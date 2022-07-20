Александр Зинченко пополнил «Арсенал»

«Арсенал», который пытается вернуть себе статус безусловного гранда Английской премьер-лиги, в рамках этого летнего трансферного окна существенно усилился благодаря ее нынешнему флагману «Манчестер Сити». Вслед за форвардом Габриэлем Жезусом он приобрел еще одного футболиста чемпионов страны — выступающего на левом фланге украинца Александра Зинченко. За Зинченко он заплатит £30 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За шесть лет, проведенных в «Манчестер Сити», Александр Зинченко так и не превратился в ключевого футболиста клуба

Фото: Jason Cairnduff / Reuters За шесть лет, проведенных в «Манчестер Сити», Александр Зинченко так и не превратился в ключевого футболиста клуба

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

О том, что на этой неделе будет оформлен трансфер Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал», сообщили BBC, The Guardian и другие ведущие британские медиаресурсы. По их данным, в ближайшее время Зинченко пройдет медосмотр в новой команде, а затем заключит с ней контракт сроком до 2026 года. Стоимость сделки они оценивают в £30 млн.

Украинец Александр Зинченко сделал, видимо, самую успешную карьеру в европейском футболе среди игроков, созревших в минувшие полтора десятилетия в российском чемпионате. В «Манчестер Сити» он перешел в 2016 году из «Уфы» за чрезвычайно скромную компенсацию в €2 млн, став одним из первых приобретений назначенного в то время главным тренером манчестерцев Пепа Гвардиолы.

Александр Зинченко, которому сейчас 25 лет, так и не превратился в ключевого футболиста клуба, безусловную суперзвезду. Более того, формально он не превратился хотя бы в «железный» элемент его основы. В общей сложности Зинченко сыграл за «Манчестер Сити», взявший с ним четыре титула чемпиона Англии, всего в 76 матчах внутреннего первенства, а в прошлом сезоне, снова принесшем команде золото,— лишь в 15, часто при этом выходя не в стартовом составе, а на замену.

Между тем в колонке, посвященной новому повороту в жизни Александра Зинченко, BBC отмечает, что этого игрока не стоит недооценивать. В ней, в частности, указывается на то, что Зинченко внес огромный вклад в успех «Манчестер Сити» в некоторых чрезвычайно значимых матчах. Например, это заключительная встреча минувшего чемпионата против «Астон Виллы». Во многом именно выход во втором тайме на поле Зинченко и его активность помогли манчестерцам переломить ход игры, по ходу которой фаворит уступал в счете 0:2 и рисковал потерять золото.

Кроме того, BBC подчеркивает, что в под завязку наполненном знаменитостями «Манчестер Сити» Александру Зинченко непросто было найти комфортную позицию. Гвардиола чаще всего использовал его на позиции левого защитника, в то время как украинец, кажется, лучше чувствует себя в роли хавбека, закрывающего левый фланг и пользующегося большим простором для маневра.

В этом смысле смена клуба может пойти ему на пользу. «Арсенал» с 2004 года не выигрывал английский чемпионат, а в последнее время энергично старается вернуть себе статус безусловного гранда. В Зинченко его наставник Микель Артета, похоже, разглядел игрока с приличным по масштабу функционалом, способного стать одним из лидеров команды, в которой украинец будет взаимодействовать с прекрасно знакомым ему партнером. Дело в том, что предыдущим летним приобретением «Арсенала» был еще один футболист «Манчестер Сити» — знаменитый бразильский форвард Габриэль Жезус, за которого лондонцы заплатили около £45 млн.

Алексей Доспехов