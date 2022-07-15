Не оценили

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выпустила второй доклад о случаях несоблюдения международного гуманитарного права и прав человека в ходе военной операции России на Украине. Выводы экспертов весьма неприятны для Москвы: ответственность за абсолютное большинство нарушений эксперты возложили на российские и пророссийские силы. По мнению дипломатов РФ, составители доклада «даже не пытались создавать видимость объективности и беспристрастности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На этой неделе в штаб-квартире ОБСЕ в Вене был представлен 119-страничный доклад «О нарушениях международного гуманитарного права, несоблюдении прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности на Украине». Он охватывает период с 1 апреля по 25 июня 2022 года. Это уже второй такой обзор с момента ввода российских войск на Украину. Первый был представлен весной (см. “Ъ” от 15 апреля). Оба были подготовлены группой экспертов ОБСЕ в рамках спецмеханизма, запущенного 3 марта по инициативе Киева при поддержке 45 стран. Россия была против создания этой структуры, не стала с ней сотрудничать и жестко раскритиковала представленные ею в апреле выводы.

Второй доклад, составленный тремя экспертами из Италии, Словении и Чехии, Москве тоже едва ли понравится.

Из документа следует, что в зоне российской военной операции на Украине грубо попираются международно признанные правила ведения вооруженных конфликтов и базовые права человека.

Ответственность за большинство нарушений авторы обзора возлагают на российские силы, а также представителей Донецкой и Луганской народных республик. Свои выводы составители обзора основывают на данных международных организаций (таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы), неправительственных структур и СМИ. Эксперты также посетили Украину, где, помимо Киева, побывали в Ирпене, Буче и Гостомеле.

В докладе говорится о большом числе гражданских лиц, погибших из-за боевых действий на Украине с 24 февраля (по данным ООН, их уже более 5 тыс.) и значительном повреждении гражданской инфраструктуры (жилых домов, больниц, школ, административных зданий, водопроводных станций, систем электроснабжения и так далее).

По мнению экспертов, масштабы и частота обстрелов, в результате которых пострадали гражданские лица и инфраструктура, «в том числе в местах, где не было обнаружено ни одного военного объекта», свидетельствуют о том, что военные действия велись российскими вооруженными силами «с пренебрежением к их обязательству соблюдать принципы международного гуманитарного права, такие как избирательность и соразмерность».

«Следы пыток и жестокого обращения на трупах убитых гражданских лиц также свидетельствуют о пренебрежении принципом гуманности, которым должны руководствоваться участники военных действий»,— сказано в докладе. Свидетельства подобного нарушения международного гуманитарного права — Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним — эксперты ОБСЕ зафиксировали, в частности, в Буче и Ирпене. По их мнению, речь идет о военных преступлениях, которые должны быть расследованы международным судом.

В ряде нарушений докладчики обвиняют как российские (и пророссийские), так и украинские силы — например, это говорится о проявлении неуважения к мертвым.

В документе упоминается о многочисленных случаях, когда тела гражданских лиц и военных не убирались, не предавались земле или не обменивались. В одном из примеров, описанных более подробно, речь идет об украинских солдатах, позировавших на фоне трупов российских военнослужащих. Также эксперты ОБСЕ вновь — как и в первом докладе — обвиняют обе стороны в нарушении прав военнопленных.

В разделе о нарушении базовых прав человека говорится о целенаправленных убийствах гражданских лиц, в том числе журналистов, правозащитников и представителей региональных администраций; незаконных задержаниях и похищениях таких лиц; широкомасштабных депортациях украинских гражданских лиц в Россию; различных формах жестокого обращения, включая пытки, применяемые к задержанным гражданским лицам и военнопленным; несправедливом судебном разбирательстве. «Большинство нарушений (хотя и не все из них) были совершены на территориях, находящихся под эффективным контролем Российской Федерации, включая территории так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик, и в значительной степени приписываются Российской Федерации»,— подчеркивается в документе. В разделе о правах человека второго отчета обозначены два элемента, которых не было в апрельском обзоре: фильтрационные лагеря и передача Россией задержанных украинцев властям ДНР-ЛНР, которые сами судят их, вынося в том числе смертные приговоры.

Среди базовых прав человека, нарушающихся в ходе боевых действий, эксперты ОБСЕ также выделили экономические, социальные и культурные права, такие как право на образование, на здоровье, на социальное обеспечение, на питание и воду.

Реагируя на представленные экспертами выводы, заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что они «не имеют для России и многих других ни политического, ни юридического веса». «Взять хотя бы методологию составления этого так называемого документа. Она настолько слабая и примитивная, что даже как-то неловко ее комментировать»,— сказал он. По словам российского дипломата, «преимущественно это компиляция сомнительных материалов» западных СМИ и неправительственных организаций. «Есть, правда, редкие упоминания официальных российских источников, однако составители доклада не удосужились их правильно процитировать. Зато пропаганды киевского режима — хоть отбавляй»,— отметил Александр Волгарев.

По его словам, составители доклада «даже не пытаются создавать видимость объективности и беспристрастности». «Они не стесняются фактически в открытую симпатизировать киевскому режиму, восемь лет назад развязавшему гражданскую войну против собственного населения»,— заявил заместитель постпреда. Он обвинил авторов обзора в тиражировании «голословных обвинений» и «банальных фейков». И добавил: «Мы глубоко сожалеем, что так называемым экспертам и на этот раз не хватило профессионализма, в том числе аналитических навыков и системного мышления, для составления подлинно непредвзятой картины происходящего».

Елена Черненко