидуальный предприниматель Рамис Чиркинов и сотрудник Почта-банка Арсен Бесолов. Суд отправил их в колонию строгого режима на сроки от 8 до 10 лет. Подсудимые вину не признали и настаивают, что беспорядки были спровоцированы сотрудниками правоохранительных органов, которые первыми применили насилие в отношении собравшихся на площади граждан.

Вадим Чельдиев настаивает, что призывал к мирному протесту и предостерегал от провокаций и бунта

Вадим Чельдиев настаивает, что призывал к мирному протесту и предостерегал от провокаций и бунта

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вадим Чельдиев настаивает, что призывал к мирному протесту и предостерегал от провокаций и бунта

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вадима Чельдиева, Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова судили за организацию массовых беспорядков во Владикавказе весной 2020 года. Процесс был перенесен из Северной Осетии в Ростов-на-Дону по ходатайству Генеральной прокуратуры, которая опасалась возможного воздействия на судей республики со стороны участников расследуемых событий.

Напомним, 20 апреля 2020 года в столице Северной Осетии на площади Свободы прошел несанкционированный митинг против ограничительных мер, введенных местными властями с целью не допустить массовое распространение COVID-19. К полудню на площади собрались около 2,5 тыс. человек протестующих. Силовики призвали собравшихся разойтись, но те отказались. Около 17:00 полицейские и бойцы Росгвардии начали вытеснять митингующих с площади, однако часть протестовавших оказала сопротивление, вступив в стычки с сотрудниками правопорядка. При этом силовиков стали забрасывать камнями и другими подручными предметами. В результате 16 сотрудников правоохранительных органов получили ушибы, ссадины, гематомы и химические ожоги лица от распыления газовых баллончиков. После акции правоохранительные органы задержали несколько десятков наиболее активных участников столкновений с полицией. В 2021 году многие из них были осуждены за участие в массовых беспорядках, получив разные сроки лишения свободы.

А началось, по версии обвинения, все с того, что в начале апреля 2020 года проживавший в Санкт-Петербурге уроженец Северной Осетии оперный певец Вадим Чельдиев в своем телеграм-канале опубликовал видеоролик с призывом к землякам собраться на центральной площади Владикавказа и выразить протест против коронавирусных ограничений, установленных республиканскими властями. «Я беру на себя ответственность и призываю вас всех, абсолютно всех, кто живет на территории Северной Осетии, особенно тех, кто проживает в селах и за пределами Осетии, я вас всех призываю приехать в Осетию, дабы разогнать к чертям собачьим весь высший свет Осетии, дабы разогнать все правительство Северной Осетии, разогнать все частные компании, которые терроризируют наш народ…» — приводятся в материалах уголовного дела цитаты из этого послания.

Обращение Вадима Чельдиева было квалифицировано как публичный призыв к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему также вменили распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни граждан (ст. 207.1 УК РФ).

В своем телеграм-канале подсудимый выражал сомнения в реальности пандемии: «Не верьте в это, друзья. В Осетии нет ни одного зараженного».

Предприниматель из Владикавказа Рамис Чиркинов и проживавший в Москве сотрудник Почта-банка Арсен Бесолов поддержали Вадима Чельдиева, продвигая инициативу в телеграм-чате «Свобода и честь», администраторами которого они являлись. По данным следствия, организаторы акции, которую они называли «народный сход», в переписке обсуждали детали ее проведения, а также договаривались с потенциальными участниками из числа местных жителей. В связи с этим всем троим предъявили обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ).

Ни один из подсудимых своей вины не признал. Более того, по их словам, беспорядки на площади Свободы во Владикавказе были спровоцированы сотрудниками правоохранительных органов, которые бросились разгонять собравшихся граждан.

Вадиму Чельдиеву также инкриминировали применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Полицейские заявили, что во время этапирования в Северную Осетию задержанный нанес два удара кулаком в лицо сопровождавшему сотруднику. На суде господин Чельдиев это отрицал, а его адвокаты считают, что заявление полицейских о нападении было сделано с целью создать повод для того, чтобы отправить задержанного под стражу.

В итоге всем троим вынесен обвинительный приговор. Вадиму Чельдиеву назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Рамис Чиркинов получил восемь лет, Арсен Бесолов — восемь с половиной.

Адвокат Андрей Сабинин в разговоре с “Ъ” отметил, что его подзащитный Вадим Чельдиев «действительно выступил инициатором схода граждан во Владикавказе». «Но Чельдиев призывал к мирному мероприятию и всячески предостерегал от возможных провокаций и бунта,— уточнил он.— Фактически он призывал собраться на несанкционированный властями митинг, и не более. Вся его вина — в плоскости кодекса об административных правонарушениях». Адвокат пообещал, что приговор будет обжалован.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону

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Митинг «неверующих в коронавирус» во Владикавказе

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К 12 часам все главные улицы Владикавказа были перекрыты, но люди стали собираться по периметру проспекта Мира, на котором находится здание правительства. Полиция не предпринимала жестких действий

К 12 часам все главные улицы Владикавказа были перекрыты, но люди стали собираться по периметру проспекта Мира, на котором находится здание правительства. Полиция не предпринимала жестких действий

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Ближе к двум часам дня, толпа смогла прорваться на площадь Свободы и начала скандировать «Битарова в отставку». После этого к ним вышел господин Битаров и попытался вступить в диалог со стихийными лидерами несанкционированной акции протеста, но эти попытки не удались

Ближе к двум часам дня, толпа смогла прорваться на площадь Свободы и начала скандировать «Битарова в отставку». После этого к ним вышел господин Битаров и попытался вступить в диалог со стихийными лидерами несанкционированной акции протеста, но эти попытки не удались

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

По словам очевидцев, участники не сформулировали требования, а главу региона освистали

По словам очевидцев, участники не сформулировали требования, а главу региона освистали

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

К трем часам у полиции и Росгвардии по периметру площади было достаточно сил для разгона митинга, но после ухода господина Битарова к собравшимся продолжали выходить чиновники и депутаты

К трем часам у полиции и Росгвардии по периметру площади было достаточно сил для разгона митинга, но после ухода господина Битарова к собравшимся продолжали выходить чиновники и депутаты

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

На подходе к площади Свободы полицейские задержали несколько человек — в основном тех, кто вел прямые трансляции, но, по словам сотрудников МВД, сегодня же они будут отпущены

На подходе к площади Свободы полицейские задержали несколько человек — в основном тех, кто вел прямые трансляции, но, по словам сотрудников МВД, сегодня же они будут отпущены

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Обстановка осложняется тем, что значительное количество людей не доверяют официальной информации, в том числе о вспышках инфекции в нескольких владикавказских и районных больницах

Обстановка осложняется тем, что значительное количество людей не доверяют официальной информации, в том числе о вспышках инфекции в нескольких владикавказских и районных больницах

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Большинство малых предприятий республики работает «в серую», и две недели простоя способны полностью уничтожить их бизнес

Большинство малых предприятий республики работает «в серую», и две недели простоя способны полностью уничтожить их бизнес

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Трансляция митинга велась в социальных сетях

Трансляция митинга велась в социальных сетях

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Ближе к вечеру была сформирована инициативная группа из числа участников митинга, которая отправилась на переговоры в здание администрации республики

Ближе к вечеру была сформирована инициативная группа из числа участников митинга, которая отправилась на переговоры в здание администрации республики

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Участники несанкционированного митинга против самоизоляции

Участники несанкционированного митинга против самоизоляции

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Участники несанкционированного митинга против самоизоляции

Участники несанкционированного митинга против самоизоляции

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1075 человек

Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1075 человек

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Неделю назад полиция уже полностью перекрывала въезды во Владикавказ, но через несколько часов после этого ее представитель заявил, что это обычная проверка соблюдения режима самоизоляции

Неделю назад полиция уже полностью перекрывала въезды во Владикавказ, но через несколько часов после этого ее представитель заявил, что это обычная проверка соблюдения режима самоизоляции

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

По данным на 20 апреля, в Северной Осетии 145 подтвержденных случаев заражения, два человека умерли

По данным на 20 апреля, в Северной Осетии 145 подтвержденных случаев заражения, два человека умерли

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

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К 12 часам все главные улицы Владикавказа были перекрыты, но люди стали собираться по периметру проспекта Мира, на котором находится здание правительства. Полиция не предпринимала жестких действий

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Ближе к двум часам дня, толпа смогла прорваться на площадь Свободы и начала скандировать «Битарова в отставку». После этого к ним вышел господин Битаров и попытался вступить в диалог со стихийными лидерами несанкционированной акции протеста, но эти попытки не удались

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

По словам очевидцев, участники не сформулировали требования, а главу региона освистали

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

К трем часам у полиции и Росгвардии по периметру площади было достаточно сил для разгона митинга, но после ухода господина Битарова к собравшимся продолжали выходить чиновники и депутаты

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

На подходе к площади Свободы полицейские задержали несколько человек — в основном тех, кто вел прямые трансляции, но, по словам сотрудников МВД, сегодня же они будут отпущены

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Обстановка осложняется тем, что значительное количество людей не доверяют официальной информации, в том числе о вспышках инфекции в нескольких владикавказских и районных больницах

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Большинство малых предприятий республики работает «в серую», и две недели простоя способны полностью уничтожить их бизнес

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Трансляция митинга велась в социальных сетях

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Ближе к вечеру была сформирована инициативная группа из числа участников митинга, которая отправилась на переговоры в здание администрации республики

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Участники несанкционированного митинга против самоизоляции

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Участники несанкционированного митинга против самоизоляции

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1075 человек

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

Неделю назад полиция уже полностью перекрывала въезды во Владикавказ, но через несколько часов после этого ее представитель заявил, что это обычная проверка соблюдения режима самоизоляции

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

По данным на 20 апреля, в Северной Осетии 145 подтвержденных случаев заражения, два человека умерли

Фото: Коммерсантъ / Olivia Olive  /  купить фото

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