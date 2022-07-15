Дивертисмент добра

Переполненный зал Александринского театра в Петербурге еще не видел такого: вечером 11 июля звезды балета в течение почти трех часов танцевали не только для того, чтобы порадовать зрителей, но и для того, чтобы спасти тяжелобольных детей. Гала-концерт «Иван Васильев. С любовью…» был благотворительным. Все сборы — 3 млн 254 тыс. руб. — направят в Русфонд.

Идея концерта принадлежит Ивану Васильеву, знаменитому во всем мире балетному танцовщику и хореографу, заслуженному артисту России.

— Искусство во имя спасения детских жизней — идея в высшей степени вдохновляющая, она всех нас делает лучше,— объяснил свой замысел Иван Васильев.— Я благодарен своим знаменитым коллегам, которые, несмотря на тотальную занятость и звездный статус, с огромной ответственностью и энтузиазмом поддержали проект.

Вместе с Иваном Васильевым на сцене Александринского театра выступали его друзья и коллеги из московского Большого театра и петербургского Театра балета имени Леонида Якобсона. Почти все они лауреаты международных конкурсов и престижных театральных премий, многие носят звание заслуженных артистов РФ. Зрители увидели выступления Марии Виноградовой, Анастасии Сташкевич, Артемия Белякова, Екатерины Крысановой, Дениса Савина, Кристины Кретовой, Игоря Цвирко, Нины Капцовой, Артема Овчаренко, Вячеслава Лопатина, Аллы Бочаровой и других. Признанные мастера блистали в отрывках из популярных классических и современных балетов: «Дон Кихота», «Корсара», «Шехерезады», «Кармен-сюиты», «Пламени Парижа», «Соседей», цикла «Классицизм-Романтизм». Аплодисменты и крики «браво» раздавались даже во время выступлений.

Большой честью для артистов назвал участие в особенном концерте Андриан Фадеев, заслуженный артист России, художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона:

— Нет ничего важнее здоровья и благополучия детей, и, если благодаря гала-концерту мы спасем хотя бы одну жизнь, это будет величайшее счастье.

Собранные на гала-концерте деньги пойдут на лечение 17-летнего Миши Сырбу из Кировской области с синдромом Гольденхара и недоразвитием нижней челюсти. Пройти обследование и получить план лечения сможет и десятилетний Ринат Фахрутдинов из Саратова: мальчик родился со Spina bifida, врожденным пороком развития спинного мозга. Также с помощью вырученных средств будут приобретены лекарства для четырехлетней Ульяны Роговой из Республики Коми — у девочки первичный иммунодефицит.

Благотворительные концерты с участием звезд балета должны стать регулярными — такую цель ставит перед собой Иван Васильев:

— Артисты с большим именем, на мой взгляд, обязаны периодически собирать подобные благотворительные вечера просто потому, что у них есть такая возможность, ее нельзя не использовать.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда