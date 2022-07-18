53 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 августа 2022 года, сообщил Минфин. Это на $2,2 ниже действующей июльской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля — $84,42 за баррель ($87,49 месяцем ранее), или $616,3 за тонну, пояснил Минфин. Из-за последствий военной операции РФ на Украине продавать российскую нефть стало сложнее, оставшиеся импортеры готовы покупать ее только со скидкой. Дисконт цены Urals к цене сорта Brent (в июне фьючерс на его поставку в среднем стоил $117 за баррель) составил в минувшем месяце $30, что несколько меньше майских $32 и апрельских $35.