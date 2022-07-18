У джалло очки велики

В прокат выходит триллер «Темные очки» — первый после десятилетнего перерыва фильм патриарха итальянского хоррор-жанра джалло Дарио Ардженто. Назвать это возвращение триумфальным вряд ли смогут даже самые горячие поклонники режиссера, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главная героиня (Иления Пасторелли) не расстается с темными очками ни при каких обстоятельствах

Фото: Canal+ Главная героиня (Иления Пасторелли) не расстается с темными очками ни при каких обстоятельствах

Фото: Canal+

Сияющим солнечным днем Рим неожиданно погружается во тьму — над городом солнечное затмение, и прохожие останавливаются поглазеть. Камера, правда, задерживается не на темнеющем небе, а на длинных ногах и глубоком декольте красивой брюнетки (Иления Пасторелли), которая присоединяется к толпе наблюдателей, надев стильные темные очки. Не снимает она их и вечером, уже в номере дорогого отеля с клиентом — так мы узнаем, чем Диана зарабатывает на жизнь, а заодно получаем возможность полюбоваться на нее в кружевном белье. Таким образом почти 82-летний Ардженто, сделавший себе имя в 1970-х и 1980-х на фильмах, где эротика шла рука об руку со смертью, с ходу дает понять, что не собирается подстраиваться под новомодные тренды и делать свою героиню личностью, а не просто телом, хотя позже зрителям придется убедиться, что с годами старик все-таки несколько размяк.

Пока Диана кокетничает со своим клиентом, в кустах под тем же отелем неизвестный убивает ее коллегу, которая возвращалась домой. Сцена, в которой кровь бьет из перерезанного горла бедной девушки под бодрый электронный бит, родом тоже откуда-то из 1970-х и даже напоминает о лучших фильмах Ардженто, хотя сравнение получается не в пользу свежего произведения. Выясняется, что это уже не первое такое преступление, а спустя еще пару дней жертвой убийцы едва не становится сама Диана. Она чудом успевает спастись от маньяка, преследующего ее на зловещем белом фургоне, но попадает в автокатастрофу, в результате которой ехавший в третьей машине со своими родителями китайский мальчик Чин (Андреа Чжан) оказывается сиротой, а сама Диана лишается зрения.

Но главное — и по идее самое страшное — это то, что маньяк продолжает ее преследовать, даже не позаботившись сменить белый фургон на что-то менее приметное. Чина же при живых родственниках в Гонконге почему-то собираются отдать на усыновление, а до того помещают в католический приют, откуда он, естественно, сбегает к Диане. Дополняют их маленькую импровизированную семью инструктор Рита (дочь режиссера Азия Ардженто), которая учит Диану приспосабливаться к новой, незрячей, жизни, и собака-поводырь Мирея.

Ардженто и его соавтор сценария Франко Феррини в целом остаются верны классической структуре джалло: у них есть таинственный убийца (правда, таковым он остается недолго), девушки в беде, некоторое количество обнаженки и максимально кровавые смерти, снятые крупными планами. Отсутствие логики в поведении персонажей и хотя бы приблизительного намека на правдоподобие тоже можно списать на жанровые конвенции — вся эта история разворачивается в условной реальности, законы которой зрители соглашаются принять по умолчанию, увидев фамилию Ардженто в титрах. Другой вопрос, готовы ли они на то, что на весь второй акт по счастью недолгого фильма режиссер забывает о маньяке и грозящей героине опасности, а вместо этого показывает трогательную дружбу восьмилетнего мальчика и эскортницы. Правда, сентиментальность этой линии сводит на нет схематичность персонажей и картонная актерская игра.

Зато в последней трети будет и новая порция убийств, и бегство от маньяка по ночному лесу, и даже — когда этого меньше всего ожидаешь — болото со страшными водяными змеями, и конечно, впечатляющий сольный выход собачки, которую до этого держали в запасе, как чеховское ружье. Правда, все это уже так сильно смахивает на самопародию, что поневоле задумаешься, а не таков ли был режиссерский замысел с самого начала. Возможно, этим фильмом Дарио Ардженто действительно хотел окончательно проститься с джалло, однако последний привет вышел до обидного скомканным.