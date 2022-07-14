Мячик в тумане

Стартующий в пятницу футбольный чемпионат России полон тайн и интриг, связанных с большими переменами, случившимися с целым рядом топ-клубов,— либо вынужденными, либо не имеющими отношения к сложному политическому контексту. Впрочем, по поводу того, кто является его безусловным фаворитом, едва ли могут возникнуть сомнения. Выигравший четыре предыдущих первенства и не ставший в межсезонье слабее «Зенит», кажется, готов добыть пятый подряд титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выигравший четыре предыдущих первенства «Зенит» во главе с Сергеем Семаком (сверху), кажется, готов добыть пятый подряд титул

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Выигравший четыре предыдущих первенства «Зенит» во главе с Сергеем Семаком (сверху), кажется, готов добыть пятый подряд титул

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Специфику открывающегося в пятницу матчем «Химок» и «Зенита» чемпионата России сформулировать несложно. Перед каждым первенством обязательно находятся команды, сотканные не столько из определенности, сколько из вопросов и сомнений. Команды, либо только что решившиеся — по своей воле или по вине обстоятельств — на серьезные перемены, либо недавно инициировавшие их и пробующие придерживаться рискованного, не проверенного как следует маршрута. Но обычно таких клубов немного, два-три. Сейчас же, после обрушившихся на весь отечественный спорт в целом и на футбол в частности весной санкций, после бегства из страны солидного отряда легионеров, в эту категорию попадает практически вся элита. И в ней, наоборот, не обнаружишь клуба, про который можно уверенно сказать: видно, на что он нацелен, каков его потолок, что для него будет считаться успехом, а что — провалом.

Новые люди в должности главного тренера сразу у пяти грандов — «Сочи», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака».

Два призера предыдущего чемпионата — сочинцы и динамовцы — попрощались с теми, кто не просто некоторое время неплохо работал с ними, оттачивая стиль, а с теми, кто придумывал, кто подгонял под себя игровую философию. При этом должности Владимира Федотова и Сандро Шварца заняли Вадим Гаранин и Славиша Йоканович, репутацию заработавшие во вторых по статусу дивизионах — российском и английском. «Спартак», который в минувшем чемпионате рухнул в подвал первой десятки, поставил на Гильермо Абаскаля, хотя у испанца к 33 годам вообще не накопилось, по сути, никакого внятного бэкграунда, ЦСКА — на Федотова, сорвавшего овации благодаря нежданному сочинскому взлету, но, как ни крути, никогда не возглавлявшего клуб с таким послужным списком и такими амбициями, как московский. А про появившегося в «Локомотиве» Йозефа Циннбауэра в принципе не совсем ясно, каковы будут его и фактически руководившего командой весной, после отъезда из России Маркуса Гисдоля, Марвина Комппера реальные полномочия.

Но с тренерскими перестановками ведь соседствуют еще и перестановки в составах. Практически все ведущие клубы теряли летом по разным причинам просто важных и даже стержневых футболистов: «Сочи» — Родригао и Матео Кассьерру, «Динамо» —Себастьяна Шиманьского и Фабиана Бальбуэну, ЦСКА — Марио Фернандеса, Чидеру Эджуке и Юсуфа Языджи, «Спартак» — Самюэля Жиго и Зелимхана Бакаева. А сделанные ими до старта чемпионата приобретения не похожи на те, что потерям как минимум абсолютно равноценны. Тут тоже полно вопросов.

Как и по поводу особенного вектора, избранного двумя их конкурентами: «Локомотивом» — еще до начала военной спецоперации России на Украине и вызванной ею турбулентностью на отечественном футбольном рынке, «Краснодаром» — уже после него, кажется, во многом от безысходности. Вектор, который предполагает максимальное наполнение заявки молодыми игроками, желательно — воспитанными или хотя бы прошедшими глубокий «апгрейд» в клубной структуре, выглядит симпатичным, но в прошлом чемпионате к медалям он все-таки не вывез. Хотя четвертая краснодарская позиция и шестая позиция железнодорожников похожи на трамплин, с которого можно до них допрыгнуть, учитывая возможные трудности конкурентов.

Но не до золотых, конечно, медалей, потому что очень сложно представить, как пятый подряд чемпионский титул вдруг уплывает от «Зенита», словно живущего в собственной вселенной, до которой доносятся лишь отголоски громовых разрядов, сотрясающих остальной российский футбольный мир.

Он тоже расстается со знаменитыми игроками, но чаще, как в ситуации с Артемом Дзюбой, потому что просто не видит в них перспективы, а лидеров, в том числе зарубежных, умудряется сберечь наперекор общему тренду. Он усиливается классными и проверенными свежими испытаниями футболистами, такими как те же Родригао, Кассьерра или Бакаев. Он не мечется ежегодно в поисках идеальной кандидатуры на роль тренера, а доверяет одному и тому же специалисту — Сергею Семаку, продлившему перед чемпионатом контракт с петербуржцами еще на три года. И эта стабильность смотрится, безусловно, козырем, который в данный момент еще мощнее, чем прежде. Предсказывать золото «Зенита» так же легко и удобно, как, например, то, что внедрение Fan ID, сколько бы хорошего со временем оно ни принесло российскому футболу, в ближайшем сезоне точно не поднимет посещаемость матчей.

Алексей Доспехов