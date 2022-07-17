Кавказский мир заблудился в горах

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели в Тбилиси первую двустороннюю встречу, чтобы согласовать дальнейшие шаги к мирному урегулированию. Переговоры, проходившие на фоне нового обострения на границе, выявили серьезные разногласия по вопросам реализации предыдущих договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Накануне переговоров прозвучало жесткое заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева — он недоволен ходом мирного процесса и обвиняет Минобороны РФ в невыполнении договоренностей о выводе армянских формирований из Карабаха. При этом встреча в Тбилиси так и не сняла напряженность, а глава МИД Армении вновь призвал вернуть в урегулирование Минскую группу ОБСЕ, хотя Баку это категорически отвергает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна (справа) и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова

Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел Армении Встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна (справа) и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова

Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел Армении

Трудная дорога к миру

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Тбилиси стали их первой встречей без посредников, и проходила она на новой для сторон дипломатической площадке. Переговоры состоялись по итогам договоренностей, достигнутых 6 апреля в Брюсселе. Тогда встретившиеся при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля Ильхам Алиев и Никол Пашинян поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к работе над мирным соглашением между Баку и Ереваном.

Накануне переговоров в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел отдельные встречи с каждым из их участников, попытавшись настроить их на практический результат. Он выразил надежду, что встреча окажется успешной и «будет способствовать позитивной динамике диалога».

Президент Алиев также призвал участников переговоров добиться практических результатов. «Мы уже сформировали свою рабочую группу по подготовке мирного договора. С армянской стороны такой шаг пока не предпринят»,— отметил он и выразил надежду, что армянская сторона последует примеру азербайджанской.

Позитивный настрой демонстрировали и в Ереване. «Я бы не назвал ситуацию тупиковой. Комиссия по делимитации и безопасности границ провела первую встречу на уровне вице-премьеров Армении и Азербайджана, следующие встречи должны пройти в Москве и Брюсселе. Надеемся, что будет достигнуто согласие»,— заявил перед встречей в Тбилиси секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. «МИДы двух стран работают в этом направлении. Армения всегда готова к предметным переговорам»,— не терял оптимизма Армен Григорян.

Однако заявления глав МИД Азербайджана и Армении, сделанные по итогам переговоров, несмотря на обтекаемые формулировки, показывают, что сближения позиций сторон так и не произошло: каждый министр говорил о своем.

Более того, Баку и Ереван по-разному расставили приоритеты по принципиальным вопросам, как будто не слыша друг друга.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что в Тбилиси «была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, в частности вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана». Джейхун Байрамов призвал Арарата Мирзояна продолжать переговорный процесс «исходя из постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта».

В свою очередь, как сообщила пресс-служба МИД Армении, «министр Мирзоян подтвердил, что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом».

Таким образом, в официальном заявлении Еревана есть как минимум два раздражителя, вызывающие болезненную реакцию Баку. Первый — это определение «нагорно-карабахский конфликт», который азербайджанская сторона после победы во второй карабахской войне считает завершенным. Второй — апелляция к фактически прекратившей свое существование Минской группе ОБСЕ (Россия, Франция, США), возвращение к формату которой Баку исключает.

Мины на дороге

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси проходили на фоне нового обострения на границе, где в последние недели перестрелки происходят все чаще. По сообщению Минобороны Азербайджана, «подразделения армянских вооруженных сил 16 июля с 04:00 до 04:50 подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района».

В Минобороны Армении назвали это сообщение «дезинформацией». Как следует из заявления Еревана, это подразделения Азербайджана открыли огонь из различных, в том числе крупнокалиберных, видов стрелкового оружия.

Переговорам глав МИДов в Тбилиси и инциденту на границе предшествовали ряд громких заявлений президента Алиева. Его высказывания указывают на нарастающие проблемы переговорного процесса, гарантом которого стала Москва. «Хотя за первые шесть месяцев этого года были предприняты некоторые шаги по нормализации азербайджано-армянских отношений, реальных результатов, к сожалению, пока нет»,— констатировал Ильхам Алиев, выступая в прошлую пятницу на совещании по итогам первого полугодия 2022 года.

Впервые после окончания второй карабахской войны президент Азербайджана выступил с развернутой критикой российской стороны, возложив на нее часть ответственности за невыполнение договоренностей, достигнутых лидерами трех стран.

Так, по словам Ильхама Алиева, Баку неоднократно поднимал вопрос о выводе армянских формирований из Карабаха, где находится российский миротворческий контингент. «Несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему Министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха. Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения»,— недоумевал Ильхам Алиев, после чего предупредил, что Баку с этим не смирится. «Армения не выполняет этого обязательства, что противоречит декларации от 10 ноября. Российские миротворцы их к этому не принуждают. Конечно, это неприемлемо. Мы страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, мы будем знать, что нам делать в этом случае. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить. Однако это грубое нарушение декларации от 10 ноября»,— заявил Ильхам Алиев.

Не менее категоричным стало его высказывание по вопросу статуса Карабаха и роли Минской группы ОБСЕ. «В последнее время руководство Армении вновь начало заявлять о каком-то статусе. Когда война завершилась и Армения подписала акт о капитуляции, между лидерами Азербайджана, России и Армении имелась устная договоренность, что вопроса статуса не касаемся. Армения некоторое время придерживалась этой договоренности. Однако в последнее время это стало традицией: то премьер, то министр иностранных дел Армении говорят о статусе»,— напомнил Ильхам Алиев.

Досталось от него и Минской группе ОБСЕ. «Мы как участник процесса говорим, что в Минской группе нет необходимости. Сегодня между сопредседателями Минской группы, если сказать мягко, идет холодная война. Фактически они сами признали, что группа нефункциональна. Российская сторона заявляет, что Минская группа бездействует и что другие сопредседатели положили конец этому институту. Армянская же сторона каждую минуту говорит, что Минская группа так, Минская группа сяк. Что это значит? Мы за этим видим территориальные претензии к нашей стране»,— сообщил Ильхам Алиев.

«Заявление президента Азербайджана накануне встречи в Тбилиси было сделано неслучайно. В переговорном процессе обозначилась стагнация. Несмотря на то что еще в марте Никол Пашинян заявил о необходимости "снизить планку в карабахском вопросе", в Ереване вновь заговорили о "статусе Карабаха" и необходимости реанимировать Минскую группу ОБСЕ, в том числе при содействии США и Франции. В Баку это воспринимается как возобновление территориальных притязаний к Азербайджану»,— пояснил “Ъ” жесткий тон Ильхама Алиева сопредседатель Российско-азербайджанского экспертного совета Фарид Шафиев.

В свою очередь, директор бакинского центра «За гражданское общество» Рафик Исмаилов разъяснил “Ъ” логику азербайджанской стороны, впервые поставившей со всей остротой вопрос о присутствии армянских формирований в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

«Сразу после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года вопрос об армянских вооруженных формированиях стал краеугольным камнем. Тогда многие полагали, что российские миротворцы со временем этот вопрос решат. Однако прошло почти два года, вопрос все еще остается в повестке дня, а правительство Азербайджана в связи с этим несет политические и имиджевые издержки. При этом армянская сторона пытается преподнести этот фактор как неокончательную победу ВС Азербайджана»,— пояснил Рафик Исмаилов.

На этом фоне армянская сторона продолжает дипломатическое контрнаступление, в том числе в ходе контактов с руководством двух других стран-членов де-факто прекратившей свое существование Минской группы ОБСЕ.

По случаю отмечаемого 14 июля национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии Никол Пашинян направил поздравление президенту страны Эмманюэлю Макрону, в котором говорится: «Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и ее участие в процессе мирного урегулирования и справедливого решения нагорно-карабахской проблемы».

А за день до переговоров в Тбилиси глав МИД Азербайджана и Армении Ереван с неожиданным визитом посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, который провел переговоры с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном и премьер-министром Пашиняном. Согласно официальным заявлениям из Еревана, «секретарь СБ Армении рассказал об атмосфере безопасности в регионе, представил существующие вызовы и подходы Армении по установлению мира в регионе». В свою очередь, Никол Пашинян и Уильям Бернс «обсудили вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, борьбы с терроризмом», а также «затронули процессы, происходящие на Южном Кавказе».

«Армения, будучи военно-политическим и экономическим союзником России, ищет пути развития отношений и с Западом — для обретения новых рычагов на переговорах с Баку»,— пояснил “Ъ” Фарид Шафиев.

Сергей Строкань