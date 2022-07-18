Все бегут, и Ямайка бежит

Стометровка на чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в американском Юджине, ознаменовалась весьма примечательным событием. Выиграла забег на эту дистанцию 35-летняя ямайская спринтерша Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, показавшая рекордное по меркам мировых первенств время — 10,67 секунды. Золото этого чемпионата мира станет для Фрейзер-Прайс десятым по счету в ее обширной коллекции. А еще большую ценность награде придает то обстоятельство, что взяла ее Фрейзер-Прайс в борьбе с другой, ничуть не менее мощной ямайской бегуньей Элейн Томпсон-Херой: именно ей принадлежит золото на дистанции 100 метров двух последних Олимпиад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв стометровку в Юджине, ямайская спринтерша Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (на фото) завоевала десятую золотую медаль на чемпионатах мира по легкой атлетике

Фото: Ben Stansall / AFP Выиграв стометровку в Юджине, ямайская спринтерша Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (на фото) завоевала десятую золотую медаль на чемпионатах мира по легкой атлетике

Фото: Ben Stansall / AFP

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс свое имя в историю легкой атлетики вписала уже давно. Бег на короткие дистанции является ее территорией более полутора десятков лет, начиная с пекинской Олимпиады 2008 года. Там она «выстрелила» одновременно с другой легендой — соотечественником Усейном Болтом. Только тот, будучи ее ровесником, закончил карьеру пять лет назад, сославшись на отсутствие мотивации, а Фрейзер-Прайс все еще продолжает. И не просто продолжает, а по-прежнему удерживает звание королевы стометровки.

Золото, которое спортсменка завоевала в Юджине, стало уже десятым в ее послужном списке (больше только у двух легкоатлетов: 11 — у Болта и 13 — у американской бегуньи Эллисон Феликс). Еще у Фрейзер-Прайс восемь олимпийских наград, в том числе три золотых. Еще — россыпь медалей с других турниров.

А еще результат, который она показала в понедельник, является новым рекордом чемпионатов мира: стометровку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс преодолела за 10,67 секунды, улучшив показатель американки Марион Джонс на 0,03.

Но у этой награды Фрейзер-Прайс значение особое и по другим причинам. Дополнительную ценность ей придают сразу несколько обстоятельств. Первое из них связано с возрастом ямайки. Десятый титул чемпионки мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завоевала в 35 лет. Теперь у нее в копилке звание самой возрастной спортсменки, побеждавшей в личной дисциплине в беге (ранее это достижение принадлежало американскому спринтеру Джастину Гэтлину). И по сравнению с другими четырьмя чемпионатами мира, на которых Фрейзер-Прайс брала титулы, легкоатлетка, что примечательно, в скорости лишь прибавила.

«Очень многим кажется, что когда женщине исполняется 35 лет, это каким-то образом умаляет ее талант. Надеюсь, что таким образом я показала: возраст ничего не меняет. Вам может быть 20 лет, вам может быть 30 лет и вы все еще можете стать великим»,— заявила ямайка после старта.

Другое важное обстоятельство связано с тем фактом, что перед текущим чемпионатом мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс единоличной и абсолютной фавориткой на золото в стометровке вообще-то не выглядела. В Орегон приехала и ее главная соперница — тоже представительница Ямайки, 30-летняя Элейн Томпсон-Хера. Именно она стала главной героиней двух последних Олимпиад. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Томпсон-Хера финишировала в забеге на 100 метров первой (а заодно и в дистанции на 200 метров), Фрейзер-Прайс тем временем осталась с бронзой. Затем на Играх прошлого года в Токио Томпсон-Хера снова обогнала соотечественницу. И снова сделала дубль: к золоту в дистанции на 100 метров прибавила золото в дистанции на 200 метров.

Кроме того, именно на этом стадионе в Юджине, где разворачивается чемпионат мира, Элейн Томпсон-Хера год назад установила личный рекорд: дистанцию 100 метров осилила за 10,54 секунды.

Только вот повторить успех у Томпсон-Херы (10,81) на чемпионате мира не получилось. Она пропустила вперед не только Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая с развевающимися зелеными локонами пулей пронеслась мимо нее, но и еще одну ямайскую легкоатлетку Шерику Джексон (10,73). Элейн Томпсон-Хера потом, по окончании забега, призналась, что находится не в самой лучшей форме: она пропустила много тренировок из-за травмы плеча и повреждения ахиллова сухожилия.

Екатерина Ремизова