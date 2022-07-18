Скидки пришлись суду не по вкусу

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по делу бывшего коммерческого директора агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» Юлии Аксеновой и экс-топ-менеджеров петербургского филиала АПХ, часть из которых перешли впоследствии в сбытовую компанию. Они признаны виновными в причинении холдингу крупного ущерба. Как было установлено в суде, Юлия Аксенова, используя право на установление скидок, незаконно позволяла связанным с ней посредническим фирмам, контролируемым ее сообщниками, приобретать продукцию «Мираторга» по заниженным ценам. По подсчетам следствия, АПХ был причинен ущерб в размере 120 млн руб. В результате госпожа Аксенова была признана виновной еще и в злоупотреблении полномочиями и получила пять лет колонии общего режима. Ее подельникам было назначено по четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Все время, пока продолжались следствие и суд, Юлия Аксенова и ее подельники — экс-гендиректора петербургского филиала холдинга Константин Красько и Александр Жуланов и бывший топ-менеджер по работе с клиентами филиала Татьяна Никитина — находились под подпиской о невыезде. Как заверили “Ъ” защитники, их клиенты регулярно являлись на заседания, «приезжая и прилетая из Петербурга по первому зову». Вовремя они прибыли и на оглашение приговора. Не надеясь на оправдание, обвиняемые прихватили с собой баулы с вещами.

Когда судья Ольга Багрова дошла до резолютивной части своего решения, в зал вошли конвоиры, которые, услышав названные председательствующей сроки, надели на осужденных наручники. Те спокойно восприняли приговор, хотя, как заметили позже их адвокаты, подсудимые до конца надеялись на оправдание.

Из приговора следовало, что умысел на причинение ущерба АПК у коммерческого директора «Мираторга» Аксеновой возник еще в июле 2014 года, после того как ею был утвержден регламент порядка ценообразования на продукцию холдинга. Его нарушение, по данным суда, и послужило впоследствии основанием для возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий против госпожи Аксеновой.

Дело в том, что, согласно регламенту АПХ, порядок ценообразования являлся обязательным для всех структур и филиалов «Мираторга», изменить его либо применить скидки при оптовой продаже товара можно было лишь с разрешения бенефициаров. Но, как посчитало следствие, госпожа Аксенова в обход этого правила с 2015 года стала предоставлять петербургскому филиалу «ТК "Мираторг"», где работала Татьяна Никитина, право продавать «дружественным» компаниям товары холдинга со значительной скидкой. Среди последних судья упоминала ООО «Меркурий», ООО «Мегаполис Северо-Запад» и ООО «Партнер». Работа этих фирм, по данным следствия, контролировалась Татьяной Никитиной, Константином Красько и Александром Жулановым, причем двое последних уже перешли на работу в другую близкую к госпоже Аксеновой сбытовую компанию — «ТСД сервис». Последняя покупала у посредников со значительной скидкой продукцию «Мираторга» и реализовывала ее по ценам ниже, чем у самого холдинга. Вся эта деятельность была пресечена лишь осенью 2017 года, когда ряд работников центрального офиса АПХ обратились в службу безопасности компании, указав на неправомерные, с их точки зрения, действия госпожи Аксеновой.

Проведенное внутреннее расследование подтвердило подозрения заявителей, и вскоре в следственном отделе УВД по Домодедовскому району Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по «а» и «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В качестве обвиняемой сначала привлекли Юлию Аксенову, а затем госпожу Никитину и господ Красько и Жуланова.

Ни на следствии, ни в суде свою вину они так и не признали, утверждая, что занимались абсолютно легальной коммерческой деятельностью. А их адвокаты вообще заявили, что все происшедшее — «месть руководства агрохолдинга, которое всеми силами препятствует деятельности бывших сотрудников на рынке мясной продукции».

При этом адвокаты заявляли, что Юлия Аксенова, являвшаяся коммерческим директором в центральном офисе «Мираторга», назначала скидки абсолютно законно, поскольку это входило в ее прямые обязанности. Как заявил адвокат Максим Камакин, «товары со скидкой продавали всем, поскольку требовалось увеличение объема продаж, мясопродукция имеет короткий срок хранения, поэтому и цены достаточно волатильны».

Касательно же руководителей «ТСД сервис», приобретавших у посредников мясопродукты по заниженной цене, то они, утверждали защитники, вообще ни при чем. «Смысл торговли в том и заключается, чтобы купить дешевле, а продать дороже,— заверял суд адвокат Денис Петров.— Что не противоречит закону». А господин Камакин настаивал, что «ущерб в деле полностью отсутствовал, поскольку не была доказана упущенная выгода, причиненная "Мираторгу", и не представлено ни одного доказательства, что проданная продукция была испорчена».

Но суд не внял доводам защиты и приговорил Юлию Аксенову к пяти годам заключения с запретом на два года занимать после отбытия наказания руководящие должности. Остальным подсудимым председательствующая назначила по четыре года колонии каждому с двухлетним ограничением занятия управленческих должностей. Одновременно судья частично удовлетворила иск «Мираторга», по которому осужденные должны будут возместить холдингу 34,438 млн руб.

Алексей Соковнин