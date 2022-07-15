Чемпион стартовал с потери

Чемпионат России по футболу открылся матчем, в котором «Химки» дома смогли сыграть вничью — 1:1 — с победителем четырех предыдущих первенств «Зенитом», забив ответный гол в концовке встречи.

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Поход за пятым подряд титулом чемпиона России «Зенит» начинал в очень комфортном режиме. О том, каким был стартовый отрезок его матча против клуба, с огромным трудом уцелевшего весной в высшем дивизионе, неплохо рассказывает, например, такая статистика: за первые четверть часа петербуржцы подали пять угловых — притом что химчане ни разу не появились возле их ворот. А тот факт, что для хозяев до поры до времени все обходилось благополучно, тянуло списать на нежелание зенитовцев слишком рано рвать ритм — еще успеется, а пока пусть жертва дозревает.

Гол все равно, естественно, состоялся. Это была классическая для любого гранда, у которого и не пытаются отобрать владение мячом, комбинация — множество передач, перемещений. Вылилось все в аккуратную скидку грудью от Клаудинью другому бразильцу — подключившемуся откуда-то из глубины злым чертиком из табакерки Венделу. Тот пальнул с ходу и попал под перекладину.

Потом все продолжалось в том же духе. И долго было непонятно, в чем заключается генеральная идея «Химок», если они все-таки собирались пободаться с фаворитом. Зачем, например, из привычной опорной зоны на левый фланг атаки отправлен Денис Глушаков, который в этой роли совершенно бесполезен?

И вдруг «Химки», 25 минут наблюдавшие за тем, как на их половине поля зенитовцы перекатывают друг другу мяч, провели первую не условную, а настоящую атаку, а она чуть было не обернулась для чемпиона бедой. Александр Руденко дважды подряд оказывался перед голкипером Даниилом Одоевским, и тому дважды пришлось выкручиваться из чрезвычайно сложной ситуации. А ближе к перерыву еще один укус «Химок» вылился в фол на Александре Ломовицком у линии штрафной: лишний метр — и был бы пенальти.

Еще более толстый намек на интригу возник уже после перерыва. Снова Ломовицкий отдавал пас, снова открывался под него Руденко. Теперь нападающий был совсем близок к голу — стрелял, находясь в метре от вратарской, по центру ворот, а Одоевский с прыжком, конечно, не успевал.

«Зениту» повезло — Руденко угодил в стойку.

«Химки», безусловно, добавили в наглости, но казалось, что гости, освежавшие состав качественными заменами (шанс получили в том числе и новички Зелимхан Бакаев с Матео Кассьеррой), как-нибудь уж победу удержат. Они ее не удержали, потому что сработала именно подмосковная замена. Тренер Сергей Юран выпустил Резиуана Мирзова на концовку — и угадал. Атака «Химок» вроде остановилась, захлебнулась на входе в штрафную, однако Мирзов с места ударил идеально, аккуратно уложив мяч в угол и принеся своей команде ничью, которая в первом тайме выглядела результатом абсолютно недостижимым.

Алексей Доспехов