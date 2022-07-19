Женщина, которая убьет

В прокат вышел фильм Джона Кейеса «Месть Банши» (Code Name Banshee). Михаил Трофименков посмотрел кино о подвигах очередной Никиты, на сей раз зовущуюся Делайлой-Банши, с глубокой тоской: настолько за последние тридцать лет приелись все сюжетные ходы фильмов о женщинах-киллерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банши (Джейми Кинг, в центре) вооружена всем, кроме стереотипной женственности

Фото: Bee-Hive Productions Банши (Джейми Кинг, в центре) вооружена всем, кроме стереотипной женственности

Фото: Bee-Hive Productions

Были времена: по экрану — от «Оружия для найма» (1942) Фрэнка Таттла до «Самурая» (1967) Жан-Пьера Мельвиля — обреченной самурайской тропой торжественно шествовали тонколицые, невозмутимые, элегантные убийцы в дождевиках и шляпах, надвинутых на ледяные глаза. Смертельную рану, как сказали бы современные критики, токсичной маскулинности этих ангелов смерти нанес Люк Бессон, выпустив на простор городских джунглей оторву Никиту. С тех пор экранные киллеры мужеского пола от отчаяния перестали бриться и следить за гардеробом: к чему, если против девушки с двумя стволами нет никакого приема.

Основой для киномифа о киллерах была реально существовавшая в 1930–1950-х годах «Корпорация убийств» — чудовищная, но вполне рыночная мафиозная фирма, поставлявшая киллеров всем желающим заказчикам по всей территории Соединенных Штатов. Откуда взялась мифология женщин-киллеров — сказать трудно. Какие-то ее корни можно найти в паническом страхе, овладевшем американскими солдатами, высадившимися в Нормандии в июне 1944-го, перед тогдашними «белыми колготками». Якобы красавицы-француженки, сожительствовавшие с немецкими оккупантами, работали снайперами, стрелявшими в спину освободителям.

Банши (Джейми Кинг) тоже своего рода предательница, точнее говоря, преданная предательница. Еще пять лет назад она крошила людей по заданию ЦРУ. Но во время рутинной операции по эвакуации на добрую сторону глобуса дочки русского миллиардера с интересным именем Малия что-то пошло не так. Опергруппа, включавшая в себя отца героини, полегла в дорожной пыли. Ее любимый наставник Калеб (Антонио Бандерас, невесть каким злым ветром занесенный в этот опус) пропал без вести и был ославлен предателем. А сама Банши пережила суровый психологический кризис и решила, что гораздо честнее аннигилировать людей за наличный расчет, а не за зарплату.

Решение выгодно отразилось на ее внешнем виде. В прологе Банши, тычущая, без всяких мгновенных последствий вроде пули в затылок, пистолетом в лицо своей начальнице, выглядит как пресловутая Никита в худшие минуты своей жизни. Зато, перейдя на вольные хлеба, приобретает чопорный и несколько андрогинный, если не сказать «андроидный», вид, навевающий воспоминания о советских секретарях парткома тридцатых годов.

По логике авторов фильма, Банши сделала, простите, моральный выбор. Впрочем, в мире «Мести Банши» такой выбор можно действительно счесть моральным. Этот мир населен исключительно киллерами. Ни одного постороннего по отношению к этой профессии человека, за исключением случайного посетителя бара Калеба, ушедшего в подполье, на экране не сыскать. Не сыскать даже представителей правоохранительных органов, которых, казалось бы, должны по меньшей мере заинтересовать регулярные многочасовые сражения, которые закатывают друг другу в тишайшей провинциальной дыре Банши и противостоящие ей злые киллеры во главе с другим экс-агентом ЦРУ Грином (Томми Флэнеган). Для справки: злые киллеры — это те киллеры, которые пытаются убить добрых киллеров. И, ради бога, не задавайтесь вопросом, почему мы должны одним из них сочувствовать, а других ненавидеть.

Впрочем, если не ненавидеть, то не презирать за умопомрачительный идиотизм их невозможно. Они что, не видят, что Банши тефлоновая и пуленепробиваемая? Кажется, это первый фильм о киллере, где героиню ни разу не то чтобы серьезно не ранило, но даже не оцарапало. Хотя страдания раненой кошечки, на мгновение выпустившей из когтей добычу,— непременная деталь фильмов в жанре «Никита». Да по ней надо из гранатометов, если не из танков, садить. А Грин бросает на штурм дома, где засела Банши на пару с несовершеннолетней, но вполне огнестрельной дочерью Калеба, одну батальонно-тактическую группу за другой. И только завалив окрестности пушечным мясом, героически передергивает затвор и идет в последний и решительный бой с двумя уцелевшими подельниками. Если учесть, что один из подельников — неврастеничка, икающая при одном виде пистолета, это поступок, достойный истинного камикадзе.

Умственные способности добра на первых порах кажутся чуть выше. Например, Банши за минуту вычисляет местоположение Калеба, за которым пять лет тупо мечутся по всему миру зондеркоманды ЦРУ. Ну ладно, может, у бюджетных айтишников мотивация гораздо слабее, чем у Кроноса — хакера и подельника Банши. Но вот почему в доме Калеба, нашпигованном навороченными снайперками и прочими РГД, девушкам приходится отбиваться от супостатов при помощи кухонных ножей и увесистых пепельниц — тайна сия велика есть. Наверное, если апеллировать к опыту советской армии, условный прапорщик, охранявший арсенал, отлучился в ближайший бар и ключи от оружейки с собой прихватил.