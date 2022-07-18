У джалло очки велики

В прокат выходит триллер «Темные очки» — первый после десятилетнего перерыва фильм патриарха итальянского хоррор-жанра джалло Дарио Ардженто. Назвать это возвращение триумфальным вряд ли смогут даже самые горячие поклонники режиссера, считает Юлия Шагельман.
Главная героиня (Иления Пасторелли) не расстается с темными очками ни при каких обстоятельствах
Фото: Canal+
Сияющим солнечным днем Рим неожиданно погружается во тьму — над городом солнечное затмение, и прохожие останавливаются поглазеть. Камера, правда, задерживается не на темнеющем небе, а на длинных ногах и глубоком декольте красивой брюнетки (Иления Пасторелли), которая присоединяется к толпе наблюдателей, надев стильные темные очки. Не снимает она их и вечером, уже в номере дорогого отеля с клиентом — так мы узнаем, чем Диана зарабатывает на жизнь, а заодно получаем возможность полюбоваться на нее в кружевном белье. Таким образом почти 82-летний Ардженто, сделавший себе имя в 1970-х и 1980-х на фильмах, где эротика шла рука об руку со смертью, с ходу дает понять, что не собирается подстраиваться под новомодные тренды и делать свою героиню личностью, а не просто телом, хотя позже зрителям придется убедиться, что с годами старик все-таки несколько размяк.
Пока Диана кокетничает со своим клиентом, в кустах под тем же отелем неизвестный убивает ее коллегу, которая возвращалась домой. Сцена, в которой кровь бьет из перерезанного горла бедной девушки под бодрый электронный бит, родом тоже откуда-то из 1970-х и даже напоминает о лучших фильмах Ардженто, хотя сравнение получается не в пользу свежего произведения. Выясняется, что это уже не первое такое преступление, а спустя еще пару дней жертвой убийцы едва не становится сама Диана. Она чудом успевает спастись от маньяка, преследующего ее на зловещем белом фургоне, но попадает в автокатастрофу, в результате которой ехавший в третьей машине со своими родителями китайский мальчик Чин (Андреа Чжан) оказывается сиротой, а сама Диана лишается зрения.
Но главное — и по идее самое страшное — это то, что маньяк продолжает ее преследовать, даже не позаботившись сменить белый фургон на что-то менее приметное. Чина же при живых родственниках в Гонконге почему-то собираются отдать на усыновление, а до того помещают в католический приют, откуда он, естественно, сбегает к Диане. Дополняют их маленькую импровизированную семью инструктор Рита (дочь режиссера Азия Ардженто), которая учит Диану приспосабливаться к новой, незрячей, жизни, и собака-поводырь Мирея.
Ардженто и его соавтор сценария Франко Феррини в целом остаются верны классической структуре джалло: у них есть таинственный убийца (правда, таковым он остается недолго), девушки в беде, некоторое количество обнаженки и максимально кровавые смерти, снятые крупными планами. Отсутствие логики в поведении персонажей и хотя бы приблизительного намека на правдоподобие тоже можно списать на жанровые конвенции — вся эта история разворачивается в условной реальности, законы которой зрители соглашаются принять по умолчанию, увидев фамилию Ардженто в титрах. Другой вопрос, готовы ли они на то, что на весь второй акт по счастью недолгого фильма режиссер забывает о маньяке и грозящей героине опасности, а вместо этого показывает трогательную дружбу восьмилетнего мальчика и эскортницы. Правда, сентиментальность этой линии сводит на нет схематичность персонажей и картонная актерская игра.
Зато в последней трети будет и новая порция убийств, и бегство от маньяка по ночному лесу, и даже — когда этого меньше всего ожидаешь — болото со страшными водяными змеями, и конечно, впечатляющий сольный выход собачки, которую до этого держали в запасе, как чеховское ружье. Правда, все это уже так сильно смахивает на самопародию, что поневоле задумаешься, а не таков ли был режиссерский замысел с самого начала. Возможно, этим фильмом Дарио Ардженто действительно хотел окончательно проститься с джалло, однако последний привет вышел до обидного скомканным.