Евросоюз берет Карабах на себя

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились впервые после мартовского обострения в Нагорном Карабахе, произошедшего в связи с вводом азербайджанских войск в село Фаррух (по-армянски — Парух). Местом для переговоров стал Брюссель, а посредником — глава Европейского совета Шарль Мишель. Опрошенные “Ъ” эксперты убеждены: ЕС претендует на роль главного посредника между Арменией и Азербайджаном, учитывая, что России в связи со «специальной военной операцией» на Украине сейчас совсем не до Карабаха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Евросовета Шарль Мишель (на фото в центре) с удовольствием взял на себя роль посредника между лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым

Фото: Franсois WALSCHAERTS / AFP Глава Евросовета Шарль Мишель (на фото в центре) с удовольствием взял на себя роль посредника между лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым

Фото: Franсois WALSCHAERTS / AFP

Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились уже третий раз за полгода. В ноябре 2021 года они виделись в Сочи — при посредничестве президента России Владимира Путина, а в декабре — в Брюсселе, где глава Евросовета Шарль Мишель сначала поговорил с каждым из лидеров по отдельности, затем они встретились втроем, а затем прошли двусторонние армяно-азербайджанские переговоры. Правда, как-то продвинуть урегулирование вперед это не помогло. В марте же на фоне российской «специальной военной операции» на Украине в Нагорном Карабахе произошло самое серьезное обострение с момента окончания второй карабахской войны (сентябрь—ноябрь 2020 года).

На этот раз лидеров Армении и Азербайджана снова принимал Шарль Мишель, который перед беседой в трехстороннем формате переговорил с каждым из гостей лично.

«Никол Пашинян представил ситуацию, сложившуюся в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”) вследствие недавних действий азербайджанских подразделений, гуманитарные вопросы и подчеркнул необходимость адресного реагирования со стороны международного сообщества»,— пересказала беседу господина Мишеля с армянским премьером пресс-служба правительства Армении. В Баку просто сообщили о переговорах Ильхама Алиева и Шарля Мишеля, не раскрыв никаких подробностей. Трехсторонняя же встреча завершилась поздно вечером.

Отметим, что накануне переговоров в Брюсселе с лидерами Армении и Азербайджана переговорили два других западных представителя: действующий председатель ОБСЕ (и министр иностранных дел Польши) Збигнев Рау (он посетил как Баку, так и Ереван), а также госсекретарь США Энтони Блинкен (он ограничился телефонными беседами). «Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе,— сообщили в Вашингтоне во вторник.— Он подчеркнул готовность США помочь, вовлекшись двухсторонне и с партнерами, которые мыслят схожим образом».

Намек Вашингтона звучит весьма прозрачно: пока все внимание приковано к событиям на Украине, обострение ситуации в Карабахе может создать большие проблемы. При этом на встрече со Збигневом Рау глава МИД Армении Арарат Мирзоян выражал опасение, что международные партнеры могут попросту забыть о Карабахе на фоне более масштабного конфликта. «Принятие Польшей председательства в ОБСЕ совпало с серьезным кризисом европейской безопасности — боевыми действиями на Украине. Понятно, что это привлекает наибольшее внимание ОБСЕ, но мы ожидаем, что нагорнокарабахский конфликт останется на повестке ОБСЕ»,— говорил он.

Гарантировать тишину и во время российской «специальной военной операции» на Украине, и после нее могло бы подписание мирного договора, которое активно обсуждается Ереваном и Баку. В марте азербайджанская сторона даже передала армянским коллегам список из пяти принципов, которые должны быть закреплены в будущем документе. Это признание суверенитета и территориальной целостности друг друга, отказ от любых территориальных претензий, отказ от угроз друг другу, делимитация границ и установление дипломатических отношений и, наконец, разблокировка и строительство транспортных коридоров. Ереван публично согласился с этими пунктами, но дал понять, что будет настаивать на еще одном — гарантиях безопасности для армянского населения Карабаха. Перспектив, что Баку согласится рассмотреть этот вопрос на переговорах, практически нет — там его считают внутренним делом Азербайджана.

При этом армянская оппозиция накануне встречи в Брюсселе провела масштабный по местным меркам митинг (около 11 тыс. человек), опасаясь, что Никол Пашинян может принять условия Баку в нынешнем виде. Это была самая крупная акция противников Никола Пашиняна с момента его переизбрания летом 2021 года. Организаторами выступили оппозиционные парламентские блоки «Армения» и «Честь имею». «Землю, завоеванную и обороняемую армянскими героями, продают по частям, у них за спиной. Принесенный властями фальшивый мир пахнет кровью,— говорил с трибуны депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.— Ключ к решению арцахского вопроса находится не в Вашингтоне, не в Брюсселе и не в Москве, он находится в Ереване». А вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил, что общество готовят к новым уступкам Азербайджану. «Делается это посредством внушения народу, что слаб и не может отстаивать территориальную целостность Армении,— убежден господин Сагателян.— Оппозиция же предлагает третий путь. Мы не хотим войны. Наша борьба ведется ради достойного мира и существования Армении и Арцаха».

В конце участники приняли резолюцию с требованиями

«исключить любой статус Арцаха в составе Азербайджана»,

«исключить предоставление коридоров под предлогом разблокирования коммуникаций за счет суверенитета и территориальной целостности Армении»,

а также «не подписывать никаких договоров с Азербайджаном, препятствующих реализации права Арцаха на самоопределение без ограничений».

При этом, как отмечают опрошенные “Ъ” эксперты, ситуация на Украине может не только отвлечь мировых игроков от решения карабахского вопроса, но и сломать установившийся за последние годы баланс, когда российские и западные усилия в этом направлении успешно дополняли друг друга.

Например, армянский политолог Степан Даниелян уверен, что теперь ЕС рассчитывает стать основным модератором в карабахском урегулировании. «Брюссельскую встречу нужно рассматривать именно в этом геополитическом контексте,— сказал “Ъ” господин Даниелян.— Азербайджану в настоящее время, пока Россия занята украинскими делами, выгодно вывести процесс урегулирования конфликта за пределы геополитического поля России. Как на это отреагирует Москва, пока непонятно. Логика подсказывает, что армянские власти должны затягивать время, пока Россия сможет сформировать свои приоритеты в нашем регионе».

Азербайджанский политолог Фархад Маммадов, в свою очередь, дал понять, что успех российского посредничества будет зависеть от того, как будут выполняться достигнутые договоренности. «В документах, которые были подписаны в Москве, были установлены конкретные дедлайны и поставлены четкие цели — например, о создании комиссии по границе. Но цели не достигнуты. Нет решений, не создается постконфликтная мирная повестка,— сказал собеседник “Ъ”.— Армения не идет на выполнение этих договоренностей, потому что хочет увязать их со статусом Карабаха. Азербайджан же обсуждать этот вопрос не собирается вовсе, поэтому ему приходится принимать самостоятельные решения». Господин Маммадов резюмировал, что «к усилению альтернативных площадок, например европейской, ведет лишь пассивность России и ее неспособность обеспечить исполнение договоренностей».

Британский исследователь карабахского конфликта, автор книги «Черный сад» Томас де Ваал убежден: «Баку и Ереван чувствуют, что Шарль Мишель — это реальный посредник, у которого есть предложения по транспортным коммуникациям», в то время как Москва кажется ослабевшим игроком.

«В Баку видят деморализацию российских миротворцев из-за украинского конфликта и, возможно, потому решились начать новое давление на армян,— сказал эксперт “Ъ”.— Например, к селу Фаррух, которое азербайджанские войска заняли в конце марта, вызвав протест Москвы, по словам моих источников, наступали с трех направлений. Пока отряд миротворцев выдвинулся на переговоры с одной группой, две другие успели сделать то, что хотели».

Впрочем, как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, уже 8 апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян прилетит в Москву. По ее словам, на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым планируется «обмен мнениями о ходе реализации договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван