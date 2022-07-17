Ни в чью пользу

Заключительный день первого тура чемпионата России получился ничейным. «Локомотив» не сумел одолеть дома «Нижний Новгород» — 1:1. «Динамо» на своем поле с тем же счетом сыграло с «Ростовом». А «Краснодар» в родных стенах неожиданно поделил очки с «Факелом» — 2:2. И только «Сочи» победил на выезде «Торпедо» — 3:1.

Все четыре матча воскресной программы первого тура были по-своему интересны, потому что в каждом из них участвовали команды, которые можно отнести к претендентам на медали стартовавшего чемпионата, а их круг на этот раз, пожалуй, как никогда широк. Кроме того, дебютировали новички Российской премьер-лиги — «Торпедо» и «Факел», клубы с богатой историей, а москвичи представляют легендарный футбольный бренд советского периода.

Торпедовцев, которые поднялись в элитный дивизион впервые после сезона-2014/15, экзаменовал серебряный призер РПЛ «Сочи». Черно-белые вернулись в ранге чемпионов первой лиги, практически сохранив победный состав, тем не менее на фоне черноморцев они поначалу смотрелись довольно бледно. Еще до перерыва, причем буквально за пару минут, Ибрагим Цаллагов и Владислав Сарвели забили два гола и, казалось бы, предопределили исход встречи. Но Александру Бородюку удалось встряхнуть своих подопечных в раздевалке, и во втором тайме это была уже другая, куда более боевитая и смелая команда. Номинальные хозяева, временно базирующиеся на «Арене Химки», быстро сократили разницу после того, как защитник «Сочи» Ваня Дркушич красиво, в падении головой, срезал мяч в собственные ворота, и вполне могли тут же сравнять счет, будь поточнее Мухаммад Султонов. В бой активно вошли и торпедовские «старики» — 35-летний Александр Рязанцев с 39-летним Игорем Лебеденко. Впрочем, сочинцы на классе все же взяли три очка, а Георгий Мелкадзе в самой концовке установил окончательный результат — 3:1. Новый наставник вице-чемпионов страны Вадим Гаранин одержал первую победу, показав, что при нем они намерены держать планку на прежнем уровне.

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр тоже только начал карьеру в премьер-лиге, а противостоял ему новый рулевой «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов, возглавляющий также молодежную сборную России. Железнодорожники по традиции входят в группу потенциальных лидеров чемпионата, тем более что в последнее время они стабилизировали состав, в который влился лишь центральный защитник Лукас Фасон, в свое время бывший на карандаше у селекционеров «Барселоны».

Именно он едва не вывел хозяев вперед, хотя в целом нижегородцы абсолютно не тушевались на «РЖД Арене». Правда, уже на 28-й минуте гости попали в тяжелую ситуацию, когда нападающий Тимур Сулейманов заработал две желтые карточки подряд и покинул поле. Вдесятером «Нижнему Новгороду», конечно, было не до жиру — приходилось много терпеть в обороне и биться за ничью. Терпежа хватило до 52-й минуты, когда становящийся ударным форвардом «Локомотива» Вильсон Изидор вновь блеснул мастерством и неотразимо пробил из-под защитника. А потом француз еще бахнул в штангу. Игра протекала под полным контролем москвичей, но стоило им чуть ослабить его, как нижегородцы организовали редкую и меткую контратаку, которую изящно завершил Вячеслав Кротов. В ответ хозяева обрушились на гостей всей мощью, создали несколько голевых моментов и ничего не реализовали, потеряв два очка.

Матч «Динамо»—«Ростов» вообще вполне можно было назвать центральным в первом туре, учитывая, что не только москвичи, но и их соперник имеет шансы включиться в медальную гонку. Да, в команде Валерия Карпина совсем не осталось легионеров после перехода Али Соу в «Анкарагюджю», однако по нынешним временам, когда все соискатели наград, за исключением стоящего особняком «Зенита», испытывают те или иные трудности, у ростовчан достаточно конкурентоспособный набор исполнителей. Те же динамовцы оказались фактически без проверенных центральных защитников, и образовавшуюся брешь в этой зоне вынужденно закрыл Сергей Паршивлюк, который всю жизнь играл с краю. А ведь еще с ними расстался Себастьян Шиманьский, выполнявший важные функции плеймейкера.

Бело-голубые также сменили главного тренера, пригласив Славишу Йокановича. Сербский специалист обещал, что будет исповедовать атакующий футбол, и уже на 16-й минуте Вячеслав Грулев порадовал его голом. Хотя в том эпизоде все сделал Федор Смолов, накрутивший трех человек и вложивший мяч в ногу партнера. Но по игре «Ростов» выглядел не хуже и атаковал даже чаще, заслужив и свой гол. С другой стороны, гостям повезло, что Никола Моро в дебюте второго тайма угодил в штангу при розыгрыше углового, а затем и Денис Макаров зарядил впритирку с каркасом ворот. И все-таки удача улыбнулась ростовчанам, когда недавно выкупленный именно у «Динамо» Николай Комличенко головой замкнул подачу со «стандарта» Даниила Уткина, который перешел из «Краснодара». При счете 1:1 гости вовсе полностью захватили инициативу и, в частности, проверили на прочность перекладину, но голов в этом матче больше не было.

Вничью — 2:2 — закончилась и встреча в Краснодаре, где «Факел», не выступавший в высшей лиге 21 год, изрядно, что называется, повозил фаворита и, если бы не вратарь хозяев Матвей Сафонов, мог даже украсть у него победу.

Александр Ильин