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Коммерсантъ FM
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Россию осудила тройка

Москва раскритиковала доклад ОБСЕ о спецоперации на Украине

Россия вступила в клинч с еще одной международной структурой — на сей раз с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эксперты ОБСЕ выпустили доклад, в котором говорится о многочисленных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, якобы допущенных Россией в ходе «специальной военной операции» на Украине. В МИД РФ составителей документа назвали «псевдоаналитиками», а ОБСЕ — «антироссийским шабашем». Ранее Россия заблокировала продление мандата мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Российские официальные лица заметно ужесточили риторику в адрес ОБСЕ — крупнейшей региональной организации, в которую входят 57 государств Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич вчера посетовал, что под руководством польского председательства эта организация превратилась в «откровенный антироссийский шабаш». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в ОБСЕ царит «токсичная, русофобская атмосфера», и тоже раскритиковала Польшу, председательствующую в ОБСЕ в этом году.

Число претензий России к ОБСЕ росло все последние годы: Москва обвиняла организацию в том, что она занимается не тем (правами человека, наблюдением за выборами и прочими гуманитарными вопросами вместо безопасности и экономики) и не там (постсоветским пространством, вместо того чтобы охватывать и западные страны тоже). Россия не раз выражала недовольство работой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе и критиковала Бюро по демократическим институтам и правам человека (занимающееся, в частности, мониторингом выборов).

Западные страны—участницы ОБСЕ, в свою очередь, утверждают, что Россия саботирует работу организации, в которой все решения должны приниматься консенсусом. Так, в прошлом году они обвинили Россию в блокировании крупнейшей в Европе конференции по правам человека — ежегодного совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения (она должна была открыться 27 сентября в Варшаве) и невозможности утвердить кандидатуру Эстонии на председательство в организации в 2024 году.

Событием, обострившим ситуацию до предела, стал выход доклада «О нарушениях международного гуманитарного права, несоблюдении прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности на Украине с 24 февраля 2022 года». Он был подготовлен группой экспертов ОБСЕ в рамках спецмеханизма, запущенного 3 марта по инициативе Киева при поддержке 45 стран. РФ была против составления этого обзора.

В 108-страничном докладе, представленном в среду, заявлено о многочисленных нарушениях международного гуманитарного права, допущенных российскими вооруженными силами на Украине. Из доклада следует, что неизбирательные и несоразмерные действия российской стороны привели к большому числу убитых и раненых гражданских лиц. По последним данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала российской «спецоперации» на Украине более 2,5 тыс. мирных граждан получили ранения, около 1,9 тыс. погибли.

В докладе экспертов ОБСЕ на Россию возлагается вина и за повреждение и разрушение большого числа жилых домов, больниц, школ, водопроводных станций и систем электроснабжения, объектов культурного значения на Украине. В качестве «наиболее вопиющего примера» нарушений российской стороной международного гуманитарного права в докладе приводится осада Мариуполя.

В адрес украинской стороны в докладе, впрочем, тоже звучит критика: эксперты выразили обеспокоенность в связи с тем, как на Украине обращаются с российскими военнопленными. В документе сказано, что с ними в нарушение Женевской конвенции обходятся как с преступниками.

Эксперты обвиняют обе стороны в несоблюдении базовых прав человека (таких как право на жизнь, запрещение пыток и других бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания), однако сразу в нескольких местах подчеркивают, что большая часть нарушений была зафиксирована на территориях, занятых Россией или силами ДНР/ЛНР.

Как сказано в докладе, российские официальные лица не стали отвечать на вопросы его составителей, предложив им черпать информацию из публичных заявлений представителей министерств и ведомств РФ. На презентации обзора в штаб-квартире ОБСЕ в Вене российский постпред Александр Лукашевич обвинил его авторов в непрофессионализме и ангажированности, отметив, что Россия от них объективных и взвешенных оценок и не ожидала. Над документом работали юристы-международники Вольфганг Бенедек (Австрия), Вероника Билкова (Чехия) и Марко Сассоли (Швейцария). Александр Лукашевич назвал их «псевдоаналитиками», «топорно отработавшими конъюнктурный политический заказ своих патронов». По его словам, доклад базируется «исключительно на голословных пропагандистских тезисах», которые Украина и западные страны озвучивают многие годы и которые Россия «аргументированно опровергала».

«Документ содержит ссылки на сомнительные источники наподобие малоизвестных СМИ и интернет-блогеров, изобилует логическими натяжками в стиле highly likely, неподтвержденными данными и однобокими трактовками. Альтернативные точки зрения на многие поднятые в докладе сюжеты отметаются без объяснения причин,— заявил он.— При этом авторы с первых страниц убеждают сами себя, что располагают так называемыми надежными сведениями. Нет сомнений, что цель — растиражировать впоследствии эти сомнительные измышления, но теперь в качестве так называемых данных ОБСЕ».

Отметим, что ранее Россия выступила против продления мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (ранее он с 2014 года продлевался регулярно — каждый раз на год). Ее деятельность на территории признанных РФ Донецкой и Луганской народных республик предписано свернуть до 30 апреля. При этом в среду стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения о ведении разведывательной деятельности участниками миссии. В ведомстве подозревают, что в состав мониторинговых групп в целях шпионажа направлялись действующие сотрудники вооруженных сил и полиции стран НАТО. В свою очередь, Мария Захарова не исключила, что технические средства миссии (в частности, беспилотники), оставшиеся на подконтрольных Киеву территориях, использовались вооруженными силами Украины для корректировки огня артиллерии.

В структурах ОБСЕ претензии России по поводу работы миссии на Украине отвергают, выражая сожаление по поводу отказа Москвы дать согласие на продолжение ее работы.

Елена Черненко

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