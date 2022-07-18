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Все бегут, и Ямайка бежит

35-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс защитила титул чемпионки мира в забеге на 100 метров

Стометровка на чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в американском Юджине, ознаменовалась весьма примечательным событием. Выиграла забег на эту дистанцию 35-летняя ямайская спринтерша Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, показавшая рекордное по меркам мировых первенств время — 10,67 секунды. Золото этого чемпионата мира станет для Фрейзер-Прайс десятым по счету в ее обширной коллекции. А еще большую ценность награде придает то обстоятельство, что взяла ее Фрейзер-Прайс в борьбе с другой, ничуть не менее мощной ямайской бегуньей Элейн Томпсон-Херой: именно ей принадлежит золото на дистанции 100 метров двух последних Олимпиад.

Выиграв стометровку в Юджине, ямайская спринтерша Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (на фото) завоевала десятую золотую медаль на чемпионатах мира по легкой атлетике

Выиграв стометровку в Юджине, ямайская спринтерша Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (на фото) завоевала десятую золотую медаль на чемпионатах мира по легкой атлетике

Фото: Ben Stansall / AFP

Выиграв стометровку в Юджине, ямайская спринтерша Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (на фото) завоевала десятую золотую медаль на чемпионатах мира по легкой атлетике

Фото: Ben Stansall / AFP

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс свое имя в историю легкой атлетики вписала уже давно. Бег на короткие дистанции является ее территорией более полутора десятков лет, начиная с пекинской Олимпиады 2008 года. Там она «выстрелила» одновременно с другой легендой — соотечественником Усейном Болтом. Только тот, будучи ее ровесником, закончил карьеру пять лет назад, сославшись на отсутствие мотивации, а Фрейзер-Прайс все еще продолжает. И не просто продолжает, а по-прежнему удерживает звание королевы стометровки.

Золото, которое спортсменка завоевала в Юджине, стало уже десятым в ее послужном списке (больше только у двух легкоатлетов: 11 — у Болта и 13 — у американской бегуньи Эллисон Феликс). Еще у Фрейзер-Прайс восемь олимпийских наград, в том числе три золотых. Еще — россыпь медалей с других турниров.

А еще результат, который она показала в понедельник, является новым рекордом чемпионатов мира: стометровку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс преодолела за 10,67 секунды, улучшив показатель американки Марион Джонс на 0,03.

Но у этой награды Фрейзер-Прайс значение особое и по другим причинам. Дополнительную ценность ей придают сразу несколько обстоятельств. Первое из них связано с возрастом ямайки. Десятый титул чемпионки мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завоевала в 35 лет. Теперь у нее в копилке звание самой возрастной спортсменки, побеждавшей в личной дисциплине в беге (ранее это достижение принадлежало американскому спринтеру Джастину Гэтлину). И по сравнению с другими четырьмя чемпионатами мира, на которых Фрейзер-Прайс брала титулы, легкоатлетка, что примечательно, в скорости лишь прибавила.

«Очень многим кажется, что когда женщине исполняется 35 лет, это каким-то образом умаляет ее талант. Надеюсь, что таким образом я показала: возраст ничего не меняет. Вам может быть 20 лет, вам может быть 30 лет и вы все еще можете стать великим»,— заявила ямайка после старта.

Другое важное обстоятельство связано с тем фактом, что перед текущим чемпионатом мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс единоличной и абсолютной фавориткой на золото в стометровке вообще-то не выглядела. В Орегон приехала и ее главная соперница — тоже представительница Ямайки, 30-летняя Элейн Томпсон-Хера. Именно она стала главной героиней двух последних Олимпиад. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Томпсон-Хера финишировала в забеге на 100 метров первой (а заодно и в дистанции на 200 метров), Фрейзер-Прайс тем временем осталась с бронзой. Затем на Играх прошлого года в Токио Томпсон-Хера снова обогнала соотечественницу. И снова сделала дубль: к золоту в дистанции на 100 метров прибавила золото в дистанции на 200 метров.

Кроме того, именно на этом стадионе в Юджине, где разворачивается чемпионат мира, Элейн Томпсон-Хера год назад установила личный рекорд: дистанцию 100 метров осилила за 10,54 секунды.

Только вот повторить успех у Томпсон-Херы (10,81) на чемпионате мира не получилось. Она пропустила вперед не только Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая с развевающимися зелеными локонами пулей пронеслась мимо нее, но и еще одну ямайскую легкоатлетку Шерику Джексон (10,73). Элейн Томпсон-Хера потом, по окончании забега, призналась, что находится не в самой лучшей форме: она пропустила много тренировок из-за травмы плеча и повреждения ахиллова сухожилия.

Екатерина Ремизова

Фотогалерея

Ударники олимпийского труда — в фотогалерее

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&lt;b>Эмма Маккеон (плавание), 4 золота + 3 бронзы&lt;/b>&lt;br> 27-летняя австралийская пловчиха завоевала семь медалей, из них четыре золотых (50 и 100 м вольным стилем, эстафеты 4х100 вольным стилем и комбинированная) и три бронзовых (100 м баттерфляй и эстафеты 4х200 вольным стилем и 4х100 м комбинированная смешанная). Она стала второй женщиной в истории, которой удалось получить семь медалей в течение одних Игр

Эмма Маккеон (плавание), 4 золота + 3 бронзы
27-летняя австралийская пловчиха завоевала семь медалей, из них четыре золотых (50 и 100 м вольным стилем, эстафеты 4х100 вольным стилем и комбинированная) и три бронзовых (100 м баттерфляй и эстафеты 4х200 вольным стилем и 4х100 м комбинированная смешанная). Она стала второй женщиной в истории, которой удалось получить семь медалей в течение одних Игр

Фото: Oli SCARFF / AFP

&lt;b>Калеб Дрессел (плавание), 5 золотых&lt;/b>&lt;br> 24-летний американский пловец завоевал в Токио пять медалей, все высшего достоинства (50 м и 100 м вольным стилем, 100 м баттерфляй, эстафеты 4х100 вольным стилем и комбинированная). Установил новый мировой рекорд на 100-метровке баттерфляем и побил три олимпийских рекорда на других дистанциях

Калеб Дрессел (плавание), 5 золотых
24-летний американский пловец завоевал в Токио пять медалей, все высшего достоинства (50 м и 100 м вольным стилем, 100 м баттерфляй, эстафеты 4х100 вольным стилем и комбинированная). Установил новый мировой рекорд на 100-метровке баттерфляем и побил три олимпийских рекорда на других дистанциях

Фото: Reuters / Marko Djurica

&lt;b>Кейли Маккиоун (плавание), 3 золота + 1 бронза&lt;/b>&lt;br> 20-летняя австралийка завоевала три золотых медали (100 и 200 м на спине, комбинированная эстафета 4х100) и одну бронзовую (смешанная эстафета 4х100). Стометровку на спине проплыла с новым олимпийским рекордом

Кейли Маккиоун (плавание), 3 золота + 1 бронза
20-летняя австралийка завоевала три золотых медали (100 и 200 м на спине, комбинированная эстафета 4х100) и одну бронзовую (смешанная эстафета 4х100). Стометровку на спине проплыла с новым олимпийским рекордом

Фото: Takamitsu Mifune / Photo Kishimoto / DPPI via AFP

&lt;b>Кэти Ледеки (плавание), 2 золота + 2 серебра&lt;/b>&lt;br> 24-летняя американская пловчиха завоевала в Токио два золота (800 м и 1500 м вольным стилем) и два серебра (400 м вольным стилем и эстафета 4х200 вольным стилем). Первое свое золото она получила еще на Играх-2012 в Лондоне, а из Рио-де-Жанейро привезла уже пять медалей, из них четыре золотых

Кэти Ледеки (плавание), 2 золота + 2 серебра
24-летняя американская пловчиха завоевала в Токио два золота (800 м и 1500 м вольным стилем) и два серебра (400 м вольным стилем и эстафета 4х200 вольным стилем). Первое свое золото она получила еще на Играх-2012 в Лондоне, а из Рио-де-Жанейро привезла уже пять медалей, из них четыре золотых

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

&lt;b>Чжан Юфэй (плавание), 2 золота + 2 серебра&lt;/b>&lt;br> В активе 23-летней китайской пловчихи два золота (200 м баттерфляй и эстафета 4x200 м вольным стилем), а также два серебра (100 м баттерфляй и смешанная эстафета 4x100 м)

Чжан Юфэй (плавание), 2 золота + 2 серебра
В активе 23-летней китайской пловчихи два золота (200 м баттерфляй и эстафета 4x200 м вольным стилем), а также два серебра (100 м баттерфляй и смешанная эстафета 4x100 м)

Фото: Matthias Schrader / AP

&lt;b>Ариарне Титмус (плавание), 2 золота + 1 серебро + 1 бронза&lt;/b>&lt;br> 20 летняя австралийка завоевала золотые медали на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. Также на ее счету одно серебро (800 м вольным стилем) и одна бронза (эстафета 4x200 м вольным стилем)

Ариарне Титмус (плавание), 2 золота + 1 серебро + 1 бронза
20 летняя австралийка завоевала золотые медали на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. Также на ее счету одно серебро (800 м вольным стилем) и одна бронза (эстафета 4x200 м вольным стилем)

Фото: Robert Hanashiro / USA TODAY Sports / Reuters

&lt;b>Данкан Скотт (плавание), 1 золото + 3 серебра&lt;/b>&lt;br> В активе 24-летнего британца победав эстафете 4x200 м вольным стилем, а также серебряные награды на дистанциях 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и в эстафете 4x100 м

Данкан Скотт (плавание), 1 золото + 3 серебра
В активе 24-летнего британца победав эстафете 4x200 м вольным стилем, а также серебряные награды на дистанциях 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и в эстафете 4x100 м

Фото: Reuters / Marko Djurica

&lt;b>Ан Сан (стрельба из лука), 3 золота&lt;/b>&lt;br> 20-летняя кореянка взяла золотые медали во всех видах программы лучников (личное первенство, командные соревнования среди женщин и смешанные)

Ан Сан (стрельба из лука), 3 золота
20-летняя кореянка взяла золотые медали во всех видах программы лучников (личное первенство, командные соревнования среди женщин и смешанные)

Фото: Adek Berry / AFP

&lt;b>Лиза Кэррингтон (гребля на байдарках и каноэ), 3 золота&lt;/b>&lt;br> В активе 32-летней байдарочницы из Новой Зеландии золотые медали в трех дисциплинах — гребля на байдарке-одиночке на дистанциях 200 и 500 м, на байдарке-двойке на дистанции 500 м. Золото на дистанции 200 м она брала и на двух предыдущих Олимпиадах — в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016)

Лиза Кэррингтон (гребля на байдарках и каноэ), 3 золота
В активе 32-летней байдарочницы из Новой Зеландии золотые медали в трех дисциплинах — гребля на байдарке-одиночке на дистанциях 200 и 500 м, на байдарке-двойке на дистанции 500 м. Золото на дистанции 200 м она брала и на двух предыдущих Олимпиадах — в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

&lt;b>Элейн Томпсон-Хера (легкая атлетика), 3 золота&lt;/b>&lt;br> 29-летняя представительница Ямайки выиграла в Токио забеги на 100 м, на 200 м, а также эстафету 4x100 м

Элейн Томпсон-Хера (легкая атлетика), 3 золота
29-летняя представительница Ямайки выиграла в Токио забеги на 100 м, на 200 м, а также эстафету 4x100 м

Фото: Reuters / Pawel Kopczynski/File photo

&lt;b>Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба), 2 золота + 1 серебро&lt;/b>&lt;br> 24-летняя россиянка завоевала для России первую медаль на играх в Токио. Она заняла первое место в индивидуальной стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и второе место в миксте. Также в ее активе золото за стрельбу из скорострельного пистолета с 25 м

Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба), 2 золота + 1 серебро
24-летняя россиянка завоевала для России первую медаль на играх в Токио. Она заняла первое место в индивидуальной стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и второе место в миксте. Также в ее активе золото за стрельбу из скорострельного пистолета с 25 м

Фото: Alex Brandon / AP

&lt;b>Евгений Рылов (плавание), 2 золота +1 серебро&lt;/b>&lt;br> 24-летний россиянин завоевал золотые медали на дистанциях 100 м на спине и 200 м на спине. Последнюю — с олимпийским рекордом. Также он взял серебро в эстафете 4x200 м вольным стилем. В активе спортсмена уже есть бронза за 200-метровку на спине, завоеванная на прошлых Играх в Рио

Евгений Рылов (плавание), 2 золота +1 серебро
24-летний россиянин завоевал золотые медали на дистанциях 100 м на спине и 200 м на спине. Последнюю — с олимпийским рекордом. Также он взял серебро в эстафете 4x200 м вольным стилем. В активе спортсмена уже есть бронза за 200-метровку на спине, завоеванная на прошлых Играх в Рио

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

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Эмма Маккеон (плавание), 4 золота + 3 бронзы
27-летняя австралийская пловчиха завоевала семь медалей, из них четыре золотых (50 и 100 м вольным стилем, эстафеты 4х100 вольным стилем и комбинированная) и три бронзовых (100 м баттерфляй и эстафеты 4х200 вольным стилем и 4х100 м комбинированная смешанная). Она стала второй женщиной в истории, которой удалось получить семь медалей в течение одних Игр

Фото: Oli SCARFF / AFP

Калеб Дрессел (плавание), 5 золотых
24-летний американский пловец завоевал в Токио пять медалей, все высшего достоинства (50 м и 100 м вольным стилем, 100 м баттерфляй, эстафеты 4х100 вольным стилем и комбинированная). Установил новый мировой рекорд на 100-метровке баттерфляем и побил три олимпийских рекорда на других дистанциях

Фото: Reuters / Marko Djurica

Кейли Маккиоун (плавание), 3 золота + 1 бронза
20-летняя австралийка завоевала три золотых медали (100 и 200 м на спине, комбинированная эстафета 4х100) и одну бронзовую (смешанная эстафета 4х100). Стометровку на спине проплыла с новым олимпийским рекордом

Фото: Takamitsu Mifune / Photo Kishimoto / DPPI via AFP

Кэти Ледеки (плавание), 2 золота + 2 серебра
24-летняя американская пловчиха завоевала в Токио два золота (800 м и 1500 м вольным стилем) и два серебра (400 м вольным стилем и эстафета 4х200 вольным стилем). Первое свое золото она получила еще на Играх-2012 в Лондоне, а из Рио-де-Жанейро привезла уже пять медалей, из них четыре золотых

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Чжан Юфэй (плавание), 2 золота + 2 серебра
В активе 23-летней китайской пловчихи два золота (200 м баттерфляй и эстафета 4x200 м вольным стилем), а также два серебра (100 м баттерфляй и смешанная эстафета 4x100 м)

Фото: Matthias Schrader / AP

Ариарне Титмус (плавание), 2 золота + 1 серебро + 1 бронза
20 летняя австралийка завоевала золотые медали на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем. Также на ее счету одно серебро (800 м вольным стилем) и одна бронза (эстафета 4x200 м вольным стилем)

Фото: Robert Hanashiro / USA TODAY Sports / Reuters

Данкан Скотт (плавание), 1 золото + 3 серебра
В активе 24-летнего британца победав эстафете 4x200 м вольным стилем, а также серебряные награды на дистанциях 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и в эстафете 4x100 м

Фото: Reuters / Marko Djurica

Ан Сан (стрельба из лука), 3 золота
20-летняя кореянка взяла золотые медали во всех видах программы лучников (личное первенство, командные соревнования среди женщин и смешанные)

Фото: Adek Berry / AFP

Лиза Кэррингтон (гребля на байдарках и каноэ), 3 золота
В активе 32-летней байдарочницы из Новой Зеландии золотые медали в трех дисциплинах — гребля на байдарке-одиночке на дистанциях 200 и 500 м, на байдарке-двойке на дистанции 500 м. Золото на дистанции 200 м она брала и на двух предыдущих Олимпиадах — в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Элейн Томпсон-Хера (легкая атлетика), 3 золота
29-летняя представительница Ямайки выиграла в Токио забеги на 100 м, на 200 м, а также эстафету 4x100 м

Фото: Reuters / Pawel Kopczynski/File photo

Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба), 2 золота + 1 серебро
24-летняя россиянка завоевала для России первую медаль на играх в Токио. Она заняла первое место в индивидуальной стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и второе место в миксте. Также в ее активе золото за стрельбу из скорострельного пистолета с 25 м

Фото: Alex Brandon / AP

Евгений Рылов (плавание), 2 золота +1 серебро
24-летний россиянин завоевал золотые медали на дистанциях 100 м на спине и 200 м на спине. Последнюю — с олимпийским рекордом. Также он взял серебро в эстафете 4x200 м вольным стилем. В активе спортсмена уже есть бронза за 200-метровку на спине, завоеванная на прошлых Играх в Рио

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №128 от 19.07.2022, стр. 12

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